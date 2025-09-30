ETV Bharat / technology

Ultraviolette X-47 के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

Ultraviolette Automotive ने अपनी इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक Ultraviolette X-47 को हाल ही में लॉन्च किया है. यहां हम इसके वेरिएंट वाइस फीचर्स बता रहे हैं.

Ultraviolette X-47
Ultraviolette X-47 (फोटो - Ultraviolette Automotive)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 4:08 PM IST

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ultraviolette Automotive ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक Ultraviolette X-47 को लॉन्च किया है. इसके साथ ही कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमतों की घोषणा भी की है. यहां हम मोटरसाइकिल के सभी वेरिएंट्स और इसकी कीमतों के बारे में बता रहे हैं. इस मोटरसाइकिल की कीमत 2.49 लाख रुपये से शुरू होकर 3.99 लाख रुपये तक जाती हैं.

Ultraviolette X-47 के Original और Original+ वेरिएंट के फीचर्स
इस लाइनअप में सबसे पहले Ultraviolette X-47 Original वेरिएंट है, जिसकी कीमत 2.49 लाख रुपये है, जबकि Original+ वेरिएंट की कीमत 2.99 लाख रुपये है. दोनों में एक ही 7.1 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 36.21 bhp का पावर और 550 Nm उत्पन्न करता है. दोनों ही 2.8 सेकंड में 0-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं, जिनकी अधिकतम रफ्तार 145 किमी प्रति घंटा और IDC-रेटेड रेंज 211 किमी है.

Original वेरिएंट की बात करें तो इसमें बेस ट्रिम पर चार्जिंग एक स्टैंडर्ड चार्जर के ज़रिए की जाती है, हालांकि एक बूस्ट चार्जर को विकल्प के तौर पर जोड़ा जा सकता है. Original+ वेरिएंट में एक ऑन-बोर्ड चार्जर का विकल्प मिलता है. Original वेरिएंट में स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी (Wi-Fi और ब्लूटूथ) मिलता है, जबकि Original+ वेरिएंट में लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन (LTE) की सुविधा मिलती है.

Ultraviolette X-47
Ultraviolette X-47 (फोटो - Ultraviolette Automotive)

फीचर्स की बात करें तो, दोनों ही मॉडल डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मिलता है. Original वेरिएंट में एक लेवल तक सीमित है, हालांकि इसे तीन लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है. इसके अलावा Original ट्रिम में तीन लेवल रीजन (दस लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है) हैं, जबकि Original+ में पूरे 10-लेवल सेटअप स्टैंडर्ड मिलता है.

Ultraviolette X-47 के Recon और Recon+ वेरिएंट के फीचर्स
इसके अलावा, Ultraviolette X-47 Recon वेरिएंट की बात करें तो इसकी कीमत 3.49 लाख रुपये और Recon+ 3.99 लाख रुपये है. इसमें 10.3 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जिससे अधिकतम पावर 40.2 bhp और अधिकतम टॉर्क 610 Nm मिलता है.

यहां परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार किया गया है, जिससे यह बाइक 0-60 किमी/घंटा की रफ्तार 2.7 सेकंड में हासिल कर सकती है, जबकि इसकी अधिकतम रफ्तार 145 किमी/घंटा ही रहती है. बड़ी बैटरी इसकी रेंज को 323 किमी (IDC) तक बढ़ा देती है. Recon वेरिएंट की बात करें तो इसमें चार्जिंग विकल्प Original ट्रिम जैसे ही हैं.

जहां स्टैंडर्ड Recon एक नियमित चार्जर के साथ आता है, वहीं Recon+ में एक ऑनबोर्ड यूनिट मिलता है और यह वैकल्पिक पैरेलल बूस्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. Recon वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर एक क्रैश प्रोटेक्शन किट भी मिलती है, जिसमें नकल गार्ड और स्लाइडर शामिल हैं.

Ultraviolette X-47
Ultraviolette X-47 (फोटो - Ultraviolette Automotive)

फीचर्स की बात करें तो Recon वेरिएंट में एलटीई, Wi-Fi और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फ़ीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इनमें तीन लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 10-स्टेप रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डुअल-चैनल ABS और स्टेबिलिटी कंट्रोल भी शामिल हैं. अतिरिक्त उपकरणों में वायलेट AI और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी शामिल किया गया है. इसमें वारंटी कवरेज 5 साल/1 लाख किमी है, जिसे 8 साल/8 लाख किमी तक बढ़ाया जा सकता है.

सभी वेरिएंट्स मिलने वाले कॉमन फीचर्स
सभी Ultraviolette X-47 वेरिएंट में तीन राइड मोड्स मिलते हैं: ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक, साथ ही डुअल-चैनल ABS, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग (विभिन्न स्तरों पर), ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी सिस्टम मिलता है. इसके अलावा, सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग, पार्क असिस्ट, हिल होल्ड, फाइंड माई X-47, चार्ज लिमिट सेटिंग्स और डीप स्लीप मोड मिलता है.

इसके अलावा, Ultraviolette X-47 के सभी वेरिएंट में UV हाइपरसेंस और रडार-आधारित राइडर असिस्टेंस फीचर्स मिलते हैं. इसमें रियर कोलिजन वॉर्निंग, लेन-चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं.

