अपडेटेड 2025 TVS Raider 125 में दिया जाएगा ABS का फीचर, जानें और क्या मिलेंगे अपडेट
Published : October 2, 2025 at 10:32 AM IST
हैदराबाद: हाल ही में इंटरनेट पर सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार TVS Motor की कम्यूटर बाइक TVS Raider 125 को जल्द ही एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है. ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में दिखाया गया है कि कंपनी TVS Raider 125 में सिंगल-चैनल ABS का फीचर जोड़ने वाली है. साथ ही इसके रियर में ड्रम ब्रेक की जगह पर डिस्क ब्रेक मिलने वाला है.
बता दें कि TVS Raider 125 को साल 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से कंपनी की बिक्री में इस बाइक का मजबूत प्रदर्शन रहा है. ये अपडेट, हालांकि उम्मीद के मुताबिक थे, क्योंकि जनवरी 2026 से बाइक्स और स्कूटर्स में ABS अनिवार्य कर दिया जाएगा. ये नए अपडेट त्योहारी सीज़न के लिए बिल्कुल सही समय पर आ रहे हैं, जब बिक्री आमतौर पर बढ़ जाती है.
2025 TVS Raider 125 के बारे में जानकारी
जानकारी के अनुसार नई 2025 TVS Raider 125 में कई बड़े अपडेट किए गए हैं. फ्रंट में ABS के साथ-साथ इस बाइक में रियर में डिस्क ब्रेक का फीचर भी दिया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बेस वेरिएंट में फ्रंट में ड्रम ब्रेक को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी जा रही है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपडेटेड Raider में सिंगल-चैनल ABS सिस्टम दिया गया है, जो संभवतः लोअर-स्पेक Apache RTR मॉडल से लिया गया है.
इसके साथ ही TVS Motor ने इस बाइक के टायर्स में भी संशोधन किया है. अपडेट के तौर पर नई मोटरसाइकिल में 90/90-17 का फ्रंट और 110/80-17 का रियर टायर मिलने वाला है, जबकि मौजूदा समय में इसमें 80/100-17 और 100/90-17 टायरों का इस्तेमाल किया जाता है.
सामने आई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस TVS Raider में टॉप-स्पेक SX वाले 5-इंच TFT यूनिट की बजाय iGO वेरिएंट वाला कलर LCD डिस्प्ले दिया गया है. हालांकि, इसके टॉप-रेंज SX में भी जल्द ही ये अपडेट मिलने की संभावना है.
2025 TVS Raider 125 का इंजन
मैकेनिकल तौर पर, नई 2025 TVS Raider 125 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें वही 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो 11.2 bhp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क प्रदान करेगा. सिंगल-चैनल ABS के साथ, Raider 125 इस सेगमेंट में सुरक्षा फ़ीचर देने वाली Honda CB125 Hornet, Bajaj Pulsar NS125 और Hero Xtreme 125R जैसी बाइक्स के साथ शामिल हो गई है.
हालांकि, अपने प्रतिद्वंद्वियों के विपरीत, जो सभी रियर ड्रम ब्रेक पर निर्भर हैं, Raider 125 एकमात्र 125cc बाइक होगी, जिसमें रियर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया जाएगा. फिलहाल इसकी लॉन्च और कीमत के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि अपडेटेड Raider 125 को डीलरशिप पर देखा गया है, इसलिए जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी.