VinFast VF6 और VF7 भारत में लॉन्च, जानें इन नई इलेक्ट्रिक कारों की कीमत और फीचर्स

हैदराबाद: वियतनाम की EV कंपनी VinFast ने भारत भी एंट्री कर ली है. इस कंपनी ने भारत में आज दो नए ईवी मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनके नाम VinFast VF6 और VinFast VF7 है. ये दोनों ईवी कार दिखने में काफी स्टाइलिश हैं. इनमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. इनकी कीमत पर गौर करें तो VinFast VF6 की कीमत ₹16.49 लाख से और VF7 की ₹20.89 लाख से शुरू होती है.

VinFast VF6 की खास बातें

VinFast VF6 का लुक थोड़ा सिंपल और क्लीन है, लेकिन इसमें LED हेडलाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और ड्यूल-टोन इंटीरियर मिलता है. अंदर बैठते ही 12.9-इंच का टचस्क्रीन और HUD डिस्प्ले आपका वेलकम करता है. ड्राइवर सीट 8-वे पावर एडजस्टेबल है, और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, PM2.5 एयर फिल्टर और ड्यूल-जोन AC भी है.

VinFast VF6 को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. (फोटो क्रेडिट: VinFast)

VinFast VF6 में लोगों की सुरक्षा के लिए Level-2 ADAS, ISOFIX सीट एंकर, 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें 59.6 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. इसमें दो FWD मोटर ऑप्शन भी मिलते हैं.