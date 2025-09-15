₹15,000 से भी कम में लॉन्च हुए दो नए वीवो फोन, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 6500mAh बैटरी
वीवो ने भारत में दो नए फोन्स लॉन्च किए हैं. इन दोनों नए फोन्स में 5G नेटवर्क के साथ 6500mAh बैटरी मिलेगी.
Published : September 15, 2025 at 4:11 PM IST
हैदराबाद: वीवो ने भारत में दो नए फोन्स को लॉन्च किया है. ये दोनों फोन एक ही सीरीज के हैं, जिसका नाम vivo Y31 5G Series है. इस सीरीज में कंपनी ने दो फोन्स लॉन्च किया है, जिनके नाम Vivo Y31 और Vivo Y31 Pro है. इस दोनों फोन्स में कंपनी ने 6500mAh की बैटरी दी है, जो 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इन दोनों फोन्स को कंपनी ने दो अलग-अलग रंगों में लॉन्च किया है. Vivo Y31 5G के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा और Vivo Y31 Pro 5G के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.
Vivo Y31 5G Specifications
Vivo Y31 5G के इस फोन में 6.68 इंच HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन की स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है और यह फोन Guardian Glass प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 6nm चिपसेट दिया गया है, जो ग्राफिक्स के लिए Arm Mali-G57 MC2 GPU के साथ आता है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. इसके साथ 0.08MP का दूसरा कैमरा भी दिया गया है. इन दोनों बैक कैमरों के साथ एलईडी फ्लैश भी दिया गया है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. फोन में 6500mAh battery और 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.
Vivo Y31 Pro 5G Specifications
इस फोन में 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसमें 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है. इस फोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7300 4nm प्रोसेसर दिया गया है, जो Mali-G615 MC2 GPU के साथ आता है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. इस फोन में 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.4 है. इसमें एलईडी फ्लैश और 4K video recording भी मिलता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में 6500mAh battery और 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.
दोनों फोन्स में अंतर
|फीचर
|Vivo Y31 5G
|Vivo Y31 Pro 5G
|डिस्प्ले
|6.68" HD+ LCD, 120Hz, 1000 निट्स, Guardian Glass
|6.72" FHD+ LCD, 120Hz, 1050 निट्स
|प्रोसेसर
|Dimensity 6300 (6nm), 2.4GHz
|Dimensity 7300 (4nm), 2.5GHz
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G615 MC2
|RAM + स्टोरेज
|4GB / 6GB + 128GB eMMC 5.1 (2TB तक एक्सपेंडेबल)
|8GB + 128GB / 256GB UFS 3.1
|कैमरा (रियर)
|50MP + 0.08MP, LED फ़्लैश
|50MP + 2MP डेप्थ, 4K वीडियो
|सेल्फी कैमरा
|8MP (f/2.0)
|8MP (f/2.05)
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 15 (ColorOS आधारित अनुमान)
|Android 15 (OriginOS 15)
|फिंगरप्रिंट सेंसर
|साइड-माउंटेड
|साइड-माउंटेड
|बैटरी + चार्जिंग
|6500mAh, 44W फास्ट चार्जिंग
|6500mAh, 44W फास्ट चार्जिंग
|डिज़ाइन / वज़न
|166.14×77.01×8.39mm, 209g
|165.7×76.3×8.09/8.19mm, 204g / 208g
|डस्ट/वाटर रेसिस्टेंस
|IP68 + IP69, MIL-STD-810H
|IP64, MIL-STD-810H
|कनेक्टिविटी
|5G, Wi-Fi 6, BT 4.2, USB-C 2.0
|5G, Wi-Fi 6, BT 5.4, USB-C 2.0
|स्पीकर / ऑडियो
|स्टीरियो स्पीकर, USB Type-C ऑडियो
|स्टीरियो स्पीकर, USB Type-C ऑडियो
Vivo Y31 5G Series की कीमत
Vivo Y31 5G का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है.
- इस फोन को कंपनी ने रोज़ रेड और डायमंड ग्रीन कलर्स में लॉन्च किया है.
Vivo Y31 5G Pro का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसकी कीमत 18,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 20,999 रुपये है.
इस फोन को मोचा ब्राउन और ड्रीमी व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया गया है. इन दोनों फोन्स को कंपनी ने फ्लिपकार्ट, वीवो के आधिकारिक स्टोर्स और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया है.
इस फोन पर कंपनी को लॉन्च ऑफर के रूप में 1,500 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है. इसके अलावा कुछ चुनिंदा बैंक डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 8 महीने तक की इंस्टेस्ट-फ्री ईएमआई भी दी जा रही है.