ETV Bharat / technology

क्या खरीदना चाहते हैं नई 2025 Hero Karizma XMR, तो यहां जानिए क्या मिलेगा नया - NEW HERO KARIZMA XMR THINGS TO KNOW

2025 Hero Karizma XMR ( फोटो - Hero Motocorp )

By ETV Bharat Tech Team Published : April 9, 2025 at 5:19 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी Hero Motocorp ने भारत में अपनी अपडेटेड 2025 Hero Karizma XMR को हाल ही में बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 1.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बेस-स्पेक वेरिएंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमत को भी पहले जितना ही रखा गया है. अब यह बाइक तीन वेरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसमें अपग्रेडेड हार्डवेयर और तकनीक के साथ दो नए एडिशन शामिल हैं. इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 2.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. 2025 Hero Karizma XMR (फोटो - Hero Motocorp)

2025 Hero Karizma XMR में क्या हुए बदलाव

जैसा कि हमने ऊपर बताया कि कंपनी ने इसके बेस वेरिएंट को पुराने मॉडल जैसा ही रखा और इसे तीन कलर ऑप्शन्स में पेश किया जा रहा है, जिसमें आइकॉनिक येलो, टर्बो रेड और मैट फैंटम ब्लैक कलर शामिल हैं. हालांकि कंपनी ने इसे दो नए वेरिएंट Top और Combat में पेश किया है, जो नए फीचर्स और उपकरण अपग्रेड के साथ आते हैं. 2025 Hero Karizma XMR (फोटो - Hero Motocorp) जहां कंपनी ने इसके टॉप वेरिएंट को आइकॉनिक येलो, टर्बो रेड और फैंटम ब्लैक कलर में पेश किया है, जबकि कॉम्बैट को विशेष कॉम्बैट ग्रे रंग में भी उपलब्ध कराया गया है. अब टॉप और कॉम्बैट वेरिएंट के मुख्य फीचर्स की बात करें तो, दोनों में पारंपरिक टेलीस्कोपिक यूनिट की जगह गोल्डन यूएसडी फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं. ये न केवल दिखने में आकर्षक लगते हैं, बल्कि हैंडलिंग में भी सुधार की उम्मीद है. 2025 Hero Karizma XMR (फोटो - Hero Motocorp) 2025 Hero Karizma XMR के फीचर्स

अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण अपग्रेड के तौर पर नया 4.2-इंच TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो अब बेस वेरिएंट पर देखे गए LCD डिस्प्ले की जगह लेता है. यह नई यूनिट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट, बैटरी स्टेटस, गियर पोजिशन इंडिकेटर और कई अन्य बेहतरीन फीचर्स के साथ आते हैं. 2025 Hero Karizma XMR (फोटो - Hero Motocorp) 2025 Hero Karizma XMR का पावरट्रेन

मैकेनिकल तौर पर नई Hero Karizma XMR में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 210cc, सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 24.6bhp की पावर और 20 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह भी पढ़ें: 2025 Yamaha FZ-S Fi को नए अपडेट्स के साथ किया गया लॉन्च, जानें क्या है कीमत