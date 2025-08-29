ETV Bharat / technology

सितंबर की इस तारीख को लॉन्च होंगी VinFast VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs, जानें क्या हो सकती है कीमत - VINFAST VF6 AND VF7 EXPECTED PRICE

VinFast India भारतीय बाजार में अपनी VinFast VF 6 और VF 7 को लॉन्च करने वाली है. इन्हें 6 सितंबर, 2025 को उतारा जाएगा.

VinFast VF 6 and VF7 Electric SUVs
VinFast VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs (फोटो - VinFast India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 10:08 AM IST

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast India भारतीय बाजार में अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवीज VinFast VF 6 और VF 7 को लॉन्च करने वाली है. जानकारी के अनुसार इन दोनों कारों को आगामी 6 सितंबर, 2025 को उतारा जाएगा. इन दोनों SUVs को कंपनी स्थानीय रूप से असेंबल करेगी, जो कंपनी के तमिलनाडु में थूथुकुडी स्थित असेंबली प्लांट से निकाले जाएंगे. नए कारखाने में निर्मित होने वाली पहली कार VinFast VF 7 थी.

VinFast VF7 के स्पेसिफिकेशन और कीमत
नई VinFast VF7 का आकार VinFast VF6 से बड़ा होने वाला है. इसके कारण भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Mahindra XEV 9e और Tata Harrier EV जैसी गाड़ियों से होगा. Tata Motors की तरह ही, VinFast की VF7 भी 2WD और 4WD दोनों ही कन्फिगरेशन में पेश की जाएगी. इसे पावर देने के लिए 70.8kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाएगा.

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (फोटो - VinFast India)

जहां इसका 2WD वर्जन, VF6 जैसे ही 201 bhp की पावर देने वाली एक फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है, वहीं इसके AWD वर्जन में दो इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप दिया गया है, जो संयुक्त रूप से 345 bhp की पावर और 500Nm का टॉर्क देता है. जहां VF7 AWD की WLTP रेंज 431 किमी है, वहीं FWD वर्जन की रेंज 450 किमी है. कीमत की बात करें तो माना जा रहा है कि इसे 25 लाख से 30 लाख रुपये की कीमत पर उतारा जा सकता है.

VinFast VF 7
VinFast VF 7 (फोटो - VinFast India)

VinFast VF6 के स्पेसिफिकेशन और कीमत
वहीं छोटी VinFast VF6 की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक एसयूवी बाजार में मिडसाइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एंट्री कर सकती है, जहां इसका मुकाबला Mahindra BE 6, Tata Curvv EV, MG ZS EV और Hyundai Creta Electric जैसी कारों से होने वाला है. छोटी VinFast VF6 में 59.6kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसमें लगी फ्रंट एक्सेल मोटर को पावर देता है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 201 bhp की पावर प्रदान करती है.

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (फोटो - VinFast India)

वैसे इसे लेकर ARAI/MIDC रेंज के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 59.6kWh बैटरी पैक की बदौलत VF6 की WLTP-रेटेड रेंज 480 किमी हो सकती है. कीमत की बात करें तो कंपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 20 लाख से 25 लाख रुपये के बीच उतार सकती है. आपकी जानकारी के लिए बता दं कि दोनों ई-एसयूवी की बुकिंग 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इन्हें 21,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है.

