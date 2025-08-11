ETV Bharat / technology

VinFast ने एक नई इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन भारत में कराया पेटेंट, MG Comet से होगा मुकाबला - VINFAST NEW ELECTRIC CAR PATENT

VinFast ने भारत में अपनी एक नई कार का डिजाइन पेटेंट रजिस्टर कराया है. VinFast Minio Green को भारत में रजिस्टर कराया गया है.

VinFast Minio Green
VinFast Minio Green थ्री-डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक (फोटो - VinFast)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 6:34 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता VinFast ने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और कंपनी भारत में अपनी शुरुआत VinFast VF 7 और VF 6 के साथ करने वाली है. अब कंपनी ने अपने वैश्विक पोर्टफोलियो के कुछ अन्य मॉडलों के लिए डिज़ाइन ट्रेडमार्क भारत में भी रजिस्टर करने शुरू किए हैं, जिनमें से लेटेस्ट कंपनी का अब तक का सबसे किफ़ायती मॉडल है.

VinFast Limo Green थ्री-रो एसयूवी के बाद, VinFast ने अब भारत में VinFast Minio Green थ्री-डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक का डिज़ाइन पंजीकृत कराया है. कमर्शियल इस्तेमाल के खरीदारों के लिए डिज़ाइन किए गए अपने 'Green' व्हीकल लाइनअप का हिस्सा, Minio Green, VinFast का अब तक का सबसे छोटा इलेक्ट्रिक वाहन है, और इसे किफ़ायती शहरी मोटरिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

VinFast Minio Green
VinFast Minio Green का रियर प्रोफाइल (फोटो - VinFast)

VinFast Minio Green का एक्सटीरियर और आकार
Minio Green के आकार की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक कार की लंबाई 3,090 मिमी है, जो भारतीय बाजार में बेची जा रही MG Comet से थोड़ी लंबी है, लेकिन उससे थोड़ी पतली और ऊंची है. इसका व्हीलबेस 2,065 मिमी है, जो MG Comet से थोड़ा लंबा है.

इसका एक्सटीरियर काफी साधारण है, जिसमें 13-इंच के स्टील व्हील बिना कवर के इस्तेमाल किए गए हैं और इसमें फ्लैप-प्रकार के डोर हैंडल लगाए गए हैं. इसके अलावा, इसमें गोल LED हेडलाइट्स यूनिट लगाई गई हैं, लेकिन सादे, स्टैक्ड टेललाइट्स हैलोजन हैं.

VinFast Minio Green
VinFast Minio Green का इंटीरियर (फोटो - VinFast)

VinFast Minio Green का इंटीरियर
Minio Green के इंटीरियर की बात करें तो यह इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की तरह ही सिम्पल रखा गया है. इसका डैशबोर्ड बहुत ही साधारण रखा गया है और इसमें कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलता है और डैशबोर्ड के बीच में सिर्फ़ दो एसी वेंट दिए गए हैं. VinFsst Minio Green में सिर्फ़ मैनुअल एयर कंडीशनिंग है.

मनोरंजन के लिए इसमें दो स्पीकर के साथ FM रेडियो दिया गया है और पावर विंडो स्विच आगे की सीटों के बीच में लगे हैं. हालांकि, इसमें एक फुल-कलर डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है. कार की रियर साइड पर दो पैसेंजर्स के लिए एक बेंच सीट दी गई है, जिसके दोनों तरफ़ अलग से कपहोल्डर दिए गए हैं.

VinFast Minio Green
VinFast Minio Green का सीटिंग लेआउट (फोटो - VinFast)

VinFast Minio Green का पावरट्रेन
Minio Green में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें 14.7 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी बदौलत यह कार 170 किलोमीटर (NEDC) तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान कर सकती है. हालांकि इसके रियल वर्ल्ड रेंज के आंकड़े फिलहाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये आंकड़े कुछ कम हो सकते हैं.

इसमें सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जोकि 27 bhp की अधिकतम पावर और 65 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है. जिसका मतलब है कि VinFast Minio Green की अधिकतम रफ्तार केवल 80 किमी प्रति घंटा हो सकती है.

VinFast Minio Green
VinFast Minio Green का साइड प्रोफाइल (फोटो - VinFast)

VinFast Minio Green की कीमत
वियतनाम में Minio Green की कीमत 8.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसे किफायती VinFast इलेक्ट्रिक कार बनाती है. हालांकि, कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे छोटी एसयूवी, VinFast VF3 है, जिसे भारत में भी प्रदर्शित किया गया है, और उसकी कीमत Minio Green से लगभग 1 लाख रुपये ज़्यादा है.

गौरतलब है कि VinFast भारत में अपनी पारी की शुरुआत VinFast VF6 और VF7 एसयूवी की लॉन्च के साथ करेगी, लेकिन कंपनी साल 2026 में भारत में अपने तीसरे और सबसे किफायती मॉडल के रूप में VinFast VF3 को लॉन्च करने की तैयारी में है.

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता VinFast ने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और कंपनी भारत में अपनी शुरुआत VinFast VF 7 और VF 6 के साथ करने वाली है. अब कंपनी ने अपने वैश्विक पोर्टफोलियो के कुछ अन्य मॉडलों के लिए डिज़ाइन ट्रेडमार्क भारत में भी रजिस्टर करने शुरू किए हैं, जिनमें से लेटेस्ट कंपनी का अब तक का सबसे किफ़ायती मॉडल है.

VinFast Limo Green थ्री-रो एसयूवी के बाद, VinFast ने अब भारत में VinFast Minio Green थ्री-डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक का डिज़ाइन पंजीकृत कराया है. कमर्शियल इस्तेमाल के खरीदारों के लिए डिज़ाइन किए गए अपने 'Green' व्हीकल लाइनअप का हिस्सा, Minio Green, VinFast का अब तक का सबसे छोटा इलेक्ट्रिक वाहन है, और इसे किफ़ायती शहरी मोटरिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

VinFast Minio Green
VinFast Minio Green का रियर प्रोफाइल (फोटो - VinFast)

VinFast Minio Green का एक्सटीरियर और आकार
Minio Green के आकार की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक कार की लंबाई 3,090 मिमी है, जो भारतीय बाजार में बेची जा रही MG Comet से थोड़ी लंबी है, लेकिन उससे थोड़ी पतली और ऊंची है. इसका व्हीलबेस 2,065 मिमी है, जो MG Comet से थोड़ा लंबा है.

इसका एक्सटीरियर काफी साधारण है, जिसमें 13-इंच के स्टील व्हील बिना कवर के इस्तेमाल किए गए हैं और इसमें फ्लैप-प्रकार के डोर हैंडल लगाए गए हैं. इसके अलावा, इसमें गोल LED हेडलाइट्स यूनिट लगाई गई हैं, लेकिन सादे, स्टैक्ड टेललाइट्स हैलोजन हैं.

VinFast Minio Green
VinFast Minio Green का इंटीरियर (फोटो - VinFast)

VinFast Minio Green का इंटीरियर
Minio Green के इंटीरियर की बात करें तो यह इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की तरह ही सिम्पल रखा गया है. इसका डैशबोर्ड बहुत ही साधारण रखा गया है और इसमें कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलता है और डैशबोर्ड के बीच में सिर्फ़ दो एसी वेंट दिए गए हैं. VinFsst Minio Green में सिर्फ़ मैनुअल एयर कंडीशनिंग है.

मनोरंजन के लिए इसमें दो स्पीकर के साथ FM रेडियो दिया गया है और पावर विंडो स्विच आगे की सीटों के बीच में लगे हैं. हालांकि, इसमें एक फुल-कलर डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है. कार की रियर साइड पर दो पैसेंजर्स के लिए एक बेंच सीट दी गई है, जिसके दोनों तरफ़ अलग से कपहोल्डर दिए गए हैं.

VinFast Minio Green
VinFast Minio Green का सीटिंग लेआउट (फोटो - VinFast)

VinFast Minio Green का पावरट्रेन
Minio Green में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें 14.7 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी बदौलत यह कार 170 किलोमीटर (NEDC) तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान कर सकती है. हालांकि इसके रियल वर्ल्ड रेंज के आंकड़े फिलहाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये आंकड़े कुछ कम हो सकते हैं.

इसमें सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जोकि 27 bhp की अधिकतम पावर और 65 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है. जिसका मतलब है कि VinFast Minio Green की अधिकतम रफ्तार केवल 80 किमी प्रति घंटा हो सकती है.

VinFast Minio Green
VinFast Minio Green का साइड प्रोफाइल (फोटो - VinFast)

VinFast Minio Green की कीमत
वियतनाम में Minio Green की कीमत 8.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसे किफायती VinFast इलेक्ट्रिक कार बनाती है. हालांकि, कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे छोटी एसयूवी, VinFast VF3 है, जिसे भारत में भी प्रदर्शित किया गया है, और उसकी कीमत Minio Green से लगभग 1 लाख रुपये ज़्यादा है.

गौरतलब है कि VinFast भारत में अपनी पारी की शुरुआत VinFast VF6 और VF7 एसयूवी की लॉन्च के साथ करेगी, लेकिन कंपनी साल 2026 में भारत में अपने तीसरे और सबसे किफायती मॉडल के रूप में VinFast VF3 को लॉन्च करने की तैयारी में है.

For All Latest Updates

TAGGED:

VINFAST MINIO GREENVINFAST MINIO GREEN PATENTVINFAST MINIO GREEN DESIGNVINFAST MINIO GREEN POWERTRAINVINFAST NEW ELECTRIC CAR PATENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वाले वयस्कों की संख्या 117 पहुंची

धराली जलप्रलय: आपदा के बाद लापता बेटे से हुई पिता की बात, छलक पड़े आंसू, पढ़ें मार्मिक स्टोरी

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.