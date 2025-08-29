ETV Bharat / technology

4 सितंबर को लॉन्च होने वाली है नई TVS Ntorq 160, जानें कैसा होगा डिजाइन - TVS NTORQ 160 LAUNCH DATE

TVS Motor एक नए प्रोडक्ट TVS Ntorq 160 स्कूटर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसे 4 सितंबर, 2025 को उतारा जाएगा.

TVS Ntorq 125
TVS Ntorq 125 की तस्वीर (फोटो - TVS Motor Company)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 12:48 PM IST

हैदराबाद: TVS Motor Company त्योहारी सीजन से पहले अपने पोर्टफोलियो को अपडेट कर रही है और साथ ही कुछ नए उत्पाद भी बाजार में पेश कर रही है. हाल ही में कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए TVS Orbiter इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है, और अब जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी आगामी 4 सितंबर, 2025 को भारतीय बाजार में अपने एक नए प्रोडक्ट TVS Ntorq 160 स्कूटर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

दिलचस्प बात यह है कि यह स्कूटर कंपनी का पहला 160cc स्कूटर होने वाला है, जो कंपनी के लोकप्रिय TVS Ntorq 125 के ऊपर स्थापित किया जाएगा. हालांकि इस स्कूटर के स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन TVS Motor इस स्कूटर के लॉन्च से पहले ही इसके कुछ टीजर जारी कर रहा है.

TVS Ntorq 160 का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो पिछले मॉडल की तरह, एक नई टीज़र इमेज में स्कूटर के फ्रंट एप्रेन को शार्प-लुकिंग क्वाड-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप से सजाया गया है और यहां कंपनी के सिग्नेचर टी-शेप्ड एलईडी डीआरएल का भी इस्तेमाल किया गया है. आगामी स्कूटर में 160cc इंजन का इस्केमाल किया जा सकता है, हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि यह 125cc इंजन का ही अपग्रेडेड वर्जन है या पूरी तरह से नया इंजन है.

TVS Ntorq 160 के फीचर्स
चूंकि यह स्कूटर लाइनअप में कंपनी का सबसे बेहतरीन स्कूटर होने वाला है, इसलिए TVS Ntorq 160 में फ़ीचर्स की कोई कमी नहीं होने की उम्मीद है. इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें इनमें एक फुल डिजिटल TFT डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो संभवतः SmartXonnect प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. इसमें नेविगेशन, कॉल अलर्ट और अन्य फ़ीचर्स भी पैकेज का हिस्सा होंगे.

लॉन्च होने के बाद, TVS Ntorq 160 बाजार में मौजूद Yamaha Aerox 155 और Hero Xoom 160 जैसे प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने वाला है. कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन सहित अन्य जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी.

