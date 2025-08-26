हैदराबाद: वीवो ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम Vivo T4 Pro 5G है. इस फोन में कंपनी ने अल्ट्रा स्लिम डिजाइन के साथ क्वॉड कर्व्ड डिस्प्ले दी है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है. इसके अलावा कंपनी ने 4 साल तक ओएस अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देने का वादा भी किया है. आइए हम आपको वीवो के इस नए फोन की डिटेल्स बताते हैं.
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
|कैटेगरी
|विवरण
|बैक और फ्रंट कैमरा सेटअप
|- 50MP Sony IMX882 OIS मुख्य कैमरा
- 50MP Sony IMX882 3x पेरिस्कोप कैमरा
- 32MP AI सेल्फी कैमरा
- 10x टेलीफोटो पोर्ट्रेट ज़ूम
- 4K वीडियो रिकॉर्डिंग (फ्रंट और रियर)
|प्रोसेसर
|Snapdragon 7 Gen 4 (4nm architecture)
|परफॉर्मेंस
|- AnTuTu स्कोर: 1 मिलियन+
- 12GB RAM + 12GB एक्सटेंडेड RAM
- 40+ बैकग्राउंड ऐप्स सपोर्ट
|बैटरी और फास्ट चार्जिंग
|- 6500mAh बैटरी
- 90W FlashCharge
- 1300 चार्ज साइकल सपोर्ट
- 30 मिनट कॉलिंग @1% बैटरी
|कूलिंग सिस्टम
|10-लेयर Ultra Large VC Smart Cooling (16,470 mm² हीट डिसिपेशन)
|ड्यूरेबिलिटी
|- IP68/IP69 रेटिंग (1.5m पानी में 120 मिनट तक)
- Diamond Shield Glass (37% बेहतर ड्रॉप रेजिस्टेंस)
- Reinforced फ्रेम और शॉक-एब्जॉर्बिंग डिजाइन
|डिस्प्ले
|- 17.20 cm (6.77") Quad Curved AMOLED
- 5000 निट्स लोकल ब्राइटनेस
- 1500 निट्स ग्लोबल ब्राइटनेस
- 120Hz रिफ्रेश रेट
- 1.07 बिलियन कलर्स
- P3 वाइड कलर गैमट
|ऑडियो
|Closed-Box Dual Stereo Speakers (3D साउंड, डीप बास)
|डिज़ाइन
|- 0.753 cm पतला, 192g वजन
- 41° गोल्डन माइक्रो-कर्व फ्रेम
- कलर: Nitro Blue, Blaze Gold
- मिनिमल कैमरा मॉड्यूल (<9% बैक पैनल)
|सॉफ्टवेयर
|- FunTouch OS 15 (Android 15 बेस्ड)
- 4 साल सॉफ्टवेयर अपडेट
- 6 साल सिक्योरिटी पैच
- 5-Year Smooth Experience
|AI फीचर्स
|- AI Erase 3.0, Magic Move, Image Expander, Photo Enhance
- AI Smart Call Assistant
- AI Captions
- AI Spam Call Protection
|क्रिएटिव मोड्स
|Film Camera Mode (रेट्रो टोन, सिनेमैटिक फिल्टर, पर्सनलाइज्ड इफेक्ट्स)
|Google Gemini
|Gemini App प्री-इंस्टॉल्ड (Live Mode, रियल-टाइम हेल्प, मल्टीटास्किंग)
|Make in India
|Greater Noida में निर्माण, 8000+ भारतीय कर्मचारियों द्वारा
|कीमतें
|- ₹27,999 (8GB + 128GB)
- ₹29,999 (8GB + 256GB)
- ₹31,999 (12GB + 256GB)
|लॉन्च ऑफर्स (29 Aug)
|- ₹3000 बैंक डिस्काउंट या एक्सचेंज बोनस
- 6 महीने नो-कॉस्ट EMI
- 2 महीने 10 OTT ऐप्स का फ्री एक्सेस (₹1199 JIO प्लान पर)
इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...