Vivo X300 सीरीज जल्द होगी लॉन्च, 200MP कैमरा और Dimensity 9500 चिपसेट मिलने की उम्मीद

यह पिक्चर Vivo X200 की है. ( फोटो क्रेडिट: Vivo )

Published : September 16, 2025

हैदराबाद: वीवो अपने नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस सीरीज का नाम Vivo X300 होगा, जिसमें कंपनी Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च कर सकती है. इस फोन सीरीज की सबसे खास बात है कि इसमें कंपनी मीडियाटेक का नया चिपसेट दे सकती है, जिसका नाम MediaTek Dimensity 9500 है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. ऐसे में इस नई और तगड़ी चिपसेट के साथ वीवो के अपकमिंग फोन्स भी Qualcomm के तगड़े चिपसेट वाले एंड्रॉयड फोन्स और एप्पल के आईफोन्स को भी टक्कर दे सकता है. Geekbench पर Vivo V2515 नाम से एक डिवाइस लिस्ट हुआ है, जिसे X300 का इंटरनेशनल वेरिएंट माना जा रहा है. इसमें 15GB RAM और ऑक्टाकोर CPU है, जो Dimensity 9500 की मौजूदगी की ओर इशारा करता है. आइए हम आपको बताते हैं कि वीवो की इस अपकमिंग फोन यानी Vivo X300 सीरीज में क्या-क्या फीचर्स दिए जा सकते हैं. Vivo X300 Series Specifications