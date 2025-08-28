हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS Orbiter को लॉन्च करते हुए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 99,900 रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस कीमत में पीएम ई-ड्राइव स्कीम को शामिल दिया गया है. TVS Orbiter को कंपनी की मौजूदा TVS iQube के नीचे रखा गया है, और कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज में एंट्री-लेवल स्कूटर बन गया है.

TVS Orbiter की बैटरी और तकनीक

TVS iQube और इसके कई वेरिएंट के विपरीत, नई TVS Orbiter को केवल 3.1kWh बैटरी पैक के साथ उतारा गया है, जिसकी IDC रेंज 158 किमी बताई जा रही है. बता दें कि TVS iQube में एक अन्य 2.2kWh का बैटरी पैक भी मिलता है, जिसकी IDC रेंज 94 किमी दावा की जाती है.

हालांकि रियल लाइफ राइडिंग कंडीशन में इस स्कूटर की रेंज इको मोड पर करीब 75 किमी तक की होती है. इस आधार पर, नई TVS Orbiter की वास्तविक रेंज लगभग 120 किमी हो सकती है. दिलचस्प बात यह है कि TVS Motor ने नई Oriter में 14-इंच का फ्रंट व्हील और 12-इंच का रियर व्हील इस्तेमाल किया है.

यह River Indie और Ola S1 Z जैसे स्कूटर्स की तरह बड़े फ्रंट व्हील साइज़ की पेशकश करता है. दस्तावेजों की बात करें तो इसमें बड़ा फ्रंट व्हील रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है और संभवतः एफिशिएंसी को कम कर सकता है. लेकिन इससे स्थिरता में सुधार हो सकता है और स्कूटर को एक विशिष्ट, आकर्षक स्टांस भी मिल सकता है.

TVS Orbiter के फीचर्स

इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नई TVS Orbiter में एक मोबाइल ऐप के ज़रिए कनेक्टेड तकनीक मिलती है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ओवर-द-एयर अपडेट और एंटी-थेफ्ट, क्रैश और जियो-फेंसिंग नोटिफिकेशन जैसे अन्य सेफ्टी अलर्ट का फीचर दिया गया है. राइडर्स को इको और पावर मोड, हिल-होल्ड असिस्ट, पार्किंग असिस्ट (रिवर्स फंक्शन) और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

TVS Orbiter का डिजाइ और स्टाइल

ऑर्बिटर का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल रखा गया है और इसे एक बॉक्सी आकार दिया गया है, जिसमें कम फ्लोइंग लाइन्स देखने को मिलती हैं. इसमें एक बड़ा साइड पैनल आगे के एप्रन से शुरू होकर टेल की ओर एक टुकड़े के रूप में ऊपर की ओर जाता है, जिससे इस स्कूटर को एक विशिष्ट साइड प्रोफ़ाइल मिलती है.

आगे की तरफ, हैंडलबार पर एक एलईडी हेडलैंप लगाया गया है, जिसके साथ एप्रन पर रोबोकॉप जैसी एलईडी लाइट स्ट्रिप लगी है, जो इसे TVS Jupiter जैसा डिजाइन मिलता है. TVS Motor ने स्कूटर की प्रैक्टिकैलिटी पर भी जोर दिया है, जिसमें 34 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि इसमें दो हेलमेट रखे जा सकते हैं, साथ ही इसमें 290 मिमी का विशाल फ्लैट फ्लोरबोर्ड भी मिलता है.

इसके कलर विकल्पों की बात करें तो TVS Orbiter को कुल छह कलर ऑप्शन में उतारा गया है. इसकी प्रैक्टिकैलिटी और फीचर-केंद्रित विशेषताओं के कारण, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में Ather Rizta जैसे फैमिली स्कूटरों से मुकाबला करने वाला है.