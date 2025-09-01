हैदराबाद: ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री (FIPI) के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल को अपनाने को लेकर वाहन मालिकों की कुछ चिंताओं को कम करने की कोशिश की.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, SIAM के प्रवक्ता ने कहा कि इसके इस्तेमाल से वाहनों की वारंटी और बीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और मौजूदा वाहनों के सभी वारंटी दावों का सम्मान किया जाएगा. बता दें कि भारत ने 2025 तक पूरी तरह से E20 मिश्रित पेट्रोल अपना लिया है, जिससे वाहन मालिकों में कई चिंताएं पैदा हो गई हैं.

इसकी एक वजह यह भी है कि कई कंपनियों ने पिछले दो सालों में अपनी कारों के लिए केवल E20 अनुपालन की घोषणा की है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि पुराने गैर-E20-अनुपालन वाले वाहनों को गैर-निर्दिष्ट ईंधन के उपयोग से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से कुछ दो साल से भी कम पुराने हैं. इसके साथ ही अनुचित ईंधन के इस्तेमाल के कारण वारंटी और बीमा दावों को भी अस्वीकार कर दिया जाएगा.

SIAM ने यह भी कहा कि इंश्योरेंस और वारंटी को बरकरार रखा जाएगा, वाहन मालिकों, खासकर गैर-E20 मानकों वाले वाहनों के लिए कुछ राहत की बात होनी चाहिए. SIAM का यह बयान पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अगस्त में दिए गए उस बयान के अनुरूप है, जिसमें मंत्रालय ने कहा था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों की वारंटी और बीमा रद्द नहीं होगा.

बता दें कि लंबे समय से E20 मिश्रित पेट्रोल पर स्विच करने को लेकर वाहन मालिकों में काफी संशय बना हुआ है, क्योंकि गैर-E20-अनुपालक वाहनों में दीर्घकालिक उपयोग की अनिश्चितता, वाहनों के माइलेज में गिरावट और पुराने वाहनों के लिए विकल्पों की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं. केवल E20-मिश्रित पेट्रोल पर सरकार के कदम का मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच गया है.

यहां सभी ईंधन स्टेशनों पर केवल E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने के निर्णय को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका (PIL) में पेट्रोल स्टेशनों पर गैर-E20 मिश्रित पेट्रोल विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की गई है और साथ ही पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण से होने वाले लागत लाभों को कम ईंधन कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की भी मांग की गई है.