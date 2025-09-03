हैदराबाद: भारत में दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अगस्त 2025 के लिए अपनी बिक्री के आंकड़े जारी करना शुरू कर दिया है. भारत में कई प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने मिला-जुला बिक्री परफॉर्मेंस हासिल किया है. अगस्त 2025 में इन दोपहिया वाहन कंपनियों के परफॉर्मेंस पर नजर डालने जा रहे हैं.
Royal Enfield की बिक्री
रेट्रो-मॉडर्न बाइक निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अगस्त 2024 की तुलना में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,14,002 यूनिट्स की संचयी बिक्री दर्ज की है. इस बिक्री में घरेलू बिक्री का योगदान 1,02,876 यूनिट्स का रहा, जो 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. वहीं कंपनी ने 11,126 यूनिट्स का निर्यात किया, जो 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल से अगस्त 2025) के दौरान 4,67,575 बाइक्स की कुल बिक्री दर्ज की है.
इस बिक्री के साथ कंपनी ने 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की है. इस अवधि के दौरान कंपनी की घरेलू बिक्री 4,07,909 यूनिट्स की रही, जिसके चलते कंपनी ने 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल करता है. इसके अलावा, कंपनी ने निर्यात में भी 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, और अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच 59,666 बाइक्स को भारतीय तटों से बाहर भेजा गया.
Honda Motorcycle की बिक्री
Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने अगस्त 2025 में कुल 5,34,861 यूनिट्स दोपहिया वाहनों की बिक्री दर्ज की है. कंपनी ने जहां घरेलू बाजार में 4,81,021 यूनिट्स की बिक्री, वहीं 53,840 यूनिट्स को निर्यात किया. वहीं जुलाई 2025 की तुलना में, कंपनी की कुल बिक्री में महीने-दर-महीने आधार पर 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल से अगस्त 2025) की वर्ष-दर-वर्ष अवधि के दौरान Honda Motorcycle की संचयी बिक्री 24,22,880 यूनिट्स दर्ज की गई है. इसमें से 21,73,834 यूनिट्स को भारत में बेचा गया, जबकि 2,49,046 यूनिट्स वाहनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया गया.
Suzuki Motorcycle India की बिक्री
Suzuki Motorcycle India की बिक्री पर नजर डालें तो कंपनी ने अगस्त 2025 में कुल 1,13,936 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. यह अगस्त 2024 में बेची गई 1,04,800 यूनिट्स की तुलना में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है.
इस कुल बिक्री में कंपनी की घरेलू बिक्री 91,629 यूनिट्स की रही, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 87,480 यूनिट्स की थी, जिसके मुकाबले इस साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. वहीं निर्यात की बात करें कंपनी ने कुल 22,307 यूनिट्स का निर्यात दर्ज किया है, जो अगस्त 2024 में निर्यात की गई 17,320 यूनिट्स के मुकाबले 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है.
Hero MotoCorp की बिक्री
Hero MotoCorp की अगस्त 2025 की बिक्री पर नजर डालें तो कंपनी ने कुल 5,53,727 बाइक्स और स्कूटरों की बिक्री दर्ज की है, जो साल-दर-साल 8 प्रतिशत को दर्शाता है. इस बिक्री में 5,01,523 बाइक्स शामिल हैं, वहीं 52,204 स्कूटर शामिल हैं. इसमें घरेलू बिक्री 5,19,139 यूनिट्स की रही, जबकि कंपनी ने 34,588 यूनिट्स का निर्यात किया.
यह बिक्री अगस्त 2024 की तुलना में 72 प्रतिशत ज्यादा है. वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल से अगस्त 2025) की वर्ष-दर-वर्ष अवधि के लिए कंपनी की कुल बिक्री 23,70,552 यूनिट्स की रही. इसमें मोटरसाइकिलों की बिक्री 21,76,049 यूनिट्स की रही, जबकि स्कूटरों की बिक्री 194,503 यूनिट्स की रही. इस दौरान कंपनी ने 1,36,359 यूनिट्स का निर्यात किया.
TVS Motor Company की बिक्री
TVS Motor की बीते माह हुई बिक्री पर नजर डालें तो अगस्त 2025 में कंपनी ने कुल 5,09,536 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो साल-दर-साल 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है. कंपनी ने अगस्त 2025 में 4,90,788 दोपहिया वाहनों की बिक्री, जो साल-दर-साल 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है और 3,68,862 यूनिट्स की बिक्री की.
कंपनी की मोटरसाइकिल की बिक्री 30 प्रतिशत बढ़कर 221,870 यूनिट्स हो गई, जबकि स्कूटर की बिक्री 36 प्रतिशत बढ़कर 2,22,296 यूनिट्स हो गई. अगस्त 2025 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 25,138 यूनिट्स दर्ज की गई. वहीं निर्यात पर नजर डालें तो, दोपहिया वाहनों के निर्यात में भी 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो अगस्त 2024 में 89,768 यूनिट्स से बढ़कर अगस्त 2025 में 121,926 यूनिट्स हो गई.
Bajaj Auto की बिक्री
Bajaj Auto की जुलाई 2025 की बिक्री पर नजर डालें तो कंपनी ने कुल 3,41,887 दोपहिया वाहनों की बिक्री दर्ज की है. कंपनी की घरेलू बिक्री 1,84,109 यूनिट्स की रही, जो साल-दर-साल 12 प्रतिशत की गिरावट दिखता है, जबकि कंपनी का निर्यात 1,57,778 यूनिट्स का रहा, जो 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है.
इसके अलावा, अप्रैल से अगस्त 2025 की अवधि के लिए, Bajaj Auto ने कुल 15,86,925 यूनिट्स दोपहिया वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग स्थिर रही. घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में 11 प्रतिशत की गिरावट आई, जो 8,52,732 यूनिट्स की रही, जबकि निर्यात में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई और 7,34,193 यूनिट्स की बिक्री हुई.