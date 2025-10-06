ETV Bharat / technology

अगले महीने आने वाली है TVS की पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300, जानें क्या है तारीख

TVS Apache RTX 300 एडवेंचर बाइक पेटेंट तस्वीर ( फोटो - Patent, Design & Trade Mark Dept. )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 6, 2025 at 4:39 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company की बहुप्रतीक्षित एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल TVS Apache RTX 300 को जल्द ही बाजार में उतारने वाली है. ताजा जानकारी के अनुसार इस मोटरसाइकिल को आगामी 15 अक्टूबर, 2025 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि TVS Apache RTX 300, कंपनी के RT-XD4 इंजन पर आधारित कंपनी का पहला मॉडल होगा, जिसका खुलासा कंपनी द्वारा आयोजित वार्षिक मोटरसाइकिलिंग उत्सव, 2024 MotoSoul में किया गया था. फिलहाल कंपनी ने नई TVS Apache RTX 300 एडवेंचर-टूरिंग मोटरसाइकिल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. TVS Apache RTX 300 का पावरट्रेन

जानकारी के अनुसार RT-XD4 इंजन कंपनी का लेटेस्ट मॉडल है, जिसमें 299cc का विस्थापन, लिक्विड-कूलिंग, चार-वाल्व हेड और दोहरे ओवरहेड कैम मिलते हैं. यह इंजन 9000 आरपीएम पर 34.5 bhp की पावर और 7000 आरपीएम पर 28.5 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को स्लिप और असिस्ट क्लच वाले छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. इसके साथ ही मोटरसाइकिल में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम से कई राइड मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई अन्य फीचर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा, इस एडवेंचर मोटरसाइकिल में स्विचेबल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ फुल-कलर TFT डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और फुल-एलईडी लाइटिंग दिए जाने की उम्मीद है.