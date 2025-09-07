ETV Bharat / technology

TVS Apache सीरीज को हुए 20 साल, कंपनी ने लॉन्च किए स्पेशल एडिशन मॉडल

इसके अलावा, TVS Apache RTR 160 से RTR 200 4V वेरिएंट में थीम को और निखारने के लिए डुअल-टोन ब्लैक और गोल्ड अलॉय व्हील्स भी इस्तेमाल किया गया है. 20वीं एनिवर्सरी एडिशन की कीमतें TVS Apache RTR 160 के लिए 1.38 लाख रुपये से शुरू होकर फ्लैगशिप Apache RR 310 के लिए 3.37 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

TVS Apache Anniversary एडिशन मॉडल बता दें कि TVS Apache लाइनअप के छह मॉडलों को स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन में पेश किया गया है. इनमें Apache RTR 160, Apache RTR 180, Apache RTR 160 4V, Apache RTR 200 4V, Apache RTR 310 और Apache RR 310 शामिल हैं. एनिवर्सरी लाइनअप के सभी मॉडल ब्लैक और शैंपेन गोल्ड कलर में फिनिश किया गया है, और फ्यूल टैंक पर एक स्पेशल 20वीं एनिवर्सरी का लोगो भी लगाया गया है.

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने अपनी पूरी TVS Apache रेंज के लिए स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च किए हैं. कंपनी अपनी TVS Apache ब्रांड की 20वीं वर्षगांठ मना रही है. कंपनी ने इसे एनिवर्सरी एडिशन नाम से पेश किया है, जिसे 310cc से 160cc तक की पूरी Apache लाइनअप में एक विशेष डिज़ाइन और एक यूएसबी चार्जर दिया गया है, जो अपाचे लाइनअप में पहली बार दिया गया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि मैकेनिकल तौर पर इन सभी मोटरसाइकिलों के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि कंपनी ने साल 2005 में अपनी Apache नेमप्लेट को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. जल्द ही कंपनी की यह लाइनअप सबसे लोकप्रिय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मोटरसाइकिल ब्रांडों में से एक बन गई. इस रेंज को 80 देशों में बेचा जा रहा है, जहां इसके कुल 6.5 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं.

TVS Apache 200 4V (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Apache RTR 160 4V और RTR 200 4V के नए वेरिएंट

Apache के एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप के साथ ही, TVS Motor ने भारत में Apache RTR 160 4V और Apache RTR 200 4V के नए रेंज-टॉपिंग वेरिएंट भी पेश किए हैं. RTR 160 4V के नए वेरिएंट की कीमत 1.47 लाख रुपये है, जबकि RTR 200 4V की कीमत 1.59 लाख रुपये (दोनों एक्स-शोरूम) रखी गई है.

बता दें कि TVS Apache RTR 160 4V और 200 4V के नए रेंज-टॉपिंग वेरिएंट कई अपडेट्स के साथ पेश किए गए हैं. दोनों मॉडलों में अब इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप का फीचर दिया गया है. इसके अलावा, 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी जोड़ा गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वॉयस असिस्ट फंक्शनलिटी प्रदान करता है.

TVS Apache 180 (फोटो - TVS Motor Company)

इन मोटरसाइकिलों में मिलने वाले अन्य उल्लेखनीय फीचर्स की बात करें तो, इनमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और असिस्ट व स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स दिए गए हैं. TVS Apache RTR 160 4V रेसिंग रेड, मरीन ब्लू और मैट ब्लैक कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं, जबकि RTR 200 4V मैट ब्लैक और ग्रेनाइट ग्रे कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.