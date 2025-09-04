ETV Bharat / technology

लॉन्च हुआ नया TVS Ntorq 150 स्कूटर, बेमिसाल डिजाइन के साथ जबरदस्त रफ्तार - TVS NTORQ 150 LAUNCHED IN INDIA

TVS Motor अपने बहुप्रतीक्षित TVS Ntorq 150 स्कूटर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.19 लाख रुपये रखी गई है.

TVS Ntorq 150
नया TVS Ntorq 150 स्कूटर हुआ लॉन्च (फोटो - TVS Motor Company)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 3:58 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने अपने बहुप्रतीक्षित TVS Ntorq 150 स्कूटर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है और अपने Ntorq लाइनअप का विस्तार किया है. बता दें कि TVS Motor का Ntorq ब्रांड भारतीय बाज़ार में अपार सफलता मिली है.

बता दें कि TVS Ntorq 125 ने पिछले सात सालों में खुद को स्पोर्टी 125cc स्कूटर सेगमेंट में स्थापित किया है, और अब Ntorq 150 भी अपने सेगमेंट में सफलता पाने के लिए तैयार है. कंपनी ने इस स्कूटर को कुल दो वेरिएंट में पेश किया है. जिसमें इसके बेस वेरिएंट की कीमत 1.19 लाख रुपये और TFT वेरिएंट की कीमत 1.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

TVS Ntorq 150
TVS Ntorq 150 (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Ntorq 150 का डिजाइन
नए Ntorq 150 के फ्रेम को भी TVS Ntorq 125 से लिया गया है, और इसके कई ठोस आंकड़े एक जैसे हैं. TVS Ntorq 150 की लंबाई, व्हीलबेस (1,285 मिमी), ग्राउंड क्लीयरेंस (155 मिमी), अंडरसीट स्टोरेज स्पेस (22 लीटर) और फ्यूल टैंक क्षमता (5.8 लीटर) बिल्कुल TVS Ntorq 125 जैसी ही हैं.

उम्मीद जताई जा रही थी कि TVS Motor नए Ntorq 150 में 14-इंच के व्हील्स इस्तेमाल करेगी, लेकिन कंपनी ने Ntorq 125 की तरह ही इसमें 12-इंच के व्हील्स इस्तेमाल किए हैं, जिससे मूल मॉडल की फुर्ती बरकरार रहे. इस स्कूटर का कर्ब वेट 115 किलोग्राम रखा गया है, जो Ntorq 125 से बस कुछ ही किलोग्राम ज़्यादा है, हालांकि अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में काफ़ी हल्का है.

TVS Ntorq 150 के डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन काफी अलग है. इस स्कूटर में एप्रन पर ऊपर की तरफ एक क्वाड प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें नीचे की तरफ स्प्लिट एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स लगाई गई हैं. Ntorq 150 में एयरो विंगलेट्स भी नए हैं, जिनके बारे में कंपनी का कहना है कि ये सिर्फ़ स्टाइलिंग के लिए नहीं बल्कि फंक्शनल भी हैं.

TVS Ntorq 150
TVS Ntorq 150 (फोटो - TVS Motor Company)

इसके अलावा स्कूटर के हैंडलबार को बिना किसी बाहरी डिज़ाइन के डिज़ाइन किया गया है, जिससे इस स्कूटर को मोटरसाइकिल जैसा एहसास मिले, और इसमें एडजस्टेबल ब्रेक लीवर भी लगाए गए हैं. स्कूटर की सीट की ऊंचाई को 770 मिमी रखा गया है, जबकि इसकी लंबाई 765 मिमी है.

TVS Ntorq 150 का इंजन
नए Ntorq 150 का केंद्रबिंदु इसका इंजन है. यह स्कूटर Ntorq 125 के इंजन के एक बोर-आउट, लंबे स्ट्रोक वाले वर्जन द्वारा चलता है, जो हल्के पिस्टन और हाइब्रिड असिस्टेंस प्रदान करने वाले एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) के साथ आता है. यह इंजन 7,000 rpm पर 12.7 bhp की अधिकतम पावर और 5,500 rpm पर 14.2 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.

TVS Motor ने अतिरिक्त परफॉर्मेंस के लिए Ntorq 125 से लिए गए कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) को भी अपग्रेड किया है. कंपनी का दावा है कि TVS Ntorq 150 सिर्फ 6.3 सेकंड में 0-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है. इस स्कूटर की अधिकतम रफ्तार 104 किमी प्रति घंटा है. बता दें कि इस रफ्तार के साथ यह TVS का अब तक का सबसे तेज पेट्रोल स्कूटर बन गया है.

TVS Ntorq 150
TVS Ntorq 150 (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Ntorq 150 के फीचर्स
स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, Ntorq 150 के टॉप वेरिएंट में 5-इंच का TFT कलर डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रेव काउंटर और लैप टाइमर समेत कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं. इसके टॉप वेरिएंट में स्मार्टवॉच (एंड्रॉइड और ऐप्पल) के साथ-साथ Alexa इंटीग्रेशन भी दिया गया है.

TVS Ntorq 150 के सेफ्टी फीचर्स
नए TVS Ntorq 150 में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में में फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ-साथ Bosch का सिंगल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) दिया गया है. इसके अलावा, इसमें एक स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है. भारतीय बाजार में TVS Ntorq 150 का मुकाबला Aprilia SR 160 और Yamaha Aerox 155 से होने वाला है.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने अपने बहुप्रतीक्षित TVS Ntorq 150 स्कूटर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है और अपने Ntorq लाइनअप का विस्तार किया है. बता दें कि TVS Motor का Ntorq ब्रांड भारतीय बाज़ार में अपार सफलता मिली है.

बता दें कि TVS Ntorq 125 ने पिछले सात सालों में खुद को स्पोर्टी 125cc स्कूटर सेगमेंट में स्थापित किया है, और अब Ntorq 150 भी अपने सेगमेंट में सफलता पाने के लिए तैयार है. कंपनी ने इस स्कूटर को कुल दो वेरिएंट में पेश किया है. जिसमें इसके बेस वेरिएंट की कीमत 1.19 लाख रुपये और TFT वेरिएंट की कीमत 1.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

TVS Ntorq 150
TVS Ntorq 150 (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Ntorq 150 का डिजाइन
नए Ntorq 150 के फ्रेम को भी TVS Ntorq 125 से लिया गया है, और इसके कई ठोस आंकड़े एक जैसे हैं. TVS Ntorq 150 की लंबाई, व्हीलबेस (1,285 मिमी), ग्राउंड क्लीयरेंस (155 मिमी), अंडरसीट स्टोरेज स्पेस (22 लीटर) और फ्यूल टैंक क्षमता (5.8 लीटर) बिल्कुल TVS Ntorq 125 जैसी ही हैं.

उम्मीद जताई जा रही थी कि TVS Motor नए Ntorq 150 में 14-इंच के व्हील्स इस्तेमाल करेगी, लेकिन कंपनी ने Ntorq 125 की तरह ही इसमें 12-इंच के व्हील्स इस्तेमाल किए हैं, जिससे मूल मॉडल की फुर्ती बरकरार रहे. इस स्कूटर का कर्ब वेट 115 किलोग्राम रखा गया है, जो Ntorq 125 से बस कुछ ही किलोग्राम ज़्यादा है, हालांकि अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में काफ़ी हल्का है.

TVS Ntorq 150 के डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन काफी अलग है. इस स्कूटर में एप्रन पर ऊपर की तरफ एक क्वाड प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें नीचे की तरफ स्प्लिट एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स लगाई गई हैं. Ntorq 150 में एयरो विंगलेट्स भी नए हैं, जिनके बारे में कंपनी का कहना है कि ये सिर्फ़ स्टाइलिंग के लिए नहीं बल्कि फंक्शनल भी हैं.

TVS Ntorq 150
TVS Ntorq 150 (फोटो - TVS Motor Company)

इसके अलावा स्कूटर के हैंडलबार को बिना किसी बाहरी डिज़ाइन के डिज़ाइन किया गया है, जिससे इस स्कूटर को मोटरसाइकिल जैसा एहसास मिले, और इसमें एडजस्टेबल ब्रेक लीवर भी लगाए गए हैं. स्कूटर की सीट की ऊंचाई को 770 मिमी रखा गया है, जबकि इसकी लंबाई 765 मिमी है.

TVS Ntorq 150 का इंजन
नए Ntorq 150 का केंद्रबिंदु इसका इंजन है. यह स्कूटर Ntorq 125 के इंजन के एक बोर-आउट, लंबे स्ट्रोक वाले वर्जन द्वारा चलता है, जो हल्के पिस्टन और हाइब्रिड असिस्टेंस प्रदान करने वाले एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) के साथ आता है. यह इंजन 7,000 rpm पर 12.7 bhp की अधिकतम पावर और 5,500 rpm पर 14.2 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.

TVS Motor ने अतिरिक्त परफॉर्मेंस के लिए Ntorq 125 से लिए गए कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) को भी अपग्रेड किया है. कंपनी का दावा है कि TVS Ntorq 150 सिर्फ 6.3 सेकंड में 0-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है. इस स्कूटर की अधिकतम रफ्तार 104 किमी प्रति घंटा है. बता दें कि इस रफ्तार के साथ यह TVS का अब तक का सबसे तेज पेट्रोल स्कूटर बन गया है.

TVS Ntorq 150
TVS Ntorq 150 (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Ntorq 150 के फीचर्स
स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, Ntorq 150 के टॉप वेरिएंट में 5-इंच का TFT कलर डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रेव काउंटर और लैप टाइमर समेत कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं. इसके टॉप वेरिएंट में स्मार्टवॉच (एंड्रॉइड और ऐप्पल) के साथ-साथ Alexa इंटीग्रेशन भी दिया गया है.

TVS Ntorq 150 के सेफ्टी फीचर्स
नए TVS Ntorq 150 में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में में फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ-साथ Bosch का सिंगल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) दिया गया है. इसके अलावा, इसमें एक स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है. भारतीय बाजार में TVS Ntorq 150 का मुकाबला Aprilia SR 160 और Yamaha Aerox 155 से होने वाला है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVS NTORQ 150TVS NTORQ 150 FEATURESTVS NTORQ 150 ENGINETVS NTORQ 150 PRICETVS NTORQ 150 LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.