नई Ultraviolette X47 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Ultraviolette Automotive ने भारतीय बाजार में अपना दूसरा उत्पाद Ultraviolette X47 को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : September 24, 2025 at 1:25 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन स्टार्टअप Ultraviolette Automotive ने भारतीय बाजार में अपना दूसरा उत्पाद Ultraviolette X47 को लॉन्च कर दिया है, जो एक डुअल पर्पज मोटरसाइकिल के तौर पर पेश की गई है. Ultraviolette X47 को कंपनी ने 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है, जो सिर्फ पहले 1,000 खरीदारों के लिए सीमित है.
इसके बाद इसकी शुरुआती कीमत बढ़कर 2.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाएगी. कंपनी ने इस बाइक को 'क्रॉसओवर' करार दिया है और इसे Ultraviolette F77 के प्लेटफ़ॉर्म पर ही बनाया गया है, लेकिन मोटरसाइकिल के दोहरे इस्तेमाल के अनुरूप इसमें कुछ बदलाव और अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं. इसकी बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो गई है.
Ultraviolette X47 का पावरट्रेन
पावरट्रेन के लिहाज से, नई Ultraviolette X47 लगभग F77 के समान ही है, जिसके चलते इसमें समान 10.3 kWh का बैटरी पैक और 40.2 bhp का अधिकतम पावर आउटपुट मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह 0-60 किमी/घंटा की रफ्तार 2.7 सेकंड में और 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 8.1 सेकंड में हासिल कर सकती है.
इसके अलावा इसकी अधिकतम रफ्तार 145 किमी/घंटा है, जो Ultraviolette X47 को Ultraviolette F77 से थोड़ा धीमा बनाता है. हालांकि, इसके टॉप-स्पेक 10.3 kWh मॉडल की रेंज समान है, जो 323 किलोमीटर (IDC) तक है. वहीं, इसके शुरुआती वेरिएंट में छोटी 7.1 kWh की बैटरी लगी है, जो इसे 211 किलोमीटर तक की IDC रेंज देती है.
Ultraviolette X47 का एडवांस राइडिंग असिस्टेंस पैकेज
नई Ultraviolette X47 की खास बात, इसमें मिलने वाला एक एडवांस राइडर असिस्टेंस सिस्टम पैकेज है, जो इस मोटरसाइकिल में स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है. कंपनी ने इसमें 'UV Hypersence' नाम का सिस्टम दिया है, जिसमें 77Ghz का रियर-फेसिंग रडार लगा है. यह ब्लाइंड स्पॉट्स का पता लगाने के लिए 150-डिग्री व्यू और 200 मीटर तक की ट्रैकिंग दूरी प्रदान करता है.
इसके अलावा इस बाइक के अडैप्टिव सिस्टम में नैरो लेन डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ट्रैकिंग का भी फीचर दिया गया है, और यह ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (ओवरटेक अलर्ट के साथ), लेन चेंज असिस्ट और रियर कोलिजन वार्निंग जैसे अन्य सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है.
Ultraviolette X47 के अन्य फीचर्स
मोटरसाइकिल के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 1080p के फ्रंट और रियर कैमरे भी लगे हैं, जो डैशकैम की तरह काम करते हैं. इन कैमरों से आने वाली इंफोर्मेंशन को प्रसारित करने के लिए मुख्य 5.0-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर एक दूसरा टच-ऑपरेटेड डिस्प्ले लगाया गया है.
इस डिस्प्ले में 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है, और इसे 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, डैशकैम सेटअप में वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड माइक्रोफ़ोन भी शामिल किया गया है, और इसे एंटी-थेफ्ट मैकेनिकल माउंट से सुरक्षित किया गया है.