हैदराबाद: वीवो ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Vivo V60 है. इस फोन का इंतजार वीवो लवर्स पिछले कई महीनों से कर रहे थे. अब आखिरकार इस फोन को लॉन्च किया गया है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 50MP ट्रिपल बैक सोनी कैमरा सेंसर्स मिलते हैं. इसके अलावा इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 50MP का कैमरा सेटअप दिया गया है. इस फोन के सभी कैमरों को Zesis के साथ मिलकर बनाया गया है. इस वजह से कंपनी का कहना है कि इस वीवो फोन के कैमरा फीचर्स और क्वालिटी काफी शानदार हैं. इसके अलावा वीवो के इस फोन में 6500mAh की बैटरी भी दी गई है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

Vivo V60 Specifications

Vivo V60 में कंपनी ने 6.77 इंच की क्वॉड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है. यह फोन 41° गोल्डन आर्क कर्व्ड के साथ आता है. वीवो के इस नए फोन में प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जो 16GB तक के रैम और 512GB तक के स्टोरेज के साथ आता है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड FunTouch OS 15 पर रन करता है. इस फोन के सॉफ्टवेयर में कंपनी ने 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. इस फोन में डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के लिए IP68 और IP69 रेटिंग भी दी गई है.

इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Vivo)

इस फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो वो ही इस फोन की सबसे खास बात है. वीवो के ज्यादातर फोन्स ZEISS के साथ को-इंजीनियर्ड होते हैं और Vivo V60 भी वैसा ही फोन है. इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP ZEISS OIS Main Camera (Sony IMX766 सेंसर), दूसरा कैमरा 50MP ZEISS Telephoto Camera (Sony IMX882 सेंसर) के साथ आता है, जिसके साथ 3x ऑप्टिकल और 10x हाइब्रिड ज़ूम सपोर्ट भी मिलता है. इस फोन का तीसरा बैक कैमरा 8MP ZEISS Ultra Wide-Angle कैमरा सेंसर के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 50MP ZEISS Group Selfie Camera दिया हुआ है, जो 92° फील्ड ऑफ व्यू और ऑटोफोकस फीचर के साथ आता है.

इस फोन के फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है. इस फोन कैमरा में पोर्ट्रेट फीचर का सही इस्तेमाल करने के लिए ZEISS Multifocal पोर्ट्रेट फीचर भी दिया गया है. इसके जरिए यूज़र्स 23mm, 35mm, 50mm, 85mm और 100mm की फोकल लेंथ पर पोर्ट्रेट पिक्चर्स ले सकते हैं. इनके अलावा इस फोन में एक खास फीचर है, जो कंपनी ने Vivo V60 के सिर्फ भारतीय मॉडल में ही दिया है. इस फीचर का नाम Wedding vLog2 है. इस एक्सक्लूसिव फीचर में एक टैप में सोशल मीडिया रेडी वेडिंग वीडियो बन जाती है.

इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Vivo)

Vivo V60 AI Features

इस फोन में AI Four Season Portrait, AI Image Expander, AI Magic Move, AI Smart Call Assistant, AI Captions और AI Spam Call Protection फीचर दिया गया है. इसके अलावा इस फोन में प्री-इंस्टॉल्ड Gemini ऐप और Gemini Live सपोर्ट भी मिलता है. यह फोन काफी हल्का और पतला है. यहां तक कि इस फोन का कैमरा मॉड्यूल इसके बैक पैनल पर 9% से भी कम हिस्सा घेलता है.

श्रेणी विवरण डिस्प्ले 6.77 इंच क्वाड-कर्व AMOLED, 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस, 41° गोल्डन आर्क कर्व प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 रैम और स्टोरेज अधिकतम 16GB RAM और 512GB स्टोरेज बैटरी 6500 mAh, 90W FlashCharge सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 पर बेस्ड FunTouch OS 15 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस IP68 और IP69 रेटिंग स्क्रीन प्रोटेक्शन Diamond Shield Glass (Schott के साथ को-डेवलप्ड), 37% बेहतर ड्रॉप रेसिस्टेंस कैमरा सिस्टम ZEISS के साथ को-इंजीनियर्ड क्वाड कैमरा सेटअप मुख्य कैमरा 50MP ZEISS OIS Main Camera (Sony IMX766 सेंसर) टेलीफोटो कैमरा 50MP ZEISS Telephoto Camera (Sony IMX882 सेंसर), 3x ऑप्टिकल और 10x हाइब्रिड ज़ूम अल्ट्रा वाइड कैमरा 8MP ZEISS Ultra Wide-Angle Camera फ्रंट कैमरा 50MP ZEISS Group Selfie Camera, 92° फील्ड ऑफ व्यू, ऑटोफोकस वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट और रियर दोनों कैमरों पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग पोर्ट्रेट फीचर्स ZEISS Multifocal Portrait (23mm, 35mm, 50mm, 85mm, 100mm) एक्सक्लूसिव फीचर Wedding vLog2 (भारत के लिए खासतौर पर), एक टैप में सोशल मीडिया रेडी वेडिंग वीडियो AI फीचर्स AI Four Season Portrait, AI Image Expander, AI Magic Move, AI Smart Call Assistant, AI Captions, AI Spam Call Protection Google Gemini प्री-इंस्टॉल्ड Gemini ऐप, Gemini Live सपोर्ट डिज़ाइन और रंग विकल्प Mist Gray (0.753 cm मोटाई), Moonlit Blue, Auspicious Gold वजन और प्रोफाइल बेहद स्लिम और हल्का, प्रीमियम फिनिश कैमरा मॉड्यूल बैक पैनल का 9% से भी कम हिस्सा घेरता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट

इस फोन की कीमत

Vivo V60 का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. जिसकी कीमत 36,999 रुपये है.

इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. जिसकी कीमत 38,999 रुपये है.

इस फोन का तीसरा वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. जिसकी कीमत 40,999 रुपये है.

इस फोन का चौथा वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है. जिसकी कीमत 45,999 रुपये है.

इस फोन को Auspicious Gold, Moonlit Blue और Mist Gray कलर्स के ऑप्शन में लॉन्च किया गया है.

इस फोन पर कई बैंक कार्ड्स पर कई खास ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिन्हें आप वीवो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस फोन की बिक्री 19 अगस्त 2025 से शुरू होगी.