VinFast VF6 और VF7 भारत में लॉन्च, जानें इन नई इलेक्ट्रिक कारों की कीमत और फीचर्स

वियतनाम की कंपनी VinFast ने भारत में दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है. आइए इनकी कीमत, फीचर्स और डिटेल्स जानते हैं.

VinFast VF7's image
यह VinFast VF7 की तस्वीर है. (फोटो क्रेडिट: VinFast)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 6:25 PM IST

हैदराबाद: वियतनाम की EV कंपनी VinFast ने भारत भी एंट्री कर ली है. इस कंपनी ने भारत में आज दो नए ईवी मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनके नाम VinFast VF6 और VinFast VF7 है. ये दोनों ईवी कार दिखने में काफी स्टाइलिश हैं. इनमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. इनकी कीमत पर गौर करें तो VinFast VF6 की कीमत ₹16.49 लाख से और VF7 की ₹20.89 लाख से शुरू होती है.

VinFast VF6 की खास बातें

VinFast VF6 का लुक थोड़ा सिंपल और क्लीन है, लेकिन इसमें LED हेडलाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और ड्यूल-टोन इंटीरियर मिलता है. अंदर बैठते ही 12.9-इंच का टचस्क्रीन और HUD डिस्प्ले आपका वेलकम करता है. ड्राइवर सीट 8-वे पावर एडजस्टेबल है, और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, PM2.5 एयर फिल्टर और ड्यूल-जोन AC भी है.

VinFast VF7 launched in two variants.
VinFast VF6 को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. (फोटो क्रेडिट: VinFast)

VinFast VF6 में लोगों की सुरक्षा के लिए Level-2 ADAS, ISOFIX सीट एंकर, 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें 59.6 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. इसमें दो FWD मोटर ऑप्शन भी मिलते हैं.

VinFast VF7 की खास बातें

VinFast VF7 की बात करें तो यह VF6 से बड़ी और ज़्यादा अग्रेसिव लुक वाली SUV है. इसमें 19-इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और LED टेललाइट्स मिलती हैं. VF7 की अंदर का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम है, जिसमें लेदरटच फिनिश, वायरलेस चार्जर और पैनोरमिक ग्लास रूफ भी शामिल है.

VinFast VF7 launched in five variants.
VinFast VF7 को पांच वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. (फोटो क्रेडिट: VinFast)

VinFast VF7 में 7 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS (जैसे Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring), और 360° कैमरा जैसी एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी इसे 5‑स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग दिलाने का लक्ष्य रखती है.

VinFast VF6 vs VinFast VF7: दोनों की तुलना

फीचर / स्पेसिफिकेशनVinFast VF6VinFast VF7
कीमत (भारत में)₹16.49 लाख – ₹18.29 लाख₹20.89 लाख – ₹25.49 लाख
वेरिएंट्सEarth, Wind, Wind InfinityEarth FWD, Wind FWD, Wind Infinity FWD, Sky AWD, Sky Infinity AWD
बैटरी ऑप्शन59.6 kWh59.6 kWh (base) और 70.8 kWh (बाकी वेरिएंट्स)
रेंज (ARAI / WLTP)468 किमी (Earth), 463 किमी (Wind)450 किमी (FWD), 431 किमी (AWD) – WLTP
पावर व टॉर्क177hp/250Nm (Earth), 204hp/310Nm (Wind)204hp/310Nm (FWD), 350hp/500Nm (AWD)
ड्राइवट्रेन ऑप्शनकेवल FWDFWD और AWD दोनों विकल्प
चार्जिंग सपोर्टAC (3.3kW/7.2kW) और DC फास्ट चार्जिंगAC + DC Fast Charging (CCS2)
0-100 किमी/घंटा8.9 सेकंड (Wind)नहीं बताया गया
सेफ्टी फीचर्स7 एयरबैग्स, Level 2 ADAS, 360° कैमरा आदि7 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), Level 2 ADAS, HUD
ड्राइवर डिस्प्लेनहीं, केवल HUDहां, केवल HUD (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं)
इंटीरियर फीचर्स12.9” टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक रूफवही, + ग्लास रूफ, रीक्लाइनेबल रियर सीट्स
व्हील साइज18 इंच19 इंच
ग्राउंड क्लीयरेंस190 मिमी190 मिमी
डायमेंशन्स (LxWxH)4,241 x 1,834 x 1,580 मिमी4,545 x 1,890 x 1,636 मिमी
व्हीलबेस2,730 मिमी2,840 मिमी
वारंटी7 साल / 2 लाख किमी (गाड़ी)
10 साल / 2 लाख किमी (बैटरी)		10 साल / 2 लाख किमी (गाड़ी और बैटरी दोनों)
फ्री सर्विस / चार्जिंगनहीं बताया गया3 साल फ्री मेंटेनेंस
जुलाई 2028 तक फ्री चार्जिंग
भारत में असेंबलीतमिलनाडु में लोकल असेंबलीहां, VF6 के साथ बेची जाएगी

