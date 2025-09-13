ETV Bharat / technology

TVS Jupiter 110 का सबसे प्रीमियम वेरिएंट लॉन्च: ब्लूटूथ और वॉयस असिस्टेंट फीचर्स से लैस, जानें कीमत

इस गाड़ी को कंपनी ने कुल पांच मॉडल्स में लॉन्च किया है. ( फोटो क्रेडिट: TVS Motors )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 13, 2025 at 10:48 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: TVS Motor कंपनी ने भारत में एक नई स्कूटी लॉन्च की है. हालांकि, यह टीवीएस के एक पुराने स्कूटी का नया और स्पेशल मॉडल है. टीवीएस ने Jupiter 110 का नया Special Edition पेश किया है. दिल्ली में इस स्कूटी की एक्स-शोरूम प्राइस ₹93,031 है. इस वेरिएंट को कंपनी ने न सिर्फ स्टाइल के मामले में बेहतर बनाया है, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह जुपिटर लाइन-अप का सबसे प्रीमियम मॉडल बन गया है. डिज़ाइन और एस्थेटिक्स TVS Jupiter 110 Special Edition में स्टारडस्ट ब्लैक नाम की ऑल-ब्लैक थीम दी गई है, जिसमें ब्रॉन्ज फिनिश वाले लोगो और बैजिंग भी दी गई है, जिसके कारण इसका लुक किसी प्रीमिमय स्कूटी जैसा लगता है. इसके अलावा इस स्कूटी में दिए गए क्रोम एग्जॉस्ट हीट शील्ड इसके डार्क लुक को बैलेंस करती है. इससे स्कूटर का ओवरऑल विजुअल इम्पैक्ट और भी दमदार हो जाता है. इसमें कॉल और एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर्स भी हैं. (फोटो क्रेडिट: TVS Motors)