IMC 2025: Vi ने पेश किया 'Vi Protect', स्पैम और साइबर अटैक से बचाएगी AI टेक्नोलॉजी

एआई आधारित वॉयस स्पैम डिटेक्शन सिस्टम यूज़र्स को रियल टाइम में फर्जी कॉल्स की पहचान करने और उन्हें फ्लैग करने में सक्षम बनाता है. ( फोटो क्रेडिट: Vodafone Idea )

हैदराबाद: दिल्ली एनसीआर में एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट चल रहा है. इस इवेंट का नाम इंडियन मोबाइल कांग्रेस (IMC 2025) है. इस इवेंट का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था. उसके बाद से दुनियाभर की टेक कंपनी अपनी-अपनी लेटेस्ट टेक इनोवेशन्स को पेश कर रही है. इसी कड़ी में भारत की सबसे लोकप्रिय प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में से एक वीआई ने एक एआई-पावर्ड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम Vi Protect है. आइए हम आपको वीआई के इस नए एआई-बेस्ड प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं.

Vi Protect को लॉन्च करने का मकसद यूज़र्स को वीआई कॉल, मैसेज, नेटवर्क को स्पैम, फ्रॉड और साइबर अटैक से बचाना है. इस प्लेटफॉर्म में दो बड़े हिस्से दिए गए हैं, जिनके नाम - Voice Spam Detection System और Cyber Defence & Incident Response System है. आइए हम आपको इन दोनों के बारे में समझाते हैं.

Vi Voice Spam Detection System

यह सिस्टम रियल-टाइम में एआई मॉडल्स, वेब क्रॉलर्स और यूज़र फीडबैक का इस्तेमाल करके उन नंबर्स की पहचान करता है, जिनपर उसे शक होता है. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर कोई अनजान और संदिग्ध नंबर से कॉल करता है स्क्रीन पर “Suspected Spam” अलर्ट दिखेगा. इस अलर्ट को देखने के बाद यूज़र्स सोच-समझकर ही उस कॉल को रिसीव करेगा. इसके अलावा इंटरनेशनल कॉल डिस्प्ले यूज़र्स को असली और नकली विदेशी कॉल में अंतर बताने में मदद करेगा. वीआई की DNS, SMS और वॉयस गेटवे से Threat Analysis जुड़ा है, जो नए खतरे पैटर्न को सीखता और पहचानता है.