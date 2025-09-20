ETV Bharat / technology

Android 16 update: Vivo और iQOO स्मार्टफोन्स में जल्द मिलेगा नया Origin OS इंटरफेस

Vivo चीन में 10 अक्टूबर को Origin OS 6 लॉन्च करेगा. ( फोटो क्रेडिट: Vivo )

Published : September 20, 2025

हैदराबाद: अगर आप वीवो या आइकू के स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जानते होंगे कि इनके फोन्स में Funtouch ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, अब वीवो और वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू के फोन्स में फनटच ओएस की जगह एक नए ओएस को लाने की तैयारी चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, वीवो अपने यूज़र्स के लिए बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड लेकर आने वाला है, जिसके जरिए कंपनी अपना पुराना सॉफ्टवेयर बंद करके एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करेगी. भारत के यूज़र्स को भी नए सॉफ्टवेयर के साथ स्मार्टफोन यूज़ करने की सुविधा मिलेगी. वीवो अपने घरेलू मार्केट चीन में 10 अक्टूबर को एक नया ओएस लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Origin OS 6 है. वीवो का यह ओएस Android 16 पर बेस्ड होगा. आपको बता दें कि चीन में मौजूदा समय में वीवो और आइकू के ज्यादातर फोन्स Origin OS 5 पर चलते हैं, जो Android 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब कंपनी नई जनरेशन वाला ओएस लॉन्च करने जा रही है, जिसे चीन के साथ-साथ भारत में भी पेश किया जाएगा. वीवो और आइकू फोन्स के लिए नया सॉफ्टवेयर भारत के एक टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार Vivo और iQOO जल्द ही भारतीय मार्केट में Funtouch OS को हटाकर Origin OS लाने की तैयारी में हैं. हालांकि, अभी तक वीवो की ओर से इसके बारे में कोई आधिकारिक ख़बर नहीं आई है. इस कारण हम भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वीवो आईकू के फोन्स में Origin OS 6 सॉफ्टवेयर मिलेगा.