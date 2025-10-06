अगले महीने आने वाली है TVS की पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300, जानें क्या है तारीख
TVS Motor Company की मोटरसाइकिल TVS Apache RTX 300 को जल्द ही बाजार में उतारने वाली है. इसकी लॉन्च डेट का खुलासा हुआ है.
Published : October 6, 2025 at 4:39 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company की बहुप्रतीक्षित एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल TVS Apache RTX 300 को जल्द ही बाजार में उतारने वाली है. ताजा जानकारी के अनुसार इस मोटरसाइकिल को आगामी 15 अक्टूबर, 2025 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा.
बता दें कि TVS Apache RTX 300, कंपनी के RT-XD4 इंजन पर आधारित कंपनी का पहला मॉडल होगा, जिसका खुलासा कंपनी द्वारा आयोजित वार्षिक मोटरसाइकिलिंग उत्सव, 2024 MotoSoul में किया गया था. फिलहाल कंपनी ने नई TVS Apache RTX 300 एडवेंचर-टूरिंग मोटरसाइकिल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है.
TVS Apache RTX 300 का पावरट्रेन
जानकारी के अनुसार RT-XD4 इंजन कंपनी का लेटेस्ट मॉडल है, जिसमें 299cc का विस्थापन, लिक्विड-कूलिंग, चार-वाल्व हेड और दोहरे ओवरहेड कैम मिलते हैं. यह इंजन 9000 आरपीएम पर 34.5 bhp की पावर और 7000 आरपीएम पर 28.5 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को स्लिप और असिस्ट क्लच वाले छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.
इसके साथ ही मोटरसाइकिल में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम से कई राइड मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई अन्य फीचर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा, इस एडवेंचर मोटरसाइकिल में स्विचेबल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ फुल-कलर TFT डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और फुल-एलईडी लाइटिंग दिए जाने की उम्मीद है.
TVS Apache RTX 300 का डिजाइन
TVS Apache RTX 300 एक टूरिंग-केंद्रित एडवेंचर बाइक होने वाली है. यह बाइक हार्डकोर ऑफ-रोड क्षमता वाली नहीं होने वाली है, और इसकी चेसिस और साइकिल के पुर्जे इसी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं. बाइक की सामने आई पेटेंट तस्वीरों में कई बात की जानकारी सामने आई है, कि इसमें बोल्ट-ऑन रियर सबफ्रेम वाला ट्रेलिस फ्रेम के साथ अपसाइड-डाउन फोर्क और रियर मोनोशॉक मिलेगा.
Apache RTX 300 की लंबी दूरी की टूरिंग विशेषता इसके रोड-बायस्ड अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर कॉम्बिनेशन दिया गया है. डिज़ाइन की बात करें तो, TVS Apache RTX 300 की पेटेंट तस्वीरों में एक लंबी विंडस्क्रीन, मज़बूत फ्यूल टैंक और पीछे लगेज रैक के साथ एक स्लीक टेल सेक्शन के साथ एक हाफ-फेयरिंग दिखाई देती है.
TVS Apache RTX 300 की कीमत
भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद, TVS Motor Company की नई एडवेंचर बाइक का मुकाबला KTM 250 Adventure, Yezdi Adventure और Royal Enfield Scram 440 जैसी बाइक्स से होने वाला है. वहीं बाइक की कीमत की बात करें, तो संभावना जताई जा रही है कि Apache RTX 300 की कीमत लगभग 2,50,000 रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है.