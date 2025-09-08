ETV Bharat / technology

खरीदना चाहते हैं नई VinFast VF 6, जानिए इसके कौन से वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

VinFast ने हाल ही में अपनी VinFast VF6 हाल ही में भारतीय बाजार में उतारा है. हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (फोटो - VinFast India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 8:54 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast ने हाल ही में अपनी नई VinFast VF6 हाल ही में भारतीय बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को अपनी एंट्री-लेवल कार के तौर पर पेश किया है. एक फुली इलेक्ट्रिक मिडसाइज़ SUV होने के चलते VinFast VF6 भारतीय बाजार में Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6, Tata Curvv EV और MG ZS EV जैसी कारों से मुकाबला करने वाली है. यहां हम आपको इस कार में मिलने वाले वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बताने जा रहे हैं.

VinFast VF 6 के वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन्स
कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में तीन वेरिएंट में पेश किया गया है, जिनमें Earth, Wind और Wind Infinity शामिल हैं. कलर ऑप्शन की बात करें तो VinFast VF6 को छह मोनोटोन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इनमें क्रिमसन रेड, डेसैट सिल्वर, इनफिनिटी ब्लैंक, जेट ब्लैक, अर्बन मिंट और जेनिथ ग्रे शामिल हैं. ये एक्सटीरियर कलर सभी VinFast VF6 वेरिएंट में उपलब्ध हैं.

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (फोटो - VinFast India)

2025 VinFast VF6 की प्राइस लिस्ट
भारतीय बाजार में 2025 VinFast VF6 की कीमत 16.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह मौजूदा समय में खरीदी जा सकने वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक मिडसाइज़ SUV बनाती है.

2025 VinFast VF6 का पावरट्रेन और रेंज
कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो VinFast VF6 में 59.6kWh का बैटरी पैक स्टैंडर्ड तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो आगे लगे इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है. इसके बेस Earth ट्रिम में, यह मोटर 174 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि हायर-स्पेक Wind वेरिएंट में यह मोटर 201 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

VinFast VF6 की रेंज की बात करें तो बेस Earth वेरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि यह 468 किमी तक की रेंज देता है, जबकि ज़्यादा पावरफुल Wind ट्रिम एक बार चार्ज होने पर 463 किमी तक की रेंज प्रदान करता है.

इसके अलावा, VinFast VF6 को 3.3kW और 7.2kW AC चार्जर के साथ-साथ DC फ़ास्ट चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है. DC फ़ास्ट चार्जर को 10 से 70 प्रतिशत चार्ज होने में सिर्फ़ 25 मिनट लगते हैं. तो चलिए नजर डालतें हैं VinFast VF 6 में मिलने वाले वेरिएंट के अनुसार फीचर्स के बारे में...

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (फोटो - VinFast India)

VinFast VF6 Earth वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 16.49 लाख रुपये)

  • ऑटो लेवलिंग के साथ ऑटोमैटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
  • एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स
  • एकॉस्टिक विंडशील्ड और ग्लास रूफ
  • ऑटो-टिल्टिंग ORVMs
  • की-लेस एंट्री एंड गो
  • 12.9 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
  • इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
  • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
  • एंटी-पिंच के साथ ऑल विंडो ऑटो-अप/डाउन
  • ऑटो-डिमिंग IRVM
  • 6-स्पीकर साउंड सिस्टम
  • कनेक्टेड कार तकनीक
  • कई ड्राइव और रीजन मोड
  • रेन सेंसिंग वाइपर
  • सात एयरबैग
  • EBD के साथ ABS
  • 360-डिग्री कैमरा
  • क्रूज़ कंट्रोल
  • ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
  • ब्रेक असिस्ट
  • ट्रैक्शन कंट्रोल
  • आगे और पीछे डिस्क ब्रेक
  • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल
  • हिल स्टार्ट असिस्ट
  • रोल-ओवर मिटिगेशन
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

VinFast VF6 Wind वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 17.79 लाख रुपये)
Earth वेरिएंट के फीचर्स से अतिरिक्त

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (फोटो - VinFast India)
  • 18-इंच के अलॉय व्हील
  • मोका ब्राउन इंटीरियर
  • वेगन लेदर अपहोल्स्ट्री
  • 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
  • हेड्स-अप डिस्प्ले
  • 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
  • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
  • डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल
  • केबिन एयर फ़िल्टर
  • एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
  • लेवल-2 ADAS

VinFast VF6 Wind Infinity वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 18.29 लाख रुपये)
Wind वेरिएंट के फीचर्स से अतिरिक्त

  • फिक्स्ड पैनोरामिक ग्लास रूफ

VinFast VF 6 का कौन-सा वेरिएंट खरीदें

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (फोटो - VinFast India)
तो अब सवाल उठता है कि इस इलेक्ट्रिक कार का कौन-सा वेरिएंट खरीदने के लिए सही है. VinFast VF6 Wind वेरिएंट कीमत और आरामदायक फीचर्स के बीच बेहतरीन संतुलन के साथ आता है. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेवल 2 ADAS, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, बेहतर साउंड सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इसके साथ ही, Earth ट्रिम की तुलना में इसमें ज़्यादा दमदार पावरट्रेन के साथ, VF6 Wind वेरिएंट के लिए चुकाई गई 1.3 लाख रुपये की अतिरिक्त कीमत पूरी तरह से वाजिब होने वाली है. वहीं दूसरी ओर, जो VinFast VF6 खरीदार सनरूफ चाहते हैं, उनके पास 50,000 रुपये अतिरिक्त देकर टॉप-स्पेक Wind Infinity ट्रिम लेने का विकल्प मौजूद है.

