ABS और CBS के बीच क्या है अंतर, कौन है ज्यादा बेहतर

CBS और ABS में अंतर ( फोटो - Honda Motorcycle )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 10, 2025 at 5:17 PM IST 6 Min Read

हैदराबाद: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो पहिया वाहनों के लिए फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ एक एडवांस कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) का प्रस्ताव दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि जनवरी 2026 से सभी नई बाइक और स्कूटरों पर एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा. SIAM ने CBS को एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है. परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों पर राइडर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अगले साल जनवरी के बाद निर्मित सभी नए दोपहिया वाहनों के लिए, चाहे उनकी इंजन क्षमता कुछ भी हो, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया है. SIAM का प्रस्ताव महंगे ABS और मौजूदा ड्रम ब्रेक वाले CBS के बीच एक वैकल्पिक समाधान है, जो साल 2019 से 125cc से कम क्षमता वाली बाइकों के लिए अनिवार्य है. क्या है कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS)

CBS को सुरक्षा बढ़ाने और ब्रेकिंग को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जब राइडर केवल एक लीवर चलाता है तो आगे और पीछे दोनों ब्रेक अपने आप लग जाते हैं. यह दोपहिया वाहनों के ब्रेकिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाता है. यह फीचर भारत जैसे देशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. यातायात अप्रत्याशित हो सकता है, और सड़क सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है. कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दोपहिया वाहन के आगे और पीछे के ब्रेक को जोड़ता है. जब राइडर पीछे का ब्रेक लगाता है, तो आगे का ब्रेक भी सक्रिय हो जाता है. इससे दोपहिया वाहन जल्दी और आसानी से रुक पाता है. CBS एक सुगम राइड के साथ-साथ वाहन की उचित हैंडलिंग सुनिश्चित करता है, साथ ही गति कम करता है और टकरावों से बचाता है. संक्षेप में, एक कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम सुरक्षित रफ्तार नियंत्रण की अनुमति देता है. CBS आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान अनुचित संचालन के कारण स्किडिंग और नियंत्रण हानि को कम करके मोटरसाइकिलों के ब्रेकिंग प्रदर्शन और हैंडलिंग स्थिरता को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है. CBS का बेसिक कॉन्सेप्ट

CBS, संयुक्त ब्रेक प्रणाली का संक्षिप्त रूप, जिसे लिंक्ड ब्रेकिंग सिस्टम भी कहा जाता है, मोटरसाइकिलों और छोटे वाहनों के लिए डिज़ाइन की गई एक ब्रेकिंग तकनीक है. इसका मुख्य कार्य ब्रेक लगाते समय आगे और पीछे दोनों पहियों के ब्रेक को एक साथ सक्रिय करना है, जिससे आगे और पीछे के व्हील्स के बीच ब्रेकिंग बल के उचित वितरण के माध्यम से ब्रेकिंग दक्षता और स्थिरता में सुधार होता है. CBS के प्रमुख लाभ बेहतर सुरक्षा संतुलन: CBS एक हाइड्रोलिक लिंकिंग तंत्र के माध्यम से आगे और पीछे के व्हील्स के बीच ब्रेकिंग फोर्स को ऑटोमेटिक रूप से वितरित करता है, यह आमतौर पर 70:30 अनुपात में सेट किया जाता है. यह वाहन की स्थिरता बनाए रखते हुए, विशेष रूप से आपातकालीन स्टॉप के दौरान, खतरनाक व्हील लॉक-अप को रोकता है.