ETV Bharat / technology

₹15,000 से भी कम में लॉन्च हुए दो नए वीवो फोन, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 6500mAh बैटरी

वीवो ने भारत में दो नए फोन्स लॉन्च किए हैं. इन दोनों नए फोन्स में 5G नेटवर्क के साथ 6500mAh बैटरी मिलेगी.

Vivo Y31 5G Series Launched in India
वीवो ने लॉन्च की एक नई और बजट फोन्स सीरीज (फोटो क्रेडिट: Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 4:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: वीवो ने भारत में दो नए फोन्स को लॉन्च किया है. ये दोनों फोन एक ही सीरीज के हैं, जिसका नाम vivo Y31 5G Series है. इस सीरीज में कंपनी ने दो फोन्स लॉन्च किया है, जिनके नाम Vivo Y31 और Vivo Y31 Pro है. इस दोनों फोन्स में कंपनी ने 6500mAh की बैटरी दी है, जो 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इन दोनों फोन्स को कंपनी ने दो अलग-अलग रंगों में लॉन्च किया है. Vivo Y31 5G के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा और Vivo Y31 Pro 5G के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

Vivo Y31 5G Specifications

Vivo Y31 5G के इस फोन में 6.68 इंच HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन की स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है और यह फोन Guardian Glass प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 6nm चिपसेट दिया गया है, जो ग्राफिक्स के लिए Arm Mali-G57 MC2 GPU के साथ आता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. इसके साथ 0.08MP का दूसरा कैमरा भी दिया गया है. इन दोनों बैक कैमरों के साथ एलईडी फ्लैश भी दिया गया है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. फोन में 6500mAh battery और 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.

Vivo Y31 Pro 5G Specifications

इस फोन में 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसमें 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है. इस फोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7300 4nm प्रोसेसर दिया गया है, जो Mali-G615 MC2 GPU के साथ आता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. इस फोन में 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.4 है. इसमें एलईडी फ्लैश और 4K video recording भी मिलता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में 6500mAh battery और 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.

दोनों फोन्स में अंतर

फीचर Vivo Y31 5GVivo Y31 Pro 5G
डिस्प्ले6.68" HD+ LCD, 120Hz, 1000 निट्स, Guardian Glass6.72" FHD+ LCD, 120Hz, 1050 निट्स
प्रोसेसरDimensity 6300 (6nm), 2.4GHzDimensity 7300 (4nm), 2.5GHz
GPUMali-G57 MC2Mali-G615 MC2
RAM + स्टोरेज4GB / 6GB + 128GB eMMC 5.1 (2TB तक एक्सपेंडेबल)8GB + 128GB / 256GB UFS 3.1
कैमरा (रियर)50MP + 0.08MP, LED फ़्लैश50MP + 2MP डेप्थ, 4K वीडियो
सेल्फी कैमरा8MP (f/2.0)8MP (f/2.05)
ऑपरेटिंग सिस्टमAndroid 15 (ColorOS आधारित अनुमान)Android 15 (OriginOS 15)
फिंगरप्रिंट सेंसरसाइड-माउंटेडसाइड-माउंटेड
बैटरी + चार्जिंग6500mAh, 44W फास्ट चार्जिंग6500mAh, 44W फास्ट चार्जिंग
डिज़ाइन / वज़न166.14×77.01×8.39mm, 209g165.7×76.3×8.09/8.19mm, 204g / 208g
डस्ट/वाटर रेसिस्टेंसIP68 + IP69, MIL-STD-810HIP64, MIL-STD-810H
कनेक्टिविटी5G, Wi-Fi 6, BT 4.2, USB-C 2.05G, Wi-Fi 6, BT 5.4, USB-C 2.0
स्पीकर / ऑडियोस्टीरियो स्पीकर, USB Type-C ऑडियोस्टीरियो स्पीकर, USB Type-C ऑडियो

Vivo Y31 5G Series की कीमत

Vivo Y31 5G का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है.

  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है.
  • इस फोन को कंपनी ने रोज़ रेड और डायमंड ग्रीन कलर्स में लॉन्च किया है.

Vivo Y31 5G Pro का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसकी कीमत 18,999 रुपये है.

  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 20,999 रुपये है.

इस फोन को मोचा ब्राउन और ड्रीमी व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया गया है. इन दोनों फोन्स को कंपनी ने फ्लिपकार्ट, वीवो के आधिकारिक स्टोर्स और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया है.

इस फोन पर कंपनी को लॉन्च ऑफर के रूप में 1,500 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है. इसके अलावा कुछ चुनिंदा बैंक डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 8 महीने तक की इंस्टेस्ट-फ्री ईएमआई भी दी जा रही है.

यह भी पढ़ें: Oppo F31 5G Series भारत में लॉन्च, जानें 7000mAh बैटरी फोन के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत

For All Latest Updates

TAGGED:

VIVO Y31 5GVIVO Y31 PRO 5GVIVO Y31 5G PRICE IN INDIAVIVO Y31 PRO 5G PRICE IN INDIA6500MAH BATTERY PHONE UNDER 15000

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.