OnePlus 15 से लेकर Xiaomi 17 तक, अक्टूबर में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट

Xiaomi 17 को चीन में लॉन्च कर दिया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Xiaomi )

हैदराबाद: पिछले कुछ महीनों में कई बड़े स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं. जुलाई में Samsung Galaxy Z Fold 7 और Galaxy Z Flip 7 को लॉन्च किया गया था, जबकि अगस्त में Pixel 10 series को लॉन्च किया गया. वहीं, सितंबर के महीने में एप्पल ने अपनी नई आईफोन सीरीज को लॉन्च किया, जिसका इंतजार पिछले एक साल से किया जा रहा था. इस सीरीज में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं. अब अक्टूबर का महीना भी स्मार्टफोन लवर्स के लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि इस महीने में Qualcomm के लेटेस्ट और अभी तक के सबसे पावरफुल प्रोसेसर यानी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें OnePlus 15 भी शामिल होगा. आइए हम इस आर्टिकल में उन स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, जो अक्टूबर में लॉन्च होने वाले हैं. 1. OnePlus 15, लॉन्च टाइमलाइन - अक्टूबर OnePlus ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus 15 को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. इस फोन को अक्टूबर में ही लॉन्च किया जाएगा. यह फोन OnePlus 13 का सक्सेसर होगा और कंपनी का कहना है कि इसमें पिछले मॉडल की तुलना में काफी सारे अपग्रेड्स होंगे. कंपनी ने कफर्म किया है कि OnePlus 15 में 165Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी, जबकि पिछले मॉडल्स में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई थी. इसके अलावा कंपनी ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि OnePlus 15 को Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर रन करेगा. इस फोन के पिछले हिस्से को देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसका कैमरा मॉड्यूल OnePlus 13s जैसा है. 2. Xiaomi 17, लॉन्च टाइमलाइन - अक्टूबर पिछले हफ्टे आयोजित हुए Snapdragon Summit Global Highlights में शाओमी ने अभी अपकमिंग फ्लैगशिप फोन Xiaomi 17 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया था. इस फोन को हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया है, लेकिन जल्द ही इस फोन को अन्य मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा. Xiaomi 17 में भी क्वालकॉम का लेटेस्ट चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC दिया जाएगा. इस फोन के चाइनीज़ मॉडल में 6.3-inch की 1.5K OLED स्क्रीन, 7,000mAh बैटरी और Qualcomm AI Engine दिए गए हैं, जो इस डिवाइस में कई ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स भी लेकर आएंगे. 3. Vivo V60e, लॉन्च टाइमलाइन - अक्टूबर