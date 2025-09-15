ETV Bharat / technology

₹15,000 से भी कम में लॉन्च हुए दो नए वीवो फोन, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 6500mAh बैटरी

हैदराबाद: वीवो ने भारत में दो नए फोन्स को लॉन्च किया है. ये दोनों फोन एक ही सीरीज के हैं, जिसका नाम vivo Y31 5G Series है. इस सीरीज में कंपनी ने दो फोन्स लॉन्च किया है, जिनके नाम Vivo Y31 और Vivo Y31 Pro है. इस दोनों फोन्स में कंपनी ने 6500mAh की बैटरी दी है, जो 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इन दोनों फोन्स को कंपनी ने दो अलग-अलग रंगों में लॉन्च किया है. Vivo Y31 5G के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा और Vivo Y31 Pro 5G के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

Vivo Y31 5G Specifications

Vivo Y31 5G के इस फोन में 6.68 इंच HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन की स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है और यह फोन Guardian Glass प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 6nm चिपसेट दिया गया है, जो ग्राफिक्स के लिए Arm Mali-G57 MC2 GPU के साथ आता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. इसके साथ 0.08MP का दूसरा कैमरा भी दिया गया है. इन दोनों बैक कैमरों के साथ एलईडी फ्लैश भी दिया गया है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. फोन में 6500mAh battery और 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.

Vivo Y31 Pro 5G Specifications

इस फोन में 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसमें 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है. इस फोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7300 4nm प्रोसेसर दिया गया है, जो Mali-G615 MC2 GPU के साथ आता है.