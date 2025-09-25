ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुआ स्पोर्टी लुक वाला नया VLF Mobster स्कूटर, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

इस स्कूटर में आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे डुअल गैस-चार्ज्ड रियर शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ब्रेकिंग सिस्टम के लिए आगे 230 मिमी की फ्रंट डिस्क ब्रेक और पीछे की ओर 220 मिमी की रियर डिस्क लगाई गई है. स्कूटर का कर्ब वेट 122 किलोग्राम रखा गया है, और इसकी सीट हाइट 797 मिमी है, जो एक स्कूटर के लिहाज से काफी ऊंची) है, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 155 मिमी है.

VLF Mobster का डिजाइन स्कूटर के डिज़ाइन की बात करें तो, VLF Mobster में Italjet से प्रेरित स्टाइलिंग की झलक मिलती है. खासतौर पर स्कूटर के निचले हिस्से में लगे हेडलाइट्स उससे काफी मिलते-जुलते हैं. स्कूटर में 12-इंच के व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें आगे की ओर 120/70 और पीछे की ओर 130/70 सेक्शन वाले टायर हैं.

हैदराबाद: VLF या Velocifero के इतावली दोपहिया वाहन कंपनी है, जो चीन में अपने वाहनों का उत्पादन करती है. भारतीय बाजार में कंपनी कोल्हापुर स्थित Motohaus द्वारा अपने उत्पाद बेचती है. कंपनी ने अब अपना नया Mobster भारतीय बाजार के लिए लॉन्च किया है, जो इसके पोर्टफोलियो में VLF Tennis इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ बेचा जाएगा.

VLF Mobster के फीचर्स

Mobster में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-चैनल ABS का फीचर मिलता है, जो भारत में स्कूटरों में बहुत कम देखने को मिलता है. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर भी मिलता है, और ये दोनों फीचर स्विच करने योग्य हैं. अन्य प्रमुख फीचर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला 5-इंच TFT डिस्प्ले और कीलेस इग्निशन शामिल हैं, और इसमें वैकल्पिक एक्सेसरी के रूप में डैशकैम भी दिया गया है.

VLF Mobster (फोटो - MotoHaus)

VLF Mobster का इंजन

Mobster 135 के इंजन पर नजर डालें तो इसमें 125cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,250 आरपीएम पर 12 bhp की पावर और 6,500 आरपीएम पर 11.7 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. यह इसे भारत में लिक्विड-कूलिंग वाला सबसे कम क्षमता का स्कूटर बनाता है. VLF का दावा है कि इसकी अधिकतम रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा है.

VLF Mobster की कीमत

कीमत की बात करें तो VLF Mobster को कंपनी ने 1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, हालांकि यह कीमत सिर्फ पहले 2,500 ग्राहकों के लिए ही मान्य है. इस अवधि के बाद की कीमतों के बारे में कंपनी ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है.

VLF Mobster (फोटो - MotoHaus)

इस कीमत के साथ VLF Mobster भारत में मौजूद ज़्यादा क्षमता वाले स्कूटर Yamaha Aerox 155 (1.38 लाख रुपये) और Hero Xoom 160 (1.37 लाख रुपये) के बराबर है, जबकि यह TVS Ntorq 150 (1.09 लाख रुपये से शुरू) से काफ़ी ऊपर है. हालांकि यह अपनी क्षमता के बराबर वाले प्रतिद्वंद्वियों से कीमत के मामले में काफी आगे है.