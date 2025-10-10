ETV Bharat / technology

ABS और CBS के बीच क्या है अंतर, कौन है ज्यादा बेहतर

SIAM ने केंद्र सरकार को ABS की बजाय एडवांस कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम का प्रस्ताव दिया है. जनवरी 2026 से सभी दोपहिया में ABS अनिवार्य होगा.

CBS और ABS में अंतर (फोटो - Honda Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 5:17 PM IST

6 Min Read
हैदराबाद: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो पहिया वाहनों के लिए फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ एक एडवांस कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) का प्रस्ताव दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि जनवरी 2026 से सभी नई बाइक और स्कूटरों पर एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा.

SIAM ने CBS को एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है. परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों पर राइडर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अगले साल जनवरी के बाद निर्मित सभी नए दोपहिया वाहनों के लिए, चाहे उनकी इंजन क्षमता कुछ भी हो, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया है.

SIAM का प्रस्ताव महंगे ABS और मौजूदा ड्रम ब्रेक वाले CBS के बीच एक वैकल्पिक समाधान है, जो साल 2019 से 125cc से कम क्षमता वाली बाइकों के लिए अनिवार्य है.

क्या है कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS)
CBS को सुरक्षा बढ़ाने और ब्रेकिंग को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जब राइडर केवल एक लीवर चलाता है तो आगे और पीछे दोनों ब्रेक अपने आप लग जाते हैं. यह दोपहिया वाहनों के ब्रेकिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाता है. यह फीचर भारत जैसे देशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. यातायात अप्रत्याशित हो सकता है, और सड़क सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है.

कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दोपहिया वाहन के आगे और पीछे के ब्रेक को जोड़ता है. जब राइडर पीछे का ब्रेक लगाता है, तो आगे का ब्रेक भी सक्रिय हो जाता है. इससे दोपहिया वाहन जल्दी और आसानी से रुक पाता है.

CBS एक सुगम राइड के साथ-साथ वाहन की उचित हैंडलिंग सुनिश्चित करता है, साथ ही गति कम करता है और टकरावों से बचाता है. संक्षेप में, एक कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम सुरक्षित रफ्तार नियंत्रण की अनुमति देता है. CBS आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान अनुचित संचालन के कारण स्किडिंग और नियंत्रण हानि को कम करके मोटरसाइकिलों के ब्रेकिंग प्रदर्शन और हैंडलिंग स्थिरता को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है.

CBS का बेसिक कॉन्सेप्ट
CBS, संयुक्त ब्रेक प्रणाली का संक्षिप्त रूप, जिसे लिंक्ड ब्रेकिंग सिस्टम भी कहा जाता है, मोटरसाइकिलों और छोटे वाहनों के लिए डिज़ाइन की गई एक ब्रेकिंग तकनीक है. इसका मुख्य कार्य ब्रेक लगाते समय आगे और पीछे दोनों पहियों के ब्रेक को एक साथ सक्रिय करना है, जिससे आगे और पीछे के व्हील्स के बीच ब्रेकिंग बल के उचित वितरण के माध्यम से ब्रेकिंग दक्षता और स्थिरता में सुधार होता है.

CBS के प्रमुख लाभ

बेहतर सुरक्षा संतुलन: CBS एक हाइड्रोलिक लिंकिंग तंत्र के माध्यम से आगे और पीछे के व्हील्स के बीच ब्रेकिंग फोर्स को ऑटोमेटिक रूप से वितरित करता है, यह आमतौर पर 70:30 अनुपात में सेट किया जाता है. यह वाहन की स्थिरता बनाए रखते हुए, विशेष रूप से आपातकालीन स्टॉप के दौरान, खतरनाक व्हील लॉक-अप को रोकता है.

सहज संचालन: सिंगल लीवर क्रिया द्वारा आगे और पीछे के ब्रेक को एक साथ जोड़कर, CBS हाथ/पैर के समन्वय की ज़रूरतों को कम करता है. राइडर न्यूनतम संचालन जटिलता के साथ इष्टतम डीएक्सलरेशन प्राप्त करते हैं - जो नौसिखिए यूजर्स और शहरी आवागमन परिदृश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है.

अनुकूली कर्षण कंट्रोल: यह सिस्टम सड़क की सतह के अनुसार गतिशील रूप से एडजस्ट हो जाती है, गीली सड़कों, बजरी या असमान सतह पर ट्रैक्शन बनाए रखती है. यह स्मार्ट वितरण स्किडिंग को रोकता है और ब्रेकिंग दक्षता को बुनियादी ABS प्रणालियों के बराबर बनाए रखता है.

कम रुकने की दूरी: स्वतंत्र परीक्षण से पता चलता है कि CBS से लैस वाहन 60 किमी/घंटा की रफ्तार पर पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में 18-22 प्रतिशत कम ब्रेकिंग दूरी प्राप्त करते हैं, जिससे टक्कर से बचने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है.

कम रखरखाव वाला डिज़ाइन: ABS की तुलना में कम जटिल इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ, CBS मैकेनिकल/हाइड्रोलिक तालमेल के माध्यम से विश्वसनीयता बनाए रखता है. सरलीकृत संरचना स्टैंडर्ड रखरखाव प्रक्रियाओं के साथ स्थायित्व सुनिश्चित करती है.

CBS और ABS में क्या है अंतर
CBS, जो कम्बाइंड ब्रेक सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, बाएं ब्रेक लीवर को उचित रूप से संचालित करके आगे और पीछे के व्हील्स के ब्रेक के बीच ब्रेकिंग फोर्स को उचित रूप से एडजस्ट करता है. दोनों व्हील्स पर एक साथ ब्रेक लगाने से यह सुनिश्चित होता है कि टायर और सड़क की सतह अधिकतम घर्षण प्राप्त करें, जिसके परिणामस्वरूप सबसे कम ब्रेकिंग दूरी और बेहतर ब्रेकिंग स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे व्हीली और टेल स्विंग का जोखिम कम हो जाता है.

वहीं ABS की बात करें, तो एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, जो आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान व्हील लॉक-अप को रोकने का कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम ब्रेक दबाव लागू करने पर भी व्हील लॉक-अप न हो, इस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है.

ABS फीचर ब्रेकिंग सिस्टम का एक हिस्सा है और CBS फ़ंक्शन से ज़्यादा व्यापक है. आपातकालीन स्टॉप के दौरान, जब आगे और पीछे के व्हील्स की घूर्णन गति असंगत होती है, तो ABS हस्तक्षेप करता है, ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए मजबूर करता है ताकि पहिए घूम सकें और फिसल सकें, जिससे टायर लॉक होने से बचते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (NHTSA) के अनुसार, ABS को बाइक दुर्घटनाओं को रोकने में काफी प्रभावी पाया गया है. यही कारण है कि ABS लगवाना आपकी बाइक के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है. दूसरी ओर, अगर ग्राहक कम खर्चीले विकल्प की तलाश में हैं, तो CBS एक ज़्यादा उचित विकल्प हो सकता है.

