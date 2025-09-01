हैदराबाद: अगस्त 2025 में भारतीय कार बाजार में कुछ नए उत्पाद उतारे गए. इनमें Renault की कॉम्पैक्ट एसयूवी Kiger का फेसलिफ्ट शामिल था, वहीं प्रीमियम सेगमेंट में Volvo की नई XC60 फेसलिफ्ट और Mercedes की AMG CLE 53 कूपे लॉन्च की गई. अब सितंबर 2025 की शुरुआत हो चुकी है, और इस माह भी कुछ कार निर्माता अपनी नई कारें बाजार में उतारने को तैयार है. यहां हम उन कारों के बारे में बता रहे हैं, जो इस माह लॉन्च हो सकती हैं.

1. Maruti Suzuki की Arena एसयूवी (3 सितंबर)

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki इस महीने एक बिल्कुल नई 5-सीटर मिडसाइज़ एसयूवी पेश करने वाली है, जो Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी कारों से मुकाबला करेगी. हालांकि, इसे कंपनी के Arena डीलरशिप चेन के माध्यम से बेचा जाएगा, जिसका मतलब है कि यह ग्रैंड विटारा की तुलना में ज़्यादा किफायती होने वाली है. इस कार का कोडनेम Y17 रखा गया है, और लॉन्च के होने पर इसका नाम Victoris रखा जा सकता है.

Maruti e-Vitara (फोटो - Maruti Suzuki)

इस कार की टेस्टिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, हालांकि इसे पूरी तरह से कैमोफ्लार्ज किया गया था. सामने आई इसकी तस्वीरों से लगता है कि इसका डिजाइन Maruti e-Vitara से प्रेरित होने वाला है, और इसमें एक बिल्कुल नया इंटीरियर दिया गया है. पावरट्रेन की बात करें तो इसमें ग्रैंड विटारा के 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन की विकल्प मिल सकता है, जो क्रमशः 101 bhp की पावर और 114 bhp की पावर प्रदान करते हैं. इसके साथ ही इसमें CNG का भी विकल्प मिल सकता है.

2. Citroen Basalt X (5 सितंबर)

फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Citroen भारतीय बाजार में अपनी कूपे-एसयूवी Basalt X को इस माह लॉन्च कर सकती है. यह Basalt रेंज में एक नया टॉप-स्पेक ट्रिम होने वाला है. कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है और इसे 11,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है. इस कार में कॉस्मेटिक और उपकरण अपग्रेड दिए जा सकते हैं.

Citroen Basalt X (फोटो - Citroen India)

कंपनी द्वारा इस कार का टीजर जारी किया गया था, जिसमें इसके डैशबोर्ड को देखा जा सकता है और यह नए ब्रॉन्ज़ एक्सेंट का हो सकता है. एसी वेंट्स पर भी यही डिज़ाइन मिल सकती है. इसके अलावा, एक तस्वीर में इंटीरियर के लिए नए ब्लैक और टैन अपहोल्स्ट्री का भी संकेत मिला है. इसमें 360-डिग्री कैमरा जैसे नए फ़ीचर भी मिल सकते हैं.

3. VinFast VF 7 (6 सितंबर)

एक लंबे इंतजार के बाद वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast अपनी दो इलेक्ट्रिक कारों को इस माह लॉन्च करने वाली है, जिनमें से एक VinFast VF7 है. कंपनी इस कार की कीमतों की घोषणा करेगी. 4.5 मीटर लंबी इस इलेक्ट्रिक कार का एक्सटीरियर एक क्रॉसओवर जैसा है. भारत में उपलब्ध VinFast VF7 में 70.8kWh का LFP बैटरी पैक मिलेगा, जो 7.2kW AC और CCS2 DC फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है.

VinFast VF 7 (फोटो - VinFast India)

इसका सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 201 bhp FWD और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर 345 bhp AWD का पावर देती है. इनकी WLTP रेंज क्रमशः 450 किमी और 431 किमी होगी. भारत में उपलब्ध VF7 में स्टैंडर्ड तौर पर 19-इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे, और इसके कुछ फीचर्स में 12.9-इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, रिक्लाइनिंग रियर सीटें और 7 एयरबैग के साथ लेवल 2 ADAS शामिल हैं.

4. VinFast VF 6 ( 6 सितंबर)

VinFast की दूसरी कार VF 6 होने वाली है, जो VF 7 से छोटी होगी, जिसकी लंबाई 4.5 मीटर लंबी है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन, ग्लास रूफ और ADAS सूट जैसे ज़्यादातर फ़ीचर्स इसकी बड़ी SUV से लिए गए हैं. हालांकि, इसमें एक छोटी 59.6kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो एकमात्र 201 bhp FWD मोटर के साथ आती है. इस कार की WLTP रेंज 480 किमी तक है.

VinFast VF 6 (फोटो - VinFast India)

VinFast VF 6 की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे प्रतिस्पर्धी मिडसाइज़ EV सेगमेंट में रखा जाएगा, जहां इसका मुकाबला Tata Curvv EV और Hyundai Creta Electric जैसी कारों से होने वाला है. माना जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक कार को 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच की कीमत पर उतारा जा सकता है.

5. Volvo EX60 (सितंबर के मध्य में)

प्रीमियम सेगमेंट में भी एक एंट्री हो सकती है, जिसमें Volvo EX30 शामिल है, जो देश में कंपनी की पहली ग्राउंड-अप इलेक्ट्रिक कार होगी. इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये हो सकती है, जो बाजार में BMW iX1 और BYD Sealion 7 जैसी अन्य एंट्री-लेवल लग्ज़री इलेक्ट्रिक कारों से मुकाबला करेगी. Volvo EX30 में 69kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके रियर एक्सेल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है.

Volvo EX60 (फोटो - Volvo India)

यह इलेक्ट्रिक मोटर 269 bhp की पावर और 343 Nm का टॉर्क देती है. कंपनी का दावा है कि यह कार वैश्विक WLTP साइकिल द्वारा प्रमाणित 480 किमी तक की रेंज प्रदान कर सकती है. इंटीरियर की बात करें तो इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलता है, जो क्लाइमेट कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टमेंट और एक्सटीरियर रियरव्यू मिरर एडजस्टमेंट सहित कार के ज़्यादातर फंक्शन्स को इंटीग्रेट करता है.