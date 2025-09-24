ETV Bharat / technology

त्योहारी सीजन में खरीदना है Renault Kwid का 10th एनिवर्सरी एडिशन, तो पहले जान लें ये जरूरी बातें

Renault Kwid का 10th Anniversary Edition हाल ही में लॉन्च किया गया है. इसकी कीमत 5.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Renault Kwid 10th Anniversary Edition
Renault Kwid का 10th Anniversary Edition हुआ लॉन्च (फोटो - Renault India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Renault India ने अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक Renault Kwid का 10th Anniversary Edition हाल ही में लॉन्च किया है. इसके अलावा कंपनी ने अपनी इस हैचबैक को कुछ सेफ्टी फीचर्स के साथ भी अपडेट किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कार कंपनी ने Renault Kwid का 10th Anniversary Edition सीमित संख्या के लिए लॉन्च किया है.

इस स्पेशल एडिशन को सितंबर 2015 से भारत में बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. जहां कंपनी ने स्टैंडर्ड Renault Kwid की कीमत 4.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, वहीं इसके एनिवर्सरी एडिशन के मैनुअल वेरिएंट की कीमत 5.14 लाख रुपये और AMT वेरिएंट की कीमत 5.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. अगर आप इस त्योहारी सीजन इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो हम यहां बता रहे हैं कि इसमें क्या कुछ मिलता है.

Renault Kwid 10th Anniversary Edition
Renault Kwid 10th Anniversary Edition का डैशबोर्ड (फोटो - Renault India)

Renault Kwid 10th एनिवर्सरी एडिशन में क्या है खास
नया 10th एनिवर्सरी एडिशन Renault Kwid के मिड-स्पेक Techno वेरिएंट पर आधारित, हालांकि स्पेशल एडिशन की कीमत इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट से लगभग 15,000 रुपये ज़्यादा है और इसी के चलते इसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे सिर्फ़ 500 यूनिट तक सीमित रखा जाएगा.

कंपनी ने नए 10th एनिवर्सरी एडिशन Renault Kwid को दो डुअल-टोन पेंट फ़िनिश - फ़िएरी रेड और शैडो ग्रे में पेश किया है, जो दोनों ही ब्लैक रूफ के साथ आते हैं. इसके अलावा कार के डोर और C-पिलर्स पर एनिवर्सरी एडिशन डेकल्स, ग्रिल में येलो कलर के इन्सर्ट और ब्लैक फ़िनिश वाले स्टाइलिश व्हील कवर इस्तेमाल किए गए हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं.

Renault Kwid 10th Anniversary Edition
Renault Kwid 10th Anniversary Edition (फोटो - Renault India)

Renault Kwid 10th एनिवर्सरी एडिशन का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो, येलो कलर के एक्सेंट केबिन के अंदर भी देखने को मिलते हैं. डोर के साथ, डैशबोर्ड पर और यहां तक कि सीटों पर भी एक्सेंट स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया गया है. कार में हेडरेस्ट पर 10th एनिवर्सरी एडिशन के लोगो भी दिए गए हैं. रोशन स्कफ प्लेट और पडल लैंप इन अपडेट्स को और भी बेहतर बनाते हैं.

Renault Kwid
Renault Kwid (फोटो - Renault India)

Renault Kwid के सेफ्टी फीचर्स अपडेट
इसके अलावा, स्टैंडर्ड Renault Kwid को मॉडल-इयर अपडेट भी दिया है. इस अपडेट के तहत कंपनी की इस एंट्री-लेवल हैचबैक के सभी वेरिएंट में सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट का फीचर दिया गया है. वहीं इसके टॉप-स्पेक Climber ट्रिम्स में छह एयरबैग भी जोड़े गए हैं, जबकि हैचबैक में डुअल फ्रंट एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

इसके अलावा, Renault ने जैसे फेसलिफ़्टेड Renault Kiger और Triber के वेरिएंट्स के नाम बदल दिए थे, वैसे ही नई Renault Kwid के विरिएंट्स के नाम भी बदले गए हैं. पहले के नाम RXE, RXL और RXT थे, जबकि अब इन्हें बदलकर Authentic, Evolution, और Techno कर दिया गया है, हालांकि Climber ट्रिम पर कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Renault Kwid
Renault Kwid (फोटो - Renault India)

Renault Kwid का पावरट्रेन
इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, नई Renault Kwid में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही पुराना 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 67 bhp की पावर और 91 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर जोड़ा जाता है, जबकि बेस ट्रिम लेवल को छोड़कर बाकी सभी में AMT का विकल्प भी मिलता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RENAULT KWID 10TH ANNIVERSARYRENAULT KWID PRICERENAULT KWID FEATURESRENAULT KWID ENGINERENAULT KWID 10TH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.