Android 16 update: Vivo और iQOO स्मार्टफोन्स में जल्द मिलेगा नया Origin OS इंटरफेस
Vivo और iQOO के भारतीय यूज़र्स को जल्द ही Funtouch OS की जगह नया Origin OS मिल सकता है.
Published : September 20, 2025 at 1:36 PM IST
हैदराबाद: अगर आप वीवो या आइकू के स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जानते होंगे कि इनके फोन्स में Funtouch ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, अब वीवो और वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू के फोन्स में फनटच ओएस की जगह एक नए ओएस को लाने की तैयारी चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, वीवो अपने यूज़र्स के लिए बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड लेकर आने वाला है, जिसके जरिए कंपनी अपना पुराना सॉफ्टवेयर बंद करके एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करेगी. भारत के यूज़र्स को भी नए सॉफ्टवेयर के साथ स्मार्टफोन यूज़ करने की सुविधा मिलेगी.
वीवो अपने घरेलू मार्केट चीन में 10 अक्टूबर को एक नया ओएस लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Origin OS 6 है. वीवो का यह ओएस Android 16 पर बेस्ड होगा. आपको बता दें कि चीन में मौजूदा समय में वीवो और आइकू के ज्यादातर फोन्स Origin OS 5 पर चलते हैं, जो Android 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब कंपनी नई जनरेशन वाला ओएस लॉन्च करने जा रही है, जिसे चीन के साथ-साथ भारत में भी पेश किया जाएगा.
वीवो और आइकू फोन्स के लिए नया सॉफ्टवेयर
भारत के एक टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार Vivo और iQOO जल्द ही भारतीय मार्केट में Funtouch OS को हटाकर Origin OS लाने की तैयारी में हैं. हालांकि, अभी तक वीवो की ओर से इसके बारे में कोई आधिकारिक ख़बर नहीं आई है. इस कारण हम भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वीवो आईकू के फोन्स में Origin OS 6 सॉफ्टवेयर मिलेगा.
Confirmed ✅— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 19, 2025
Vivo and iQOO smartphones will get Origin OS in India. 🇮🇳 pic.twitter.com/YhHwB0s0F8
हालांकि, कुछ वक्त पहले Reddit के एक थ्रेड में एक यूज़र ने दावा किया था कि वह Vivo इंडिया में काम करता है और कंपनी जल्द ही Origin OS 6 को भारत में भी रोलआउट करेगी. हालांकि, उस यूज़र्स ने Origin OS के भारत में लॉन्च होने की कोई पक्की टाइमलाइन नहीं बताई थी. हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि अगर वीवो और आइकू के फोन्स में Origin OS मिलता है तो वो सबसे पहले प्रीमियम फोन्स में देखने को मिलेगा और उसके बाद मिड-रेंज और बजट फोन्स में.
ऐसे में हो सकता है कि वीवो अपने अपकमिंग प्रीमियम फोन Vivo X300 Series के साथ नए सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकता है. हालांकि, चीन में कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि वो 10 अक्टूबर को Android 16 पर बेस्ड Origin OS 6 लॉन्च करेंगे. ऐसे में इस लेटेस्ट ओएस के साथ लॉन्च होने वाला पहला फोन Vivo X300 और Vivo X300 Pro हो सकते हैं.
अगर कंपनी अपने इस ओएस को भारत में भी लॉन्च करती है, तो फिर भारतीय यूज़र्स को भी वीवो और आइकू के फोन में उसी तरह का इंटरफेस मिलेगा, जैसा चीन के यूज़र्स को मिलता है. अब देखना होगा कि Vivo भारत में इस ट्रांज़िशन को कब और कैसे लागू करता है.