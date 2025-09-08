WhatsApp Down: भारत में व्हाट्सएप डाउन, यूज़र्स को लॉगिन और कनेक्शन में हो रही दिक्कत
भारत में कुछ यूज़र्स को व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर शिकायत और नाराजगी दर्ज की है.
Published : September 8, 2025 at 3:11 PM IST
हैदराबाद: आज भारत के कुछ व्हाट्सएप यूज़र्स को व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है. भारत के कई यूज़र्स ने व्हाट्सएप यूज़ करने में हो रही परेशानी की शिकायत की है. यूज़र्स को लॉगिन करने और कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, हमने इस ख़बर को लिखते वक्त जब मोबाइल में व्हाट्सएप इस्तेमाल किया तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन व्हाट्सएप वेब में लॉगिन करने में दिक्कत आ रही थी.
व्हाट्सएप यूज़र्स को हुई परेशानी
हमने व्हाट्सएप वेब में लॉगिन करने के लिए अपने फोन से कंप्यूटर पर स्कैन किया और काफी देर तक इंतजार किया लेकिन लॉगिन नहीं हुआ. हमने दोबारा व्हाट्सएप वेब में अपना अकाउंट खोलने की कोशिश की लेकिन लॉगिन नहीं हुआ. हमने अलग-अलग कई कंप्यूटर्स से व्हाट्सएप वेब में लॉगिन करने की कोशिश की लेकिन हमें लॉगिन करने में दिक्कत हो रही थी.
डाउनडिटेक्टर को देखने पर पता चला कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको जैसे अन्य देशों में भी कुछ लोगों ने उसी वक्त व्हाट्सएप में हो रही परेशानी की शिकायत की है, जब भारतीय यूज़र्स ने की. हालांकि, शिकायत करने में भारतीय यूज़र्स की संख्या सबसे ज्यादा थी. इसका मतलब है कि व्हाट्सएप यूज़ करने में थोड़ी बहुत परेशानी ग्लोबली हुई है, लेकिन भारत में इसका ज्यादा असर देखने को मिला है.
वेबसाइट्स और ऐप्स के डाउन होने की बात करें तो लोगों ने दोपहर करीब 12 बजे के पहले से ही शिकायत करनी शुरू कर दी थी. दोपहर करीब 2.06 बजे करीब 480 लोगों व्हाट्सएप यूज़ करने में हो रही परेशानी की शिकायत दर्ज कराई. डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, ज्यादातर लोगों को सर्वर कनेक्शन, वेबसाइट्स और ऐप का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही थी. इनमें से 46 प्रतिशत लोगों को सर्वर कनेक्शन, 29 प्रतिशत लोगों को वेबसाइट और 26 प्रतिशत लोगों को ऐप का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही थी. उसके बाद काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिए.
#WhatsApp down pic.twitter.com/GyK3Qe3Fsj— Vajid A P (@vajid_a_p) September 8, 2025
Reports indicate that Whatsapp is currently down for many users— Outage.Now (@outagenow) September 8, 2025
Repost if it's also down for you #WhatsappDown #WhatsappOutage pic.twitter.com/84p69Sj7Nu