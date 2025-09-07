ETV Bharat / technology

खरीदना चाहते हैं VinFast VF 6 और VF 7 में से कोई एक, जानें इन SUVs में क्या है खास

VinFast VF 6 का इंटीरियर केबिन की बात करें तो, VF 6 का लेआउट बड़े VF 7 जैसा ही देखने को मिलता है. इसके केबिन में एक साधारण डैशबोर्ड दिया गया है, जो 12.9 इंच के टचस्क्रीन के इर्द-गिर्द केंद्रित है और ड्राइवर की तरफ थोड़ा झुका हुआ है. इसमें कोई पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया है, इसकी जगह, ड्राइविंग की ज़रूरी जानकारी इसमें लगाए गए एक हेड-अप डिस्प्ले के ज़रिए मिलती है.

इसके साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो, VF 6 में एक प्रमुख रियर शोल्डर और सी-पिलर के पास विंडो लाइन में एक ध्यान देने योग्य ऊपर की ओर मुड़ाव दिखाई देता है. वहीं रियर सेक्शन में, इस SUV में मल्टी-लयर्ड टेलगेट डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें VinFast की सिग्नेचर स्प्लिट लाइट बार ऊपर की ओर लगाई गई है. सेकेंड्री लाइटिंग एलिमेंट्स बम्पर पर नीचे की ओर लगाई गए हैं.

VinFast VF 6 का डिजाइन VF 6 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV है, जिसका डिज़ाइन बेहद सिंपल रखा गया है, और इसमें स्प्लिट हेडलाइट और टेललाइट सेटअप का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा इसमें ऊपर की ओर झुकी हुई बेल्टलाइन और हल्की ढलान वाली रूफ मिलती है. आगे की तरफ, इस कार में एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स बोनट के निचले हिस्से में लगाई गई हैं, जबकि मुख्य प्रोजेक्टर हेडलैंप बंपर में नीचे की ओर लगे हैं. इसके अलावा, आगे के बंपर में ब्लैक क्लैडिंग और चौड़ा सेंट्रल एयर इनटेक भी लगाया गया है.

बता दें VinFast ने इस साल भारत मोबिलिटी एक्सपो में इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों की एक बड़ी रेंज प्रदर्शित की थी. जहां VinFast VF6 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसका आकार क्रेटा के समान है, वहीं VF7 थोड़ी बड़ी है. कार निर्माता कंपनी का कहना है कि VF6 और VF7 के खरीदारों को जुलाई 2028 तक मुफ्त व्हीकल चार्जिंग के साथ-साथ तीन साल तक का निःशुल्क मेनटेनेंस भी मिलेगा.

हैदराबाद: वियतनामी कार निर्माता कंपन VinFast ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारतीय बाजार में अपनी पहली दो इलेक्ट्रिक कारें VinFast VF 6 और VF 7 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने जहां VinFast VF 6 को 16.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है, वहीं VinFast VF 7 की कीमत 20.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कीमतें इनकी इंट्रोडक्टरी कीमत है.

VinFast VF 6 के फीचर्स

यह एसयूवी स्टैंडर्ड तौर पर लेवल 2 ADAS के साथ आती है. इसके हायर वेरिएंट में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट और लेदर फिनिश वाला डुअल-टोन इंटीरियर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके टॉप-स्पेक वर्जन में पैनोरमिक ग्लास रूफ भी दिया गया है.

VinFast VF 6 की कीमत और पावरट्रेन

बता दें कि कंपनी ने VF 6 को कुल तीन ट्रिम लेवल में उतारा है. इनमें Earth, Wind और Wind Infinity शामिल हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 16.49 लाख रुपये, 17.79 लाख रुपये और 18.29 लाख रुपये रखी गई है. इन तीनों ट्रिम लेवल में सिर्फ एक 59.6 kWh का बैटरी पैक मिलता है.

VinFast VF 6 (फोटो - VinFast India)

जहां इसके बेस अर्थ वेरिएंट में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, 174 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. वहीं इसके टॉप दो विंड और विंड इनफिनिटी ट्रिम में लगी मोटर 201 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती हैं. अर्थ वेरिएंट की ARAI रेंज 468 किमी बताई गई है, जबकि अन्य दो ट्रिम्स की रेंज 463 किमी है.

VinFast VF 7 का डिजाइन

VF 7 की लंबाई ज्यादा है, और यह करीब 4.5 मीटर है और इसका बाहरी डिज़ाइन VF6 जैसा ही है. साइड प्रोफाइल काफी सुव्यवस्थित रखी गई है, जिसमें हल्की पतली होती रूफ और एंगुलर रियर विंडशील्ड मिलती है. वहीं आगे की ओर, एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स बोनट लाइन के ठीक नीचे देखने को मिलती हैं, जबकि मुख्य हेडलैंप बंपर पर नीचे की ओर लगाए गए हैं.

VinFast VF 7 (फोटो - VinFast India)

रियर सेक्शन की तरफ, समान स्टाइल वाले एलईडी एलिमेंट्स के साथ फ्रंट लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल किया गया है. साइड और रियर पर ब्लैक क्लैडिंग इस एसयूवी के क्रॉसओवर-प्रेरित लुक को और निखारती है.

VinFast VF 7 का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो इसका ज़्यादातर हिस्सा VF6 से मिलता-जुलता है, जिसमें ड्राइवर-केंद्रित लेआउट है और सेंटर कंसोल पर ड्राइवर की ओर झुका हुआ एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन लगाया गया है. VF6 की तरह, इसके डैशबोर्ड में भी पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, और ज़्यादातर कंट्रोल, जिनमें क्लाइमेट सेटिंग्स भी शामिल हैं, सेंट्रल टचस्क्रीन के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं. हालांकि इसमें लेवल 2 ADAS स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

VinFast VF 7 का इंटीरियर (फोटो - VinFast India)

VinFast VF 7 की कीमत और पावट्रेन

VF7 को कंपनी ने कुल पांच ट्रिम लेवल में पेश किया है, जिनमें Earth, Wind, Wind Infinity, Sky और Sky Infinity शामिल हैं. इनकी कीमत क्रमशः 20.89 लाख रुपये, 23.49 लाख रुपये, 23.99 लाख रुपये, 24.99 लाख रुपये, और 25.49 लाख रुपये रखी गई है.

वहीं पावरट्रेन पर नजर डालें तो इसके बेस अर्थ ट्रिम में छोटा 59.6 kWh बैटरी पैक लगाया गया है, जबकि अन्य ट्रिम स्तरों में बड़ा 70.8 kWh का बैटरी पैक और FWD व AWD विकल्प भी मिलता है.

VinFast VF 7 (फोटो - VinFast India)

इसका सिंगल-मोटर FWD ट्रिम्स 201 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क उत्पन्न करते हैं, जबकि स्काई ट्रिम में दिया गया डुअल-मोटर सेटअप 348 bhp की पावर और 500 Nm तक का टॉर्क आउटपुट देता है. ARAI के अनुसार, जहां अर्थ ट्रिम की रेंज 438 किमी, वहीं विंड ट्रिम की 532 किमी और स्काई ट्रिम लेवल की रेंज 510 किमी दावा की गई है.