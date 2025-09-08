ETV Bharat / technology

खरीदना चाहते हैं नई VinFast VF 6, जानिए इसके कौन से वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast ने हाल ही में अपनी नई VinFast VF6 हाल ही में भारतीय बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को अपनी एंट्री-लेवल कार के तौर पर पेश किया है. एक फुली इलेक्ट्रिक मिडसाइज़ SUV होने के चलते VinFast VF6 भारतीय बाजार में Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6, Tata Curvv EV और MG ZS EV जैसी कारों से मुकाबला करने वाली है. यहां हम आपको इस कार में मिलने वाले वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बताने जा रहे हैं.

VinFast VF 6 के वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन्स

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में तीन वेरिएंट में पेश किया गया है, जिनमें Earth, Wind और Wind Infinity शामिल हैं. कलर ऑप्शन की बात करें तो VinFast VF6 को छह मोनोटोन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इनमें क्रिमसन रेड, डेसैट सिल्वर, इनफिनिटी ब्लैंक, जेट ब्लैक, अर्बन मिंट और जेनिथ ग्रे शामिल हैं. ये एक्सटीरियर कलर सभी VinFast VF6 वेरिएंट में उपलब्ध हैं.

VinFast VF 6 (फोटो - VinFast India)

2025 VinFast VF6 की प्राइस लिस्ट

भारतीय बाजार में 2025 VinFast VF6 की कीमत 16.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह मौजूदा समय में खरीदी जा सकने वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक मिडसाइज़ SUV बनाती है.

2025 VinFast VF6 का पावरट्रेन और रेंज

कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो VinFast VF6 में 59.6kWh का बैटरी पैक स्टैंडर्ड तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो आगे लगे इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है. इसके बेस Earth ट्रिम में, यह मोटर 174 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि हायर-स्पेक Wind वेरिएंट में यह मोटर 201 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

VinFast VF6 की रेंज की बात करें तो बेस Earth वेरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि यह 468 किमी तक की रेंज देता है, जबकि ज़्यादा पावरफुल Wind ट्रिम एक बार चार्ज होने पर 463 किमी तक की रेंज प्रदान करता है.