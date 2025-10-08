ETV Bharat / technology

GST 2.0 संशोधन और नवरात्रि के चलते सितंबर में वाहनों की बिक्री 5 प्रतिशत बढ़ी, FADA की रिपोर्ट

हैदराबाद: सितंबर 2025 में हुई वाहनों की बिक्री को लेकर FADA की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि GST 2.0 दरों में संशोधन और नवरात्रि के त्यौहारी मौसम ने भारतीय ऑटो उद्योग को सितंबर 2025 तक 5.22 प्रतिशत की संचयी बढ़ोतरी दर्ज करने में मदद की. इन बदलावों ने सितंबर के अंत में मज़बूत मांग ने समग्र उद्योग की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद की. जहां दोपहिया वाहनों की बिक्री में 6.5 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बिक्री में भी साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि निर्माण उपकरण और तिपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट देखी गई. बीते महीने की बिक्री प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, FADA के उपाध्यक्ष, साई गिरिधर ने कहा, "सितंबर 2025 भारत के ऑटोमोबाइल रिटेल उद्योग के लिए एक असाधारण रूप से अनोखा महीना था. पहले तीन हफ़्ते काफ़ी हद तक शांत रहे, क्योंकि ग्राहक GST 2.0 सुधारों की प्रत्याशा में खरीदारी से कतरा रहे थे." गिरिधर ने आगे कहा कि, "हालांकि, अंतिम हफ़्ते में स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई, क्योंकि नवरात्रि उत्सव और कम GST दरों के कार्यान्वयन के बीच तालमेल बैठा, जिससे ग्राहकों की धारणा में सुधार हुआ और अधिकांश वाहन श्रेणियों में डिलीवरी में तेज़ी आई." हालांकि साल-दर-साल स्थिति बेहतर रही, लेकिन निर्माण उपकरणों को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में बिक्री अगस्त 2025 की तुलना में कम रही. आंकड़ों पर नजर डालें तो इस महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री 12,87,735 यूनिट्स की रही, जो पिछले साल की 12,08,996 यूनिट्स से ज़्यादा है, लेकिन अगस्त 2025 की 13,73,675 यूनिट्स से कम है.