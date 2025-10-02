ETV Bharat / technology

अपडेटेड 2025 TVS Raider 125 में दिया जाएगा ABS का फीचर, जानें और क्या मिलेंगे अपडेट

TVS Raider 125 को मिलेगा अपडेट ( फोटो - TVS Motor )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 2, 2025 at 10:32 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: हाल ही में इंटरनेट पर सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार TVS Motor की कम्यूटर बाइक TVS Raider 125 को जल्द ही एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है. ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में दिखाया गया है कि कंपनी TVS Raider 125 में सिंगल-चैनल ABS का फीचर जोड़ने वाली है. साथ ही इसके रियर में ड्रम ब्रेक की जगह पर डिस्क ब्रेक मिलने वाला है. बता दें कि TVS Raider 125 को साल 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से कंपनी की बिक्री में इस बाइक का मजबूत प्रदर्शन रहा है. ये अपडेट, हालांकि उम्मीद के मुताबिक थे, क्योंकि जनवरी 2026 से बाइक्स और स्कूटर्स में ABS अनिवार्य कर दिया जाएगा. ये नए अपडेट त्योहारी सीज़न के लिए बिल्कुल सही समय पर आ रहे हैं, जब बिक्री आमतौर पर बढ़ जाती है. TVS Raider 125 (फोटो - TVS Motor) 2025 TVS Raider 125 के बारे में जानकारी

जानकारी के अनुसार नई 2025 TVS Raider 125 में कई बड़े अपडेट किए गए हैं. फ्रंट में ABS के साथ-साथ इस बाइक में रियर में डिस्क ब्रेक का फीचर भी दिया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बेस वेरिएंट में फ्रंट में ड्रम ब्रेक को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी जा रही है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपडेटेड Raider में सिंगल-चैनल ABS सिस्टम दिया गया है, जो संभवतः लोअर-स्पेक Apache RTR मॉडल से लिया गया है.