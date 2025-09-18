TVS और Noise ने iQube के साथ EV-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन के लिए की साझेदारी
TVS Motor Company और वियरेबल कंपनी Noise ने TVS iQube के लिए साझेदारी की घोषणा की है.
Published : September 18, 2025 at 4:54 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company और वियरेबल कंपनी Noise ने भारत की पहली ईवी-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन शुरू करने के लिए साझेदारी की है. यह साझेदारी TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक विशेष एडिशन TVS iQube Noise स्मार्टवॉच से जोड़ा जाएगा.
जानकारी के अनुसार नई स्मार्टवॉच को एक मोबिलिटी साथी के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो वाहन की स्थिति, बैटरी प्रतिशत, अनुमानित खाली होने की दूरी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और चार्जिंग प्रक्रिया पर रीयल-टाइम अपडेट प्रदान करती है.
क्या मिलेंगे स्मार्टवॉच में फीचर्स
इस स्मार्टवॉच में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें चोरी और हैप्टिक्स के साथ दो अलर्ट, क्रैश और फॉल डिटेक्शन, जियोफेंस नोटिफिकेशन, और कम बैटरी या चार्जिंग पूरी होने जैसे सेफ्टी रिमाइंडर जैसी अन्य जानकारियां मिल सकेंगी.
बता दें कि इस स्मार्टवॉच को भारत में ही निर्मित किया गया है, जिसकी कीमत 2,999 रुपये है. यह स्मार्टवॉच विशेष रूप से आधिकारिक TVS iQube वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. यह स्मार्टवॉच 12 महीने के निःशुल्क Noise Gold सब्सक्रिप्शन के साथ आती है.
TVS Motor Company के वरिष्ठ उपाध्यक्ष - प्रमुख कम्यूटर एवं ईवी बिज़नेस और प्रमुख कॉर्पोरेट ब्रांड एवं मीडिया, अनिरुद्ध हलधर ने कहा कि, "हम तकनीक, स्थिरता और ग्राहक-केंद्रित इनोवेशन का सहज मिश्रण करके मोबिलिटी के भविष्य की पुनर्कल्पना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."
उन्होंने कहा कि, "Noise के साथ हमारी साझेदारी इसी दृष्टिकोण का प्रमाण है, जो स्मार्टवॉच को एक लाइफस्टाइल डिवाइस से एक स्मार्ट राइडिंग असिस्टेंट में बदल रही है. TVS iQube को एक कनेक्टेड स्मार्टवॉच के साथ इंटीग्रेट करके, हम भारत में मोबिलिटी के भविष्य को आकार देते हुए अपने राइडर्स को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और सहज यात्राओं के साथ सशक्त बना रहे हैं."
बता दें TVS iQube की भारत में अब तक 6.5 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बेची जा चुकी हैं, जिससे यह भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स में से एक बन गया है. TVS Motor Company के लिए, यह साझेदारी उसकी इलेक्ट्रिक वाहन यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि है, साथ ही भारत में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया एक ऐसा फ़ीचर भी है.