Vivo V60e 5G भारत में हुआ लॉन्च, 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेगा 200MP का बैक कैमरा
वीवो ने भारत में अपना एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें 6500mAh बैटरी, स्लिम डिज़ाइन और 200MP डुअल कैमरा सेटअप मिलता है.
Published : October 7, 2025 at 12:31 PM IST
हैदराबाद: वीवो ने भारत में अपना एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Vivo V60e 5G है. इस फोन को कंपनी काफी पहले टीज़ कर दिया था. इस फोन का डिज़ाइन स्लिम है और इसकी सबसे खास बात इसका कैमरा सेटअप है. इसके पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 200MP का है. इसके अलावा कंपनी ने इस फोन में सेल्फी, ग्रुप सेल्फी और वीडियो कॉल करने के लिए 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसके अलावा फोन में 6500mAh की बैटरी भी दी गई है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.
डिज़ाइन और कलर्स
Vivo V60e 5G का डिज़ाइन Vivo V60 की तरह ही है, जिसे इसी साल लॉन्च किया गया था. इस फोन के पिछले हिस्से पिल-शेप्ड का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जो दो कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है. इस फोन को कंपनी ने Elite Purple और Noble Gold के दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है. इस फोन में पानी और धूल से बचने के लिए IP68 और IP69 रेटिंग्स भी दी गई है.
कैमरा सेटअप
इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 200MP का है और वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ-साथ 30x Zoom सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से का दूसरा कैमरा 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है. इसके अलावा कंपनी ने इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का एक ग्रुप सेल्फी कैमरा भी दिया है. इस फोन का फ्रंट कैमरा 90 डिग्री वाइड-एंगल सपोर्ट के साथ आता है.
बैटरी और सॉफ्टवेयर
इस फोन में 6,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड Funtouch 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है. इस ओएस के जरिए यूज़र्स को AI Captions, Smart Call Assistant समेत कई एआई-बेस्ड फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी इस फोन में 5 साल तक अपग्रेड्स और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है. यह फोन Google Gemini सपोर्ट के साथ आता है.
|कैटेगरी
|डिटेल्स (Details)
|डिज़ाइन और बिल्ड
|डाइमेंशन्स: 16.353 × 7.696 × 0.749 cm
वज़न: 190g
बैक मटेरियल: Plastic Composite Sheet
फिंगरप्रिंट सेंसर: In-display Optical
|डिस्प्ले
|साइज: 6.77 इंच (17.20cm)
रेजोल्यूशन: 2392 × 1080 (FHD+)
टाइप: AMOLED
टचस्क्रीन: Capacitive Multi-touch
रिफ्रेश रेट: 120Hz तक
ब्राइटनेस: 1600 निट्स (Local Peak)
कलर गामट: P3 Wide Color Gamut
|प्रोसेसर (चिपसेट)
|प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 7360-Turbo
CPU: 8 कोर (4×2.5GHz + 4×2.0GHz)
प्रोसेस नोड: 4nm
|RAM & स्टोरेज
वेरिएंट्स
|ऑपरेटिंग सिस्टम (OS)
|Android 15
|रियर कैमरा (पीछे)
|फ्रंट कैमरा
|50MP Eye AF Group Selfie कैमरा (AF, f/2.0, FOV 92°, 5P lens)
मोड्स: Night, Portrait, Photo, Video, High Resolution, Dual View, Micro Movie
|वीडियो रिकॉर्डिंग
|वीडियो रेजोल्यूशन: 4K / 1080P
फॉर्मेट: MP4
|बैटरी और चार्जिंग
|बैटरी: 6500mAh (Li-ion)
चार्जिंग: 90W Fast Charging
वायरलेस चार्जिंग: Not Supported
|नेटवर्क और सिम
|नेटवर्क: 5G + 5G Dual SIM Dual Standby
कार्ड स्लॉट: 2× नैनो SIM
5G Bands: n1/n3/n5/n8/n28B/n38/n40/n41/n77/n78
4G/3G/2G: सपोर्टेड
|कनेक्टिविटी
|Wi-Fi: 2.4GHz / 5GHz
Bluetooth: 5.4
USB: Type-C (USB 2.0)
OTG: Supported
NFC: Supported
eSIM: Not Supported
|लोकेशन सर्विसेस
|GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS
|सेंसर
|Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-Compass, Gyroscope, Infrared Blaster
|ऑडियो और मीडिया
|Hi-Fi: Not Supported
Audio Formats: AAC, MP3, WAV, APE, FLAC, आदि
Video Formats: MP4, MKV, AVI, FLV, आदि
Voice Recording: Supported
|कलर ऑप्शंस
|बॉक्स कंटेंट
|V60e हैंडसेट, 90W चार्जर, USB केबल, सिम एजेक्टर टूल, प्रोटेक्टिव केस, प्री-अप्लाइड स्क्रीन गार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड
Vivo V60e 5G: वेरिएंट्स कीमत और ऑफर्स
- इस फोन का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 29,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 31,999 रुपये है.
- इस फोन का तीसरा वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 33,999 रुपये है.
इस फोन की बिक्री 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी, लेकिन इसकी प्री-बुकिंग आज से ही शुरू हो चुकी है. इस फोन को HDFC, SBI और Axis बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का फ्लैट और इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा. इसके अलावा इस फोन के साथ 10% का फ्लैट एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है.
What you manifested is happening for real. This festive season will be your slay-season with vivo V60e. Hurry to get amazing offers!— vivo India (@Vivo_India) October 7, 2025
Prebook now! https://t.co/70kFJ7bzAe#vivoV60e #PortraitSoPro #SlayEveryDetail pic.twitter.com/q98ghLhwg7
इस फोन के साथ मिलने वाला सबसे खास ऑफर - इसके साथ फ्री में मिलने वाला ईयरबड्स है. कंपनी ने बताया है कि इस फोन के साथ Vivo TWS 3e ANC भी मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत 1,499 रुपये है. इस यूज़र्स ब्राइट व्हाइट और डार्क इंडिगो कलर्स में खरीद सकते हैं.
इसके अलावा इस फोन के साथ यूज़र्स को एक साल की एस्कटेंडेड वारंटी और 6 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर भी मिल रहा है. यूज़र्स इस फोन को वीवो की ऑनलाइन वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और अमेज़न समेत कई ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद पाएंगे.