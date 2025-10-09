IMC 2025: Vi ने पेश किया 'Vi Protect', स्पैम और साइबर अटैक से बचाएगी AI टेक्नोलॉजी
Vi ने अपना नया AI‑बेस्ड सुरक्षा प्लेटफॉर्म Vi Protect लॉन्च किया है, जो स्पैम कॉल्स और साइबर हमलों से यूज़र्स को बचाएगा.
Published : October 9, 2025 at 8:01 PM IST
हैदराबाद: दिल्ली एनसीआर में एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट चल रहा है. इस इवेंट का नाम इंडियन मोबाइल कांग्रेस (IMC 2025) है. इस इवेंट का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था. उसके बाद से दुनियाभर की टेक कंपनी अपनी-अपनी लेटेस्ट टेक इनोवेशन्स को पेश कर रही है. इसी कड़ी में भारत की सबसे लोकप्रिय प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में से एक वीआई ने एक एआई-पावर्ड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम Vi Protect है. आइए हम आपको वीआई के इस नए एआई-बेस्ड प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं.
Vi Protect को लॉन्च करने का मकसद यूज़र्स को वीआई कॉल, मैसेज, नेटवर्क को स्पैम, फ्रॉड और साइबर अटैक से बचाना है. इस प्लेटफॉर्म में दो बड़े हिस्से दिए गए हैं, जिनके नाम - Voice Spam Detection System और Cyber Defence & Incident Response System है. आइए हम आपको इन दोनों के बारे में समझाते हैं.
Vi Voice Spam Detection System
यह सिस्टम रियल-टाइम में एआई मॉडल्स, वेब क्रॉलर्स और यूज़र फीडबैक का इस्तेमाल करके उन नंबर्स की पहचान करता है, जिनपर उसे शक होता है. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर कोई अनजान और संदिग्ध नंबर से कॉल करता है स्क्रीन पर “Suspected Spam” अलर्ट दिखेगा. इस अलर्ट को देखने के बाद यूज़र्स सोच-समझकर ही उस कॉल को रिसीव करेगा. इसके अलावा इंटरनेशनल कॉल डिस्प्ले यूज़र्स को असली और नकली विदेशी कॉल में अंतर बताने में मदद करेगा. वीआई की DNS, SMS और वॉयस गेटवे से Threat Analysis जुड़ा है, जो नए खतरे पैटर्न को सीखता और पहचानता है.
Cyber Defence & Incident Response System
यह Vi Protect सिस्टम का दूसरा हिस्सा है, जो AI (agentic और generative मॉडल्स) की सहायता से ख़तरों का पता लगाता है, उसका विश्लेषण करता है और उन्हें एक घंटे के भीतर निपटाता है. इस सिस्टम में मुख्य तौर पर पांच स्टेप्स होते हैं:
- अनोमली डिटेक्शन (Anomaly Detection)
- कंटेक्स्चुअलाइज़ेशन और कैटेगराइज़ेशन (Contextualisation and Categorisation)
- इंटरफ़ेस इंजन एजेंट (Interface Engine Agent)
- सजेस्टिव इंटेलिजेंस (Suggestive Intelligence)
- ह्यूमन वेलिडेशन (Human Validation)
यह एक ऐसा सिस्टम है, जो नए और जटिल कोर्सऑफ अटैक्स को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और सिस्टम को सेफ रखता है. इसके अलावा वीआई ने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया है कि, ये सेफ्टी फीचर्स सिर्फ आम यूज़र्स तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनका इस्तेमाल एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए भी किया जाएगा. अब तक इसने 600 मिलियन से ज़्यादा स्पैम और स्कैम कॉल्स/मैसेजेज़ को फ़्लैग किया है.आने वाले समय में Vi एक रियल-टाइम URL प्रोटेक्शन फीचर लाएगी, जो संदिग्ध लिंक को स्कैन कर ब्लॉक करेगी और फिशिंग/मैलवेयर अटैक्स को रोकेगी.