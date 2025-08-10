हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Motohaus ने भारतीय बाज़ार में VLF के एक नए स्कूटर को लॉन्च करने की पुष्टि की है. VLF Mobster नाम का यह स्कूटर भारत में 25 सितंबर से बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. Mobster, जो पहले से ही विदेशी बाज़ारों में बिक्री के लिए उपलब्ध है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाने वाला यह कंपनी का पहला आईसीई स्कूटर होने वाला है. जानकारी के अनुसार, इस स्कूटर को VLF Tenis की तरह ही कोल्हापुर स्थित KAW Veloce Motors के कारखाने में स्थानीय रूप से असेंबल किए जाने की संभावना है.

VLF Mobster स्कूटर (फोटो - VLF)

VLF Mobster का डिजाइन

इसके लुक्स और डिजाइन की बात करें तो, VLF Mobster एक स्पोर्टी लुक वाला स्कूटर है, जिसमें कई आकर्षक बॉडी पैनल और चारों ओर ढेर सारे खुले बोल्ट इस्तेमाल किए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. इसके अगले हिस्से में हेडलैंप के लिए दो अलग-अलग यूनिट और हैंडलबार के पास एक लंबा वाइज़र इस्तेमाल किया गया है.

VLF Mobster स्कूटर (फोटो - VLF)

वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इस स्कूटर में नुकीले पैनल दिए गए हैं, जबकि रियर सेक्शन में एक स्लीक टेललैंप सेटअप दिया गया है. जैसा कि हमने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इस स्कूटर को कुल चार कलर ऑप्शन्स - ग्रे, रेड, व्हाइट और येलो - में बेचा जा रहा है. स्कूटर में 5-इंच का फुल-कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो मोबाइल स्क्रीन मिररिंग और USB चार्जिंग पोर्ट को सपोर्ट करता है.

VLF Mobster स्कूटर (फोटो - VLF)

VLF Mobster का पावरट्रेन

फिलहाल इस स्कूटर के पावरट्रेन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो यहां इस स्कूटर को दो इंजन विकल्पों 125cc और 180cc में बेचा जा रहा है. जहां इसका 125cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन 11.9 bhp की पावर और 11.9 Nm टॉर्क उत्पन्न करता है.

VLF Mobster स्कूटर (फोटो - VLF)

वहीं इसके पावरमिल 180cc इंजन की बात करें तो यह इंजन 17.7 bhp की पावर और 15.7 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. कंपनी की विदेशी वेबसाइट के अनुसार, 125cc वर्जन की अधिकतम रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा होगी, जबकि 180cc वर्जन की अधिकतम रफ्तार 110 किमी प्रति घंटा होगी.