OnePlus 15 से लेकर Xiaomi 17 तक, अक्टूबर में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट
अक्टूबर में बहुत सारे नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया जाएगा. आइए हम आपको उन स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं.
Published : October 1, 2025 at 4:29 PM IST
हैदराबाद: पिछले कुछ महीनों में कई बड़े स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं. जुलाई में Samsung Galaxy Z Fold 7 और Galaxy Z Flip 7 को लॉन्च किया गया था, जबकि अगस्त में Pixel 10 series को लॉन्च किया गया. वहीं, सितंबर के महीने में एप्पल ने अपनी नई आईफोन सीरीज को लॉन्च किया, जिसका इंतजार पिछले एक साल से किया जा रहा था. इस सीरीज में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं. अब अक्टूबर का महीना भी स्मार्टफोन लवर्स के लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि इस महीने में Qualcomm के लेटेस्ट और अभी तक के सबसे पावरफुल प्रोसेसर यानी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें OnePlus 15 भी शामिल होगा. आइए हम इस आर्टिकल में उन स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, जो अक्टूबर में लॉन्च होने वाले हैं.
1. OnePlus 15, लॉन्च टाइमलाइन - अक्टूबर
OnePlus ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus 15 को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. इस फोन को अक्टूबर में ही लॉन्च किया जाएगा. यह फोन OnePlus 13 का सक्सेसर होगा और कंपनी का कहना है कि इसमें पिछले मॉडल की तुलना में काफी सारे अपग्रेड्स होंगे. कंपनी ने कफर्म किया है कि OnePlus 15 में 165Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी, जबकि पिछले मॉडल्स में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई थी. इसके अलावा कंपनी ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि OnePlus 15 को Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर रन करेगा. इस फोन के पिछले हिस्से को देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसका कैमरा मॉड्यूल OnePlus 13s जैसा है.
2. Xiaomi 17, लॉन्च टाइमलाइन - अक्टूबर
पिछले हफ्टे आयोजित हुए Snapdragon Summit Global Highlights में शाओमी ने अभी अपकमिंग फ्लैगशिप फोन Xiaomi 17 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया था. इस फोन को हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया है, लेकिन जल्द ही इस फोन को अन्य मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा. Xiaomi 17 में भी क्वालकॉम का लेटेस्ट चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC दिया जाएगा. इस फोन के चाइनीज़ मॉडल में 6.3-inch की 1.5K OLED स्क्रीन, 7,000mAh बैटरी और Qualcomm AI Engine दिए गए हैं, जो इस डिवाइस में कई ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स भी लेकर आएंगे.
3. Vivo V60e, लॉन्च टाइमलाइन - अक्टूबर
Vivo V60e को भी अक्टूबर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद की जा रही है. यह फोन Vivo V50e का सक्केसर वेरिएंट हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में कंपनी MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट दे सकती है, जो 50MP मेन और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेटअप के साथ आती है. इस फोन के टीज़र में दिख रहा है कि Vivo V60e में क्वॉड-कर्व्ड डिस्प्ले होगी, जो डायमंड शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आएगा. इस फोन में पानी और धूल से बचने के लिए IP68 + IP69 रेटिंग्स दी गई . यह फोन 6,500mAh बैटरी के साथ आएगा, जिसके साथ 90W की फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट भी दी जाएगी.
4. Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition, लॉन्च डेट - अक्टूबर
Realme 15 Pro 5G को भारत में जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था. अब कंपनी इइस फोन का एक लिमिटेड एडिशन लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition होगा. हालांकि, ऐसा माना जा रहा है स्टैंडर्ड एडिशन की तुलना में इस लिमिडेट एडिशन के सिर्फ लुक में बदलाव किया जा सकता है. इस फोन में 6.8 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन, Snapdragon 7 Gen 4 SoC चिपसेट और 50MP डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. Realme 15 Pro 5G में 7,000mAh बैटरी के साथ 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है. इस फोन में पानी और धूल से बचने के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग्स भी दी गई है.
5. Oppo Find X9 Series - लॉन्च डेट - 16 अक्टूबर
Oppo Find X9 series को 16 अक्टूब के दिन लॉन्च किया जा सकता है. इस सीरीज में Find X9 और Find X9 Pro फोन्स शामिल हो सकते हैं. इस फोन का स्टैंडर्ड वेरिएंट 6.59 इंच की OLED फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसका रेजॉल्यूशन 1.5K होगा. कंपनी ने कंफर्म किया है कि इस सीरीज के इन दोनों मॉडल्स में क्रमश: 7,025mAh और 7,500mAh की बैटरियां होंगी. ओप्पो की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, Oppo Find X9 को Velvet Titanium, Frost White और Mist Black कलर्स में लॉन्च किया जा सकता है, जबकि Find X9 Pro को Velvet Titanium और Frost White कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है. ऊपर बताई गई इन लिस्ट के अलावा भी कई स्मार्टफोन्स हैं, जिन्हें अक्टूबर में लॉन्च किया जा सकता है.
अक्टूबर में लॉन्च होने वाले संभावित फोन्स की लिस्ट
- OnePlus 15
- Xiaomi 17
- Vivo V60e
- Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition
- Oppo Find X9 Series
- Honor Magic 8 Series
- Vivo V300 Series
- Honor Magic V6
- iQOO 15
- Realme P3 Lite 4G
- Realme GT 8 Series
- Moto X70 Air