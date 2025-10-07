ETV Bharat / technology

Vivo V60e 5G भारत में हुआ लॉन्च, 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेगा 200MP का बैक कैमरा

इस फोन में 50MP का ग्रुप सेल्फी कैमरा दिया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Vivo )

Published : October 7, 2025 at 12:31 PM IST

हैदराबाद: वीवो ने भारत में अपना एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Vivo V60e 5G है. इस फोन को कंपनी काफी पहले टीज़ कर दिया था. इस फोन का डिज़ाइन स्लिम है और इसकी सबसे खास बात इसका कैमरा सेटअप है. इसके पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 200MP का है. इसके अलावा कंपनी ने इस फोन में सेल्फी, ग्रुप सेल्फी और वीडियो कॉल करने के लिए 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसके अलावा फोन में 6500mAh की बैटरी भी दी गई है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं. डिज़ाइन और कलर्स Vivo V60e 5G का डिज़ाइन Vivo V60 की तरह ही है, जिसे इसी साल लॉन्च किया गया था. इस फोन के पिछले हिस्से पिल-शेप्ड का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जो दो कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है. इस फोन को कंपनी ने Elite Purple और Noble Gold के दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है. इस फोन में पानी और धूल से बचने के लिए IP68 और IP69 रेटिंग्स भी दी गई है. इस फोन में 6.77 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है. (फोटो क्रेडिट: Vivo) कैमरा सेटअप इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 200MP का है और वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ-साथ 30x Zoom सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से का दूसरा कैमरा 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है. इसके अलावा कंपनी ने इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का एक ग्रुप सेल्फी कैमरा भी दिया है. इस फोन का फ्रंट कैमरा 90 डिग्री वाइड-एंगल सपोर्ट के साथ आता है.