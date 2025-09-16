ETV Bharat / technology

TikTok पर अमेरिका-चीन में बनी बड़ी डील, अब US में होगा मालिकाना हक

अमेरिका और चीन के बीच TikTok को लेकर डील हुई है, जिसमें डेटा और एल्गोरिदम का कंट्रोल अब अमेरिका के पास रहेगा.

US China Reach Framework Deal on TikTok Ownership
TikTok पर अमेरिका और चीन के बीच हुई डील (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 2:05 PM IST

हैदराबाद: स्पेन के मैड्रिड में अमेरिका और चीन के बीच हुई ट्रेड बातचीत के बाद TikTok को लेकर एक अहम फ्रेमवर्क डील सामने आई है. अमेरिकी ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कंफर्म किया है कि TikTok की अमेरिकी यूनिट अब चीन की कंपनी ByteDance से हटकर अमेरिकी मालिकाना हक में जाएगी. हालांकि डील के कमर्शियल टर्म्स की जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन दोनों पक्षों ने सहमति जताई है. आइए हम आपको इस ख़बर की कुछ डिटेल्स बताती है.

TikTok पर अमेरिका और चीन के बीच हुई डील

इस डील का सबसे बड़ा फोकस TikTok के एल्गोरिदम और यूजर डेटा पर है. अमेरिकन टीम ने साफ किया है कि डील ऐसी होनी चाहिए जो चीन के लिए अच्छी हो, लेकिन साथ ही अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को पूरी तरह से ध्यान में रखे. चीन की ओर से वांग जिंगताओ ने बताया कि दोनों देशों ने TikTok के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, खासकर एल्गोरिदम के इस्तेमाल को लेकर सहमति बनाई है. इस सहमति के तहत दोनों देशों ने तय किया है कि एक भरोसेमंद पार्टनर को अमेरिकी यूजर डेटा और कंटेंट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी जाएगी.

TikTok को लेकर अमेरिका की चिंता नई नहीं है. अमेरिका में ट्रंप सरकार से पहले बाइडन प्रशासन ने ByteDance का टिकटॉक पर कंट्रोल होने तक टिकटॉक को अमेरिका में बैन करने की बात कही थी. कुछ महीने पहले ट्रंप सरकार ने इस बैन की डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ाया है. मौजूदा डेडलाइन बुधवार यानी 17 सितंबर, 2025 को खत्म हो रही है, और शुक्रवार को ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत से डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है.

इस डील के पीछे सबसे बड़ा टेक्निकल मुद्दा TikTok का रिकॉमेडेशन एल्गोरिद्दम (Recommendation Algorithm) है, जो यूजर को पसंद आने वाला कंटेंट दिखाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है. यही एल्गोरिदम TikTok को बाकी सोशल मीडिया ऐप्स से अलग बनाता है. अमेरिका चाहता है कि यह एल्गोरिदम अब अमेरिका के कंट्रोल में रहे, ताकि डेटा सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी को लेकर कोई रिस्क न रहे.

एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, Oracle इस डील में लीड रोल निभा सकता है. कंपनी के चेयरमैन लैरी एलिसन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं और पहले भी TikTok को खरीदने की कोशिश कर चुके हैं. हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी कंपनी का नाम सामने नहीं आया है.

अमेरिका में टिकटॉक का हाल

TikTok के लगभग 170 मिलियन यूजर्स अमेरिका में हैं, और यह डील उनके लिए भी अहम है. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, तो TikTok का अमेरिकी वर्जन एक नई कंपनी के तहत ऑपरेट करेगा, जिसमें डेटा स्टोरेज, कंटेंट मॉडरेशन और एल्गोरिदम का कंट्रोल अमेरिका के पास होगा.

इस डील को लेकर टेक इंडस्ट्री में काफी हलचल है. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह डील फाइनल हो जाती है, तो यह ग्लोबल टेक्नोलॉजी के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है, जहां डेटा और एल्गोरिदम को लेकर देशों के बीच पारदर्शिता और सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: TikTok Deal Update: अमेरिका और चीन के बीच अगले हफ्ते शुरू होगी बातचीत, ट्रंप बोले- डील लगभग तय

