नए अपडेटेड फीचर्स के साथ लॉन्च हुई 2025 Royal Enfield Meteor 350, पहले से हुई सस्ती

Royal Enfield ने अपनी क्रूजर मोटरसाइकिल Royal Enfield Meteor 350 का अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 1.96 लाख रुपये है.

2025 Royal Enfield Meteor 350
2025 Royal Enfield Meteor 350 भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 7:18 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: रेट्रो-मॉडर्न मोटरसाइकिल वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी क्रूजर मोटरसाइकिल Royal Enfield Meteor 350 का अपडेटेड मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी लॉन्च के साथ ही कंपनी ने इसे डीलरशिप पर पहुंचाना भी शुरू कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कई अपडेट के साथ पेश किया है और नई GST दरों के साथ, यह पहले से ज़्यादा किफ़ायती भी हो गई है.

2025 Royal Enfield Meteor 350 के बदलाव
सबसे उल्लेखनीय अपडेट की बात करें तो इस बाइक में एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी इंडिकेटर्स शामिल किए गए हैं, जो पहले इसके Fireball और Steller वेरिएंट में मिलने वाले हैलोजन यूनिट्स की जगह इस्तेमाल किए गए हैं. मोटरसाइकिल के चारों वेरिएंट्स को कुल सात नए कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.

2025 Royal Enfield Meteor 350
2025 Royal Enfield Meteor 350 (फोटो - Royal Enfield)

इसके Fireball वेरिएंट की बात करें तो इसमें ऑरेंज और ग्रे, Steller वेरिएंट में मैट ग्रे और मरीन ब्लू, Aurora वेरिएंट में रेट्रो ग्रीन और रेड, और Supernova वेरिएंट में एक शेड ब्लैक कलर शामिल किया गया है.

2025 Royal Enfield Meteor 350 का इंजन
इस मोटरसाइकिल में कुछ मैकेनिकल बदलाव भी किए गए हैं और कंपनी ने इसके इंजन में स्लिपर क्लच का फीचर जोड़ा है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. इस मोटरसाइकिल में वही 349cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है.

2025 Royal Enfield Meteor 350
2025 Royal Enfield Meteor 350 (फोटो - Royal Enfield)

यह इंजन 19.9 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जिसे पांच-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसके अलावा कंपनी ने बाइक के चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया है. इसके Fireball और Steller वेरिएंट में अब स्टैंडर्ड तौर पर एलईडी हेडलैम्प और ट्रिपर नेविगेशन पॉड मिलता है, वहीं Meteor 350 Supernova और Aurora वेरिएंट को स्टैंडर्ड तौर पर एडजस्टेबल लीवर दिया गया है.

2025 Royal Enfield Meteor 350
2025 Royal Enfield Meteor 350 (फोटो - Royal Enfield)

2025 Royal Enfield Meteor 350 की कीमत
नई जीएसटी दरों की घोषणा के साथ, नए अपडेट के बावजूद यह बाइक और भी सस्ती हो गई है. जहां पहले, Royal Enfield Meteor 350 को 2.08 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा था, और इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 2.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती थी. वहीं अब इसकी शुरुआती कीमत 1.96 लाख रुपये हो गई है और 2.16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जिससे इसका टॉप वेरिएंट लगभग 15,000 रुपये सस्ता हो गया है.

