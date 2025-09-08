ETV Bharat / technology

WhatsApp Down: भारत में व्हाट्सएप डाउन, यूज़र्स को लॉगिन और कनेक्शन में हो रही दिक्कत

हैदराबाद: आज भारत के कुछ व्हाट्सएप यूज़र्स को व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है. भारत के कई यूज़र्स ने व्हाट्सएप यूज़ करने में हो रही परेशानी की शिकायत की है. यूज़र्स को लॉगिन करने और कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, हमने इस ख़बर को लिखते वक्त जब मोबाइल में व्हाट्सएप इस्तेमाल किया तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन व्हाट्सएप वेब में लॉगिन करने में दिक्कत आ रही थी. व्हाट्सएप यूज़र्स को हुई परेशानी हमने व्हाट्सएप वेब में लॉगिन करने के लिए अपने फोन से कंप्यूटर पर स्कैन किया और काफी देर तक इंतजार किया लेकिन लॉगिन नहीं हुआ. हमने दोबारा व्हाट्सएप वेब में अपना अकाउंट खोलने की कोशिश की लेकिन लॉगिन नहीं हुआ. हमने अलग-अलग कई कंप्यूटर्स से व्हाट्सएप वेब में लॉगिन करने की कोशिश की लेकिन हमें लॉगिन करने में दिक्कत हो रही थी.