NXTPAPER डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या है? Alcatel V3 Series के साथ भारत में पहली बार हुआ लॉन्च! - ALCATEL V3 SERIES

Alcatel V3 Ultra 5G में फुल कलर इलेक्ट्रोनिक पेपर डिस्प्ले दिया गया है ( फोटो क्रेडिट - Alcatel )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 27, 2025 at 4:43 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 4:50 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद: 27 मार्च, 2025 यानी आज फ्रांस की एक स्मार्टफोन कंपनी Alcatel ने नई फोन सीरीज लॉन्च की है, जिसका नाम Alcatel V3 Series है. इस सीरीज के तहत कंपनी ने 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, जिनमें Alcatel V3 Classic 5G, Alcatel V3 Pro 5G और Alcatel V3 Ultra 5G शामिल हैं. इस फोन सीरीज की सबसे खास बात इनकी खास डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है. कंपनी ने इस सीरीज में NXTPAPER टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन का इस्तेमाल किया है. अगर आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं. NXTPAPER टेक्नोलॉजी डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक खास तरह की टेक्नोलॉजी होती है. इस टेक्नोलॉजी को Alcatel की मूल कंपनी TCL ने डेवलप किया है. NXTPAPER टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन ज्यादातर स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली LCD और OLED स्क्रीन से अलग होती है. इस स्क्रीन को आंखों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है. इससे खासतौर पर आंखों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता होगा. NXTPAPER टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपने अक्सर सुना होगा कि ज्यादा फोन देखने वाले लोगों की आंखें खराब हो जाती है. इस समस्या को दूर करने के लिए फ्रांस की इस फोन कंपनी ने NXTPAPER टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन डिजाइन की है, जिससे आंखों को काफी आरामदायक और पेपर जैसा अनुभव मिलता हैं. यहां पर पेपर जैसा अनुभव मिलने का मतलब है कि जैसे फोन की स्क्रीन देखने पर वैसा ही अनुभव होगा, जैसा कि आपको कोई कागज देखने पर होता है. यह कोई सॉफ्टवेयर-बेस्ड फिल्टर नहीं, बल्कि एक हार्डवेयर-बेस्ड टेक्नोलॉजी है. इसमें लेयर्ड रिफ्लेक्टिविटी और एंटी-ग्लेयर इंजीनियरिंग का यूज़ किया गया है. इस टेक्नोलॉजी को भारत में पहली बार Alcatel ने पेश किया है. Alcatel V3 Ultra और V3 Pro में NXTPAPER डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है. यह डिस्प्ले कागज की तरह टेक्सचर अनुभव देता है. इसके कारण अगर आप काफी लंबे वक्त तक भी फोन की स्क्रीन देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई बुक या न्यूजपेपर पढ़ रहे हैं. इससे आपकी आंखों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा. NXTPAPER टेक्नोलॉजी E-Ink डिस्प्ले की तरह ही है, लेकिन यह फुल कलर सपोर्ट के साथ आता है. NXTPAPER टेक्नोलॉजी के डिस्प्ले मोड्स रेगुलर मोड: यूज़र्स इस मोड को डेली वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना या थोड़ी बहुत वीडियो देखना आदि.

इंक पेपर मोड: इस मोड को यूज़र्स ई-बुक पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कागज जैसा मोनोक्रोम एक्सपीरियंस देता है और इससे आंखों पर भी कम ज़ोर पड़ता है. मैक्स इंक मोड: यूज़र्स इस मोड का इस्तेमाल बैटरी बचाने के लिए कर सकते हैं. इस मोड में फोन की डिस्प्ले 168 घंटे यानी 7 दिनों तक भी चल सकती है. कलर पेपर मोड: इस फोड का इस्तेमाल कलरफुल कंटेंट देखने के लिए किया जा सकता हैं, जिससे आंखों को आराम अनुभव होता है. आंखों को लिए बेहतर फीचर्स NXTPAPER टेक्नोलॉजी में आंखों को आरामदायक अनुभव कराने के लिए बहुत सारे खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको उनमें से कुछ खास फीचर्स के बारे में बताते हैं: Anti-Glare कोटिंग: NXTPAPER टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन में एंटी-ग्लेर कोटिंग दी गई होती है, जिससे यूज़र्स को तेज धूप में भी स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखाई देती है और स्क्रीन की ब्राइटनेस भी काफी कम होती है. Low Blue Light: इस स्क्रीन की लो ब्लू लाइट को 61% तक कम करता है. स्क्रीन की ब्लू लाइट कम होने के कारण यूज़र्स की आंखों पर पड़ने वाला स्ट्रेस काफी कम हो जाता है. यह SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आता है. AI-Driven Adaptability: NXTPAPER टेक्नोलॉजी का यह फीचर अपने-आप पर्यावरण की रोशनी के अनुसार ही, जरूरत के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर्स को एडस्ट कर देता है. यह भी पढ़ें: Alcatel V3 Series: भारत में पहली बार NXTPAPER डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ फोन! जानें कीमत और सभी खास फीचर्स

