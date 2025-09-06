VinFast VF6 और VF7 भारत में लॉन्च, जानें इन नई इलेक्ट्रिक कारों की कीमत और फीचर्स

वियतनाम की कंपनी VinFast ने भारत में दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है. आइए इनकी कीमत, फीचर्स और डिटेल्स जानते हैं.
Published : September 6, 2025 at 6:25 PM IST
हैदराबाद: वियतनाम की EV कंपनी VinFast ने भारत भी एंट्री कर ली है. इस कंपनी ने भारत में आज दो नए ईवी मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनके नाम VinFast VF6 और VinFast VF7 है. ये दोनों ईवी कार दिखने में काफी स्टाइलिश हैं. इनमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. इनकी कीमत पर गौर करें तो VinFast VF6 की कीमत ₹16.49 लाख से और VF7 की ₹20.89 लाख से शुरू होती है.
VinFast VF6 की खास बातें
VinFast VF6 का लुक थोड़ा सिंपल और क्लीन है, लेकिन इसमें LED हेडलाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और ड्यूल-टोन इंटीरियर मिलता है. अंदर बैठते ही 12.9-इंच का टचस्क्रीन और HUD डिस्प्ले आपका वेलकम करता है. ड्राइवर सीट 8-वे पावर एडजस्टेबल है, और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, PM2.5 एयर फिल्टर और ड्यूल-जोन AC भी है.
VinFast VF6 में लोगों की सुरक्षा के लिए Level-2 ADAS, ISOFIX सीट एंकर, 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें 59.6 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. इसमें दो FWD मोटर ऑप्शन भी मिलते हैं.
VinFast VF7 की खास बातें
VinFast VF7 की बात करें तो यह VF6 से बड़ी और ज़्यादा अग्रेसिव लुक वाली SUV है. इसमें 19-इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और LED टेललाइट्स मिलती हैं. VF7 की अंदर का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम है, जिसमें लेदरटच फिनिश, वायरलेस चार्जर और पैनोरमिक ग्लास रूफ भी शामिल है.
VinFast VF7 में 7 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS (जैसे Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring), और 360° कैमरा जैसी एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी इसे 5‑स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग दिलाने का लक्ष्य रखती है.
VinFast VF6 vs VinFast VF7: दोनों की तुलना
|फीचर / स्पेसिफिकेशन
|VinFast VF6
|VinFast VF7
|कीमत (भारत में)
|₹16.49 लाख – ₹18.29 लाख
|₹20.89 लाख – ₹25.49 लाख
|वेरिएंट्स
|Earth, Wind, Wind Infinity
|Earth FWD, Wind FWD, Wind Infinity FWD, Sky AWD, Sky Infinity AWD
|बैटरी ऑप्शन
|59.6 kWh
|59.6 kWh (base) और 70.8 kWh (बाकी वेरिएंट्स)
|रेंज (ARAI / WLTP)
|468 किमी (Earth), 463 किमी (Wind)
|450 किमी (FWD), 431 किमी (AWD) – WLTP
|पावर व टॉर्क
|177hp/250Nm (Earth), 204hp/310Nm (Wind)
|204hp/310Nm (FWD), 350hp/500Nm (AWD)
|ड्राइवट्रेन ऑप्शन
|केवल FWD
|FWD और AWD दोनों विकल्प
|चार्जिंग सपोर्ट
|AC (3.3kW/7.2kW) और DC फास्ट चार्जिंग
|AC + DC Fast Charging (CCS2)
|0-100 किमी/घंटा
|8.9 सेकंड (Wind)
|नहीं बताया गया
|सेफ्टी फीचर्स
|7 एयरबैग्स, Level 2 ADAS, 360° कैमरा आदि
|7 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), Level 2 ADAS, HUD
|ड्राइवर डिस्प्ले
|नहीं, केवल HUD
|हां, केवल HUD (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं)
|इंटीरियर फीचर्स
|12.9” टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक रूफ
|वही, + ग्लास रूफ, रीक्लाइनेबल रियर सीट्स
|व्हील साइज
|18 इंच
|19 इंच
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|190 मिमी
|190 मिमी
|डायमेंशन्स (LxWxH)
|4,241 x 1,834 x 1,580 मिमी
|4,545 x 1,890 x 1,636 मिमी
|व्हीलबेस
|2,730 मिमी
|2,840 मिमी
|वारंटी
|7 साल / 2 लाख किमी (गाड़ी)
10 साल / 2 लाख किमी (बैटरी)
|10 साल / 2 लाख किमी (गाड़ी और बैटरी दोनों)
|फ्री सर्विस / चार्जिंग
|नहीं बताया गया
|3 साल फ्री मेंटेनेंस
जुलाई 2028 तक फ्री चार्जिंग
|भारत में असेंबली
|तमिलनाडु में लोकल असेंबली
|हां, VF6 के साथ बेची जाएगी
