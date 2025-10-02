ETV Bharat / technology

Vivo V60e लॉन्च डेट कंफर्म, 200MP कैमरा और 6,500mAh बैटरी से होगा लैस

इस फोन में 200MP का बैक कैमरा सेटअप होगा. ( फोटो क्रेडिट: X/Vivo )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 2, 2025 at 5:33 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: अगर आपको वीवो के फोन्स पसंद हैं तो आपके लिए एक बड़ी ख़बर सामने आई है. वीवो ने अपने एक नए फोन को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. वीवो के नए फोन का नाम Vivo V60e है. इस फोन की सबसे खास चीज इसके पिछले हिस्से पर मिलने वाला मेन कैमरा होगा, जो 50 या 108 नहीं बल्कि पूरे 200MP का सेंसर होगा. आइए हम आपको वीवो के इस अपकमिंग फोन के बारे में बताते हैं. वीवो का नया फोन Vivo V60e के लिए वीवो के ई-स्टोर और फ्लिपकार्ट पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव की गई है, जिसके जरिए कंपनी ने इस फोन के कुछ फीचर्स को भी कंफर्म कर दिया है. आपको बता दें कि यह वीवो का पहला ऐसा फोन होगा, जिसमें 200MP का कैमरा सेंसर दिया जाएगा. इसके अलावा फोन के पिछले हिस्से पर 8MP का एक अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस भी दिया जाएगा, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 50MP का एक फ्रंट कैमरा भी दिया जाएगा.