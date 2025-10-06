इस हफ्ते लॉन्च होंगे 4 नए स्मार्टफोन्स, देखें किस फोन में है सबसे पावरफुल फीचर और 200MP कैमरा
अक्टूबर 2025 के दूसरे हफ्ते में भारत में कई स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं. आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं.
Published : October 6, 2025 at 2:03 PM IST
हैदराबाद: अक्टूबर 2025 में बहुत सारे नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं. इस महीने में OnePlus 15 भी लॉन्च होने वाले है, जो इस महीने की सबसे बड़ी हाइलाइट है, क्योंकि यह क्वालकॉम के लेटेस्ट और अभी तक के सबसे पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला है. हालांकि, उससे पहले अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भी कुछ शानदार स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते कौन-कौन से स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया जाएगा.
Vivo V60e 5G - लॉन्च डेट - 7 अक्टूबर
वीवो के इस स्मार्टफोन को भारत में 7 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Mediatek Dimensity 7300 चिपसेट दिया जाएगा. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा. इसके अलावा इस फोन के पिछले हिस्से पर 85MM Telephoto Portrait लेंस भी दिया गया है.
vivo V60e coming soon to India.— Mukul Sharma (@stufflistings) September 30, 2025
- 200MP main, 8MP ultra-wide, 50MP selfie pic.twitter.com/lXCDODAsSg
इस फोन में क्वॉड कर्व्ड स्क्रीन भी होगी. हालांकि स्क्रीन साइज़ के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है. इस फोन में 6,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन में IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है. यह फोन 5 जनरेशन की एंड्रॉयड ओएस और सिक्योरिटी अपडेट के साथ आएगा.
Realme 15 Pro Game of Thrones Edition - लॉन्च डेट - 8 अक्टूबर
रियलमी भी इसी हफ्ते अपना एक नया फोन भारत में लॉन्च करने वाली है, जो एक स्पेशल एडिशन होगा. इस फोन का पूरा नाम Realme 15 Pro Game of Thrones Edition है. इस फोन में प्रोसेसिंग के लिए Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया जा सकता है.
इस फोन में 1.5K रेजॉल्यूशन वाली 6.8 इंच की स्क्रीन दी जा सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz होगा. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP IMX896 + 50MP OV50D रियर कैमरा सेटअप होंगे. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 50MP का एक फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. इस फोन में 7000mAh की बैटरी और 80W का फास्ट टार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है.
The realm is bold and full of power. ⚔️🔥— realme (@realmeIndia) September 29, 2025
The #realme15Pro | Game of Thrones Limited Edition is coming soon.
Know More: https://t.co/LutbiPGDT1#OwnYourRealPower#GameofThronesPhone pic.twitter.com/TDfy6cImjW
Samsung Galaxy M17 5G - लॉन्च डेट – 9 अक्टूबर
सैमसंग भी इस हफ्ते एक नया फोन लॉन्च करने वाली है, जो बजट रेंज का एक फोन होगा. इस फोन की पक्की लॉन्च डेट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है. हालांकि, मोबाइन इंडियन ने दावा किया है कि इस फोन को 9 अक्टूबर को लॉन्च किया जा सकता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Exynos 1330 चिपसेट लॉन्च किया जा सकता है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP के मेन कैमरा सेंसर समेत ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. इसके अलावा फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा सेंसर भी दिया जा सकता है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है. इसके अलावा इस फोन में 6 जनरेशन की ओएस अपग्रेड्स और 6 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स भी दी जा सकती है, जो इस फोन की सबसे खास बात होगी.
Lava Shark 2 4G - लॉन्च डेट - पता नहीं है
Lava Shark 2 4G की लॉन्च डेट का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने इस फोन का टीज़र रिलीज़ किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन को भी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही लॉन्च किया जा सकता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Unisoc T606 ऑक्टा-कोर चिपसेट दिया जा सकता है.
इस फोन में 6.7 इंच की वॉटरड्रॉप नॉच वाली स्क्रीन दी जा सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी भी दी जा सकती है. इस फोन में 4GB RAM वाला वेरिएंट मिल सकता है और इसकी कीमत 7-8 हजार रुपये की रेंज में हो सकती है. लिहाजा, यह एक बजट स्मार्टफोन होगा.