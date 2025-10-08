ETV Bharat / technology

GST 2.0 संशोधन और नवरात्रि के चलते सितंबर में वाहनों की बिक्री 5 प्रतिशत बढ़ी, FADA की रिपोर्ट

FADA की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में GST 2.0 दरों में संशोधन और नवरात्रि के दौरान वाहनों की बिक्री 5.22 प्रतिशत बढ़ी है.

Vehicle sales in September 2025
सितंबर 2025 में वाहनों की बिक्री (फोटो - ETV Bharat File)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 12:21 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: सितंबर 2025 में हुई वाहनों की बिक्री को लेकर FADA की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि GST 2.0 दरों में संशोधन और नवरात्रि के त्यौहारी मौसम ने भारतीय ऑटो उद्योग को सितंबर 2025 तक 5.22 प्रतिशत की संचयी बढ़ोतरी दर्ज करने में मदद की.

इन बदलावों ने सितंबर के अंत में मज़बूत मांग ने समग्र उद्योग की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद की. जहां दोपहिया वाहनों की बिक्री में 6.5 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बिक्री में भी साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि निर्माण उपकरण और तिपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट देखी गई.

बीते महीने की बिक्री प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, FADA के उपाध्यक्ष, साई गिरिधर ने कहा, "सितंबर 2025 भारत के ऑटोमोबाइल रिटेल उद्योग के लिए एक असाधारण रूप से अनोखा महीना था. पहले तीन हफ़्ते काफ़ी हद तक शांत रहे, क्योंकि ग्राहक GST 2.0 सुधारों की प्रत्याशा में खरीदारी से कतरा रहे थे."

गिरिधर ने आगे कहा कि, "हालांकि, अंतिम हफ़्ते में स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई, क्योंकि नवरात्रि उत्सव और कम GST दरों के कार्यान्वयन के बीच तालमेल बैठा, जिससे ग्राहकों की धारणा में सुधार हुआ और अधिकांश वाहन श्रेणियों में डिलीवरी में तेज़ी आई."

हालांकि साल-दर-साल स्थिति बेहतर रही, लेकिन निर्माण उपकरणों को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में बिक्री अगस्त 2025 की तुलना में कम रही. आंकड़ों पर नजर डालें तो इस महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री 12,87,735 यूनिट्स की रही, जो पिछले साल की 12,08,996 यूनिट्स से ज़्यादा है, लेकिन अगस्त 2025 की 13,73,675 यूनिट्स से कम है.

इसी तरह, पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री पर नजर डालें तो बिक्री पिछले साल की 2,82,945 यूनिट्स से बढ़कर सितंबर 2025 में 2,99,369 यूनिट्स हो गई, लेकिन अगस्त 2025 में बेची गई 3,23,256 यूनिट्स से कम रही. निर्माण उपकरण, जिसकी बिक्री में साल-दर-साल 19 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी. इसने अगस्त 2025 की तुलना में 20.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की.

9-दिवसीय नवरात्रि उत्सव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, FADA ने GST 2.0 सुधारों के कारण दबी हुई मांग और कीमतों में कमी के कारण बिक्री में साल-दर-साल 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. गिरिधर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, "ग्राहकों की संख्या और डिलीवरी में भारी वृद्धि हुई है, और कुल खुदरा बिक्री में साल-दर-साल 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है - जो किसी भी त्योहारी सीज़न के दौरान एक ऐतिहासिक उच्च स्तर है."

उन्होंने आगे कहा कि, "हर प्रमुख सेगमेंट ने इस अभूतपूर्व गति में योगदान दिया. 2W में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि सामर्थ्य में सुधार, त्योहारी ऑफर और दबी हुई मांग के कारण हुई, और अंततः रीटेल क्षेत्र में खुशी का माहौल बना. पैसेंजर व्हीकल में 34.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि नए ग्राहकों की एक बड़ी संख्या शोरूम में आई और मौजूदा ग्राहकों ने कम GST और आकर्षक त्योहारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए उच्च वेरिएंट में अपग्रेड किया."

2025 में नवरात्रि के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री पर नजर डालें तो इस दौरान कंपनियों ने 8,35,364 यूनिट वाहन बेचे, जबकि बीते साल इसी दौरान 6,14,460 यूनिट्स दोपहिया वाहन बेचे गए. वहीं पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो पिछले साल के 1,51,443 यूनिट्स से बढ़कर इस साल नवरात्रि में 2,17,744 यूनिट्स हो गई.

