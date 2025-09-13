ETV Bharat / technology

TVS Jupiter 110 का सबसे प्रीमियम वेरिएंट लॉन्च: ब्लूटूथ और वॉयस असिस्टेंट फीचर्स से लैस, जानें कीमत

TVS ने Jupiter 110 का नया Stardust Black वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें स्मार्ट फीचर्स और प्रीमियम लुक शामिल हैं.

The company has launched this scooter in a total of five variants.
इस गाड़ी को कंपनी ने कुल पांच मॉडल्स में लॉन्च किया है. (फोटो क्रेडिट: TVS Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 13, 2025 at 10:48 AM IST

हैदराबाद: TVS Motor कंपनी ने भारत में एक नई स्कूटी लॉन्च की है. हालांकि, यह टीवीएस के एक पुराने स्कूटी का नया और स्पेशल मॉडल है. टीवीएस ने Jupiter 110 का नया Special Edition पेश किया है. दिल्ली में इस स्कूटी की एक्स-शोरूम प्राइस ₹93,031 है. इस वेरिएंट को कंपनी ने न सिर्फ स्टाइल के मामले में बेहतर बनाया है, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह जुपिटर लाइन-अप का सबसे प्रीमियम मॉडल बन गया है.

डिज़ाइन और एस्थेटिक्स

TVS Jupiter 110 Special Edition में स्टारडस्ट ब्लैक नाम की ऑल-ब्लैक थीम दी गई है, जिसमें ब्रॉन्ज फिनिश वाले लोगो और बैजिंग भी दी गई है, जिसके कारण इसका लुक किसी प्रीमिमय स्कूटी जैसा लगता है. इसके अलावा इस स्कूटी में दिए गए क्रोम एग्जॉस्ट हीट शील्ड इसके डार्क लुक को बैलेंस करती है. इससे स्कूटर का ओवरऑल विजुअल इम्पैक्ट और भी दमदार हो जाता है.

It has features like call, SMS Alerts etc.
इसमें कॉल और एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर्स भी हैं. (फोटो क्रेडिट: TVS Motors)

टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी

Jupiter 110 Special Edition में SmartXonnect टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इसे एक स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन बनाती है. इस स्कूटी के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ वॉयस असिस्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो इस स्कूटी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस स्कूटी बनाते हैं. इसमें आपको 'Find My Vehicle' जैसे फीचर भी मिलेंगे.

फीचर कैटेगरीडिटेल्स
कलर वेरिएंटStardust Black (ऑल-ब्लैक थीम)
बैजिंग और लोगोब्रॉन्ज फिनिश बैजिंग और लोगो
इंजन113.3cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड
पावर आउटपुट8.02 PS
टॉर्क9.8 Nm
गियरबॉक्सCVT ऑटोमैटिक
माइलेज (ARAI)48 km/l
व्हील्स और टायर्स12-इंच अलॉय व्हील्स, 90/90 टायर्स
सस्पेंशनफ्रंट: हाइड्रॉलिक फोर्क्स
रियर: ट्विन शॉक्स (3-स्टेप एडजस्टेबल)
ब्रेक्सफ्रंट: 220mm डिस्क
रियर: 130mm ड्रम
डिजिटल क्लस्टरब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ
स्मार्ट फीचर्सवॉयस असिस्ट, नेविगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट, Find My Vehicle
एक्स-शोरूम कीमत₹93,031 (दिल्ली)

परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी

इस स्कूटी में 113.3cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 8.02 PS की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह राइडर्स को CVT ट्रांसमिशन के साथ स्मूद राइड एक्सपीरियंस देता है. इस स्कूटी के साथ यूज़र्स को 48 km/l की ARAI माइलेज मिलती है. Jupiter 110 Special Edition में 12-इंच अलॉय व्हील्स, हाइड्रॉलिक फ्रंट फोर्क्स और एडजस्टेबल रियर शॉक्स दिए गए हैं, जो इसकी राइड क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं. इस स्कूटी के अगले हिस्से में 220mm डिस्क ब्रेक और पिछले हिस्से में 130mm ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, जो शहर की ट्रैफिक में भरोसेमंद ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देते हैं.

