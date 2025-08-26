ETV Bharat / technology

TVS Raider के नए Super Squad एडिशन हुए लॉन्च, जानें कैसा है डिजाइन और कीमत - TVS RAIDER SUPER SQUAD EDITION

TVS Motor Company ने अपनी TVS Raider के नए Super Squad एडिशन को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 99,465 रुपये है.

TVS Raider Super Squad Edition
TVS Raider के नए Super Squad एडिशन हुए लॉन्च (फोटो - TVS Motor Company)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने अपनी कम्यूटर मोटरसाइकिल TVS Raider लाइनअप में एक नया वेरिएंट, Super Squad एडिशन को जोड़ा है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 99,465 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

इस एडिशन की दृश्यात्मक प्रेरणा लोकप्रिय Marvel पात्रों से ली गई है, जिसमें दो नए थीम शामिल किए गए हैं, इनमें से एक Deadpool पर आधारित है, जिसमें ब्लैक और रेंड कलर की स्कीम दी गई है, और दूसरा Wolverine पर आधारित है, जिसमें हल्के ब्लू और ब्लैक कलर का संयोजन दिया गया है.

TVS Raider Super Squad Edition
TVS Raider Super Squad Edition (फोटो - TVS Motor Company)

इस लेटेस्ट वेरिएंट में TVS Motor का iGO असिस्ट सिस्टम और ग्लाइड थ्रू ट्रैफ़िक (GTT) तकनीक को शामिल किया गया है. TVS Super Squad एडिशन के जुड़ने के साथ, TVS Raider रेंज में अब छह एडिशन शामिल हो गए हैं, जिससे यह नया मॉडल टॉप-स्पेक SX एडिशन से ठीक नीचे रखा गया है.

TVS Raider Super Squad Edition
TVS Raider Super Squad Edition (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Raider Super Squad एडिशन का इंजन
मैकेनिकल तौर पर इस मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 11.22 bhp की पावर और 11.3 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. हालांकि ISG पावर मोड में इस बाइक का टॉर्क अस्थायी रूप से बढ़कर अधिकतम 11.75 Nm तक हो जाता है.

TVS Raider Super Squad Edition
TVS Raider Super Squad Edition (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Motor Company के अनुसार, इससे अन्य TVS Raider वेरिएंट की तुलना में फ्यूल एफिशिएंसी में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती है. इस इंजन के साथ पांच-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. हार्डवेयर की बात करें तो इस बाइक में आगे की तरफ़ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ़ मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ स्टैंडर्ड सस्पेंशन सेटअप बरकरार रखा गया है.

TVS Raider Super Squad Edition
TVS Raider Super Squad Edition (फोटो - TVS Motor Company)

ब्रेकिंग के लिए मोटरसाइकिल में आगे की तरफ़ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ़ ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाइक में 17-इंच के व्हील स्टैंडर्ड तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं. भारतीय बाजार में TVS Raider का मुकाबला Hero Xtreme 125R, Honda SP125 और Bajaj Pulsar N125 जैसी मोटरसाइकिलों से होता है.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने अपनी कम्यूटर मोटरसाइकिल TVS Raider लाइनअप में एक नया वेरिएंट, Super Squad एडिशन को जोड़ा है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 99,465 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

इस एडिशन की दृश्यात्मक प्रेरणा लोकप्रिय Marvel पात्रों से ली गई है, जिसमें दो नए थीम शामिल किए गए हैं, इनमें से एक Deadpool पर आधारित है, जिसमें ब्लैक और रेंड कलर की स्कीम दी गई है, और दूसरा Wolverine पर आधारित है, जिसमें हल्के ब्लू और ब्लैक कलर का संयोजन दिया गया है.

TVS Raider Super Squad Edition
TVS Raider Super Squad Edition (फोटो - TVS Motor Company)

इस लेटेस्ट वेरिएंट में TVS Motor का iGO असिस्ट सिस्टम और ग्लाइड थ्रू ट्रैफ़िक (GTT) तकनीक को शामिल किया गया है. TVS Super Squad एडिशन के जुड़ने के साथ, TVS Raider रेंज में अब छह एडिशन शामिल हो गए हैं, जिससे यह नया मॉडल टॉप-स्पेक SX एडिशन से ठीक नीचे रखा गया है.

TVS Raider Super Squad Edition
TVS Raider Super Squad Edition (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Raider Super Squad एडिशन का इंजन
मैकेनिकल तौर पर इस मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 11.22 bhp की पावर और 11.3 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. हालांकि ISG पावर मोड में इस बाइक का टॉर्क अस्थायी रूप से बढ़कर अधिकतम 11.75 Nm तक हो जाता है.

TVS Raider Super Squad Edition
TVS Raider Super Squad Edition (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Motor Company के अनुसार, इससे अन्य TVS Raider वेरिएंट की तुलना में फ्यूल एफिशिएंसी में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती है. इस इंजन के साथ पांच-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. हार्डवेयर की बात करें तो इस बाइक में आगे की तरफ़ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ़ मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ स्टैंडर्ड सस्पेंशन सेटअप बरकरार रखा गया है.

TVS Raider Super Squad Edition
TVS Raider Super Squad Edition (फोटो - TVS Motor Company)

ब्रेकिंग के लिए मोटरसाइकिल में आगे की तरफ़ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ़ ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाइक में 17-इंच के व्हील स्टैंडर्ड तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं. भारतीय बाजार में TVS Raider का मुकाबला Hero Xtreme 125R, Honda SP125 और Bajaj Pulsar N125 जैसी मोटरसाइकिलों से होता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVS RAIDER PRICETVS RAIDER FEATURESTVS RAIDER ENGINETVS RAIDER SUPER SQUAD PRICETVS RAIDER SUPER SQUAD EDITION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.