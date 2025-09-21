ETV Bharat / technology

क्या हुआ जब एक YouTuber ने iPhone Air पर डाला 98 किलो का वजन, जानें यहां

iPhone 17 Air ( फोटो - Apple )

Published : September 21, 2025 at 5:17 PM IST

हैदराबाद: Apple का सबसे नया फोन iPhone Air, जो कंपनी का अब तक का सबसे पतला फोन है, और इस फोन की मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी रखी गई है. लेकिन इस फोन को इस हफ़्ते अपनी सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक का सामना करना पड़. इस फोन को JerryRigEverything नाम के YouTuber, ज़ैक नेल्सन ने बहुत ही बेदर्दी से टेस्ट किया. इस फोन को उसकी सीमाओं तक धकेलने के लिए जाने जाने वाले नेल्सन यह देखना चाहते थे कि क्या iPhone Air एक और 'बेंडगेट' का शिकार होगा. नेल्सन ने यह परीक्षण खरोंचों से शुरू किया. इस टेस्ट के दौरान नए Ceramic Shield 2 ने Mohs कठोरता पैमाने पर लेवल-7 पर भी निशानों का सामना करते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया. यह Samsung के Galaxy S25 Ultra से एक कदम आगे है, जिस पर इस साल की शुरुआत में लेवल-6 पर खरोंचें दिखाई दी थीं. इस टेस्ट के दौरान नेल्सन ने मज़ाक में कहा कि, "Apple ने मेरी लाइन खराब कर दी." इस रिजल्ट के बाद नेल्सन ने खरोंचों के अनुमानित परिणामों के बारे में अपने लंबे समय से चले आ रहे मज़ाक का भी मज़ाक उड़ा दिया. हालांकि, तेज लाइट के मामले में, iPhone Air ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. तेज़ रोशनी में, इसने अपेक्षा से ज़्यादा परावर्तित किया, और साथ-साथ किए गए परीक्षणों में, Samsung के पुराने Galaxy S24 Ultra ने चमक को बेहतर तरीके से संभाला.