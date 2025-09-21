ETV Bharat / technology

क्या हुआ जब एक YouTuber ने iPhone Air पर डाला 98 किलो का वजन, जानें यहां

Apple का सबसे नया फोन iPhone Air, जो कंपनी का अब तक का सबसे पतला फोन है. साथ ही काफी मजबूत भी है.

iPhone 17 Air
iPhone 17 Air (फोटो - Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: Apple का सबसे नया फोन iPhone Air, जो कंपनी का अब तक का सबसे पतला फोन है, और इस फोन की मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी रखी गई है. लेकिन इस फोन को इस हफ़्ते अपनी सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक का सामना करना पड़. इस फोन को JerryRigEverything नाम के YouTuber, ज़ैक नेल्सन ने बहुत ही बेदर्दी से टेस्ट किया. इस फोन को उसकी सीमाओं तक धकेलने के लिए जाने जाने वाले नेल्सन यह देखना चाहते थे कि क्या iPhone Air एक और 'बेंडगेट' का शिकार होगा.

नेल्सन ने यह परीक्षण खरोंचों से शुरू किया. इस टेस्ट के दौरान नए Ceramic Shield 2 ने Mohs कठोरता पैमाने पर लेवल-7 पर भी निशानों का सामना करते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया. यह Samsung के Galaxy S25 Ultra से एक कदम आगे है, जिस पर इस साल की शुरुआत में लेवल-6 पर खरोंचें दिखाई दी थीं.

इस टेस्ट के दौरान नेल्सन ने मज़ाक में कहा कि, "Apple ने मेरी लाइन खराब कर दी." इस रिजल्ट के बाद नेल्सन ने खरोंचों के अनुमानित परिणामों के बारे में अपने लंबे समय से चले आ रहे मज़ाक का भी मज़ाक उड़ा दिया.

हालांकि, तेज लाइट के मामले में, iPhone Air ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. तेज़ रोशनी में, इसने अपेक्षा से ज़्यादा परावर्तित किया, और साथ-साथ किए गए परीक्षणों में, Samsung के पुराने Galaxy S24 Ultra ने चमक को बेहतर तरीके से संभाला.

इसके बाद नेल्सन ने फोन को मोड़ने का टेस्ट किया. गौरतलब है कि Apple ने iPhone Air के लिए ग्रेड 5 टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया है, जो एल्युमीनियम से ज़्यादा मज़बूत और लचीला है. इस टेस्ट के लिए नेल्सन ने iPhone 17 Air को पीछे से दबाया, हालांकि यह मुश्किल से हिला. इस दौरान, वह आगे से, थोड़ा मुड़ा, लेकिन वापस सीधा हो गया.

उसकी लचीलेपन से प्रभावित होकर उसने कहा कि, "यह बिल्कुल वैसा ही सीधा लग रहा था, जैसा बॉक्स से निकलते समय था." लेकिन इस टेस्ट से वह संतुष्ट नहीं हुआ, और नेल्सन ने क्रेन स्केल का इस्तेमाल करके अत्यधिक बल का परीक्षण किया. उन्होंने फ़ोन के बीच में सीधे दबाव डाला.

आखिरकार, iPhone Air पर 216 पाउंड यानी करीब 98 किलो का वजन डाला गया. इससे फोन का आगे का शीशा टूट गया और फ्रेम मुड़ गया, लेकिन पीछे का शीशा बरकरार रहा और फ़ोन काम करता रहा. अगर इस टेस्ट के रिजल्ट की बात करें तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने वालों के लिए, यह सुकून देने वाली बात है.

फ़ोन पर बैठने या उसे जेब में रखने से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है. नेल्सन ने मज़ाक में तो यहां तक कहा कि हो सकता है कि iPhone Air से पहले ही आपकी पैंट खराब हो जाए. तो इसके कॉन्क्लूजन की बात करें तो, हालांकि यह अत्यधिक दबाव में झुक सकता है, लेकिन Apple का अब तक का सबसे पतला फ़ोन है, जो पहले के मुकाबले काफी मजबूत है.

