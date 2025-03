ETV Bharat / technology

Elon Musk की कंपनी Starlink क्या है? भारत में इसके इंटरनेट की कीमत क्या होगी? सब जानें यहां - ALL ABOUT THE STARLINK INTERNET

Starlink इंटरनेट सर्विस ( फोटो - Starlink )

By ETV Bharat Tech Team Published : Mar 14, 2025, 5:22 PM IST

हैदराबाद: सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सुविधा भारत में शुरु करने के लिए Bharti Airtel और Reliance Jio ने हाल ही में Elon Musk की कंपनी SpaceX की Starlink के साथ साझेदारी की है. यहां हम आपको Starlink के बारे में पूरी जानाकरी देने वाले हैं... क्या है Starlink Starlink एक सैटेलाइट नेटवर्क का नाम है, जिसे निजी स्पेसफ्लाइट कंपनी SpaceX ने दूरदराज के स्थानों पर कम लागत वाला इंटरनेट प्रदान करने के लिए विकसित किया है. जबकि अन्य उपग्रह संचार प्रदाता भी हैं, Starlink दुनिया के पहले और सबसे बड़े उपग्रह समूहों में से एक है, जो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल और अन्य कई गतिविधियों का समर्थन करने में सक्षम ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) का उपयोग करता है. यह पारंपरिक उपग्रह नेटवर्क से किस प्रकार भिन्न है? उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं पारंपरिक रूप से हाई-अर्थ ऑर्बिट (HEO) या भूस्थिर ऑर्बिट उपग्रहों पर निर्भर रही हैं, जो समुद्र तल से 30,000 किमी ऊपर स्थित हैं. इसके विपरीत, LEO उपग्रह तारामंडल पृथ्वी की परिक्रमा बहुत कम ऊंचाई पर करते हैं, आमतौर पर 200-2,000 किमी तक होती है. लो अर्थ ऑर्बिट क्यों है बेहतर? कम लेटेंसी: भूस्थिर उपग्रहों से आने वाले संकेतों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है, जिससे देरी होती है और गति धीमी हो जाती है. LEO उपग्रह, पृथ्वी के करीब होने के कारण, सिग्नल यात्रा समय को कम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेज़ और अधिक रिस्पॉन्सिव कनेक्टिविटी होती है. बेहतर दक्षता: कम दूरी का मतलब है कम सिग्नल हानि, कम बिजली की आवश्यकता और छोटे एंटेना के साथ अधिक विश्वसनीय संचार. Starlink का इतिहास Starlink उपग्रह का जन्म: SpaceX के सैटेलाइट इंटरनेट प्रस्ताव की घोषणा जनवरी 2015 में की गई थी. हालांकि उस समय इसे कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन सीईओ एलन मस्क ने कहा कि कंपनी ने लगभग 4,000 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामकों के साथ दस्तावेज दाखिल किए हैं. ऑर्बिट में कितने Starlink सैटेलाइट मौजूद: Space.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, 27 फरवरी 2025 तक, ऑर्बिट में 7,086 Starlink उपग्रह हैं, जिनमें से 7,052 काम कर रहे हैं. खगोल विज्ञानी जोनाथन मैकडोवेल के अनुसार, जो अपनी वेबसाइट पर तारामंडल पर नज़र रखते हैं. SpaceX ने फरवरी 2018 में टिनटिनए और टिनटिनबी नामक अपने पहले दो Starlink परीक्षण यान लॉन्च किए थे, जो मिशन सुचारू रूप से चला. प्रारंभिक डेटा के आधार पर, कंपनी ने नियामकों से अनुरोध किया कि उसके बेड़े को मूल रूप से नियोजित की तुलना में कम ऊंचाई पर संचालित करने की अनुमति दी जाए, और एफसीसी ने सहमति व्यक्त की.

पहले 60 Starlink उपग्रहों को 23 मई, 2019 को SpaceX Falcon 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया. उपग्रह सफलतापूर्वक 340 मील (550 किलोमीटर) की अपनी परिचालन ऊंचाई तक पहुंच गए. Starlink सैटेलाइट की उम्र कितनी है: एक Starlink उपग्रह का जीवनकाल लगभग पांच वर्ष का होता है और SpaceX को आशा है कि अंततः इस तथाकथित मेगा-तारामंडल में 42,000 उपग्रह होंगे. Starlink से भारत को क्या फायदा: Jio और Airtel, Starlink के साथ साझेदारी करके भारत के कम सेवा वाले क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं. यह न केवल ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ेगा, बल्कि इन स्थानों पर व्यवसायों और उद्यमों को विश्वसनीय इंटरनेट पहुंच भी प्रदान करेगा, जो आर्थिक विकास और डिजिटल समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है. Starlink से कैसे जुड़ें Starlink सैटेलाइट से जुड़ने के लिए ग्राहक वाई-फाई राउटर के साथ ट्राइपॉड पर लगे फेज्ड एंटीना का इस्तेमाल करते हैं. आपके घर की ज़मीन या छत पर लगा एंटीना, जिससे आसमान का सबसे बड़ा दृश्य दिखाई दे. यहां आसमान का नज़ारा सबसे महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि Starlink एंटीना, जो डिश टीवी एंटीना जैसा दिखता है, उसको ऐसी जगह पर नहीं रखा जा सकता जहां पेड़ों या ऊंची इमारतों के कारण नज़ारा देखने में बाधा आती हो. Starlink सैटेलाइट ज़मीन पर मौजूद इस एंटीना से जुड़ते हैं और एक बार कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं. अंतिम यूजर्स और उनके लैपटॉप और फ़ोन जैसे डिवाइस के लिए, पूरा कनेक्शन एक नियमित वाईफ़ाई कनेक्शन की तरह ही काम करता है. बादल या मौसम की स्थिति से परे, Starlink कनेक्टिविटी स्थिर और निर्बाध है. Starlink इंटरनेट की स्पीड और कीमत इंटरनेट की स्पीड: Starlink की वेबसाइट के अनुसार, "Starlink यूजर्स आमतौर पर 25 और 220 Mbps के बीच डाउनलोड गति का एक्सपीरिएंस करते हैं, अधिकांश यूजर्स 100 Mbps से अधिक की गति का अनुभव करते हैं." इंटरनेट सर्विस की कीमत: रिपोर्ट्स की माने तो भारत में Starlink की कीमत सब्सक्रिप्शन के लिए 5,000 रुपये से 7,000 रुपये प्रति महीने के बीच हो सकती है, जिसमें एक बार की हार्डवेयर-इंक्लूसिव लागत 20,000 रुपये से 38,000 रुपये के बीच हो सकती ह. यह भारत में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए प्रति यूजर्स औसत राजस्व (ARPU) से काफी अधिक है, जो 400 रुपये से 600 रुपये के बीच है. भूटान में, स्टारलिंक की योजनाएं 23-110 Mbps के लिए लगभग 3,500 रुपये प्रति महीने से शुरू होती हैं. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि Starlink सेवाओं की उपलब्धता अंततः SpaceX द्वारा भारत सरकार से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने पर निर्भर करेगी, जिसमें IN-SPACe और दूरसंचार विभाग (DoT) से लाइसेंस शामिल हैं. यह भी पढ़ें: Infinix NOTE 50x 5G+ में मिलेगा नया XOS 15 और MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर, जानें इसकी खास बातें