Vivo X300 सीरीज जल्द होगी लॉन्च, 200MP कैमरा और Dimensity 9500 चिपसेट मिलने की उम्मीद
वीवो अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स की एक नई सीरीज को जल्द ही लॉन्च करने वाली है. आइए हम इसके बारे में जानते हैं.
Published : September 16, 2025 at 5:36 PM IST
हैदराबाद: वीवो अपने नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस सीरीज का नाम Vivo X300 होगा, जिसमें कंपनी Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च कर सकती है. इस फोन सीरीज की सबसे खास बात है कि इसमें कंपनी मीडियाटेक का नया चिपसेट दे सकती है, जिसका नाम MediaTek Dimensity 9500 है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. ऐसे में इस नई और तगड़ी चिपसेट के साथ वीवो के अपकमिंग फोन्स भी Qualcomm के तगड़े चिपसेट वाले एंड्रॉयड फोन्स और एप्पल के आईफोन्स को भी टक्कर दे सकता है.
Geekbench पर Vivo V2515 नाम से एक डिवाइस लिस्ट हुआ है, जिसे X300 का इंटरनेशनल वेरिएंट माना जा रहा है. इसमें 15GB RAM और ऑक्टाकोर CPU है, जो Dimensity 9500 की मौजूदगी की ओर इशारा करता है. आइए हम आपको बताते हैं कि वीवो की इस अपकमिंग फोन यानी Vivo X300 सीरीज में क्या-क्या फीचर्स दिए जा सकते हैं.
Vivo X300 Series Specifications
Vivo X300 में 6.3 इंच का कॉम्पैक्ट डिस्प्ले और 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है. वहीं, X300 Pro में 6.78 इंच फ्लैट डिस्प्ले के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें 50MP Sony LYT-828 प्राइमरी सेंसर, 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल हो सकता है.
वीवो की इस सीरीज के ये दोनों फोन्स Zeiss ट्यूनिंग के साथ आएंगे. इनमें वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 50MP का 92-डिग्री वाइड-एंगल कैमरा मिल सकता है, जो ऑटोफोकस को सपोर्ट करेगा. X300 Pro में Universal Signal Amplifier और नई वाइब्रेशन मोटर भी देखने को मिल सकती है, जो यूज़र एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगी.
Vivo X300 सीरीज़ OriginOS 6 पर चलेगी, जो Android 15 पर आधारित है. वीवो की इस फोन सीरीज के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस काफी शानदार हो सकते हैं.