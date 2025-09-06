ETV Bharat / technology

Truecaller AI Feature: अब कॉलर का नाम ही नहीं, कॉल का मकसद भी बताएगा ट्रूकॉलर

अब ट्रूकॉलर सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन कॉल कर रहा है, बल्कि ये भी समझाता है कि कॉल क्यों आया है.

Truecaller’s new AI feature will now tell you the reason behind every call.
ट्रूकॉलर का नया एआई फीचर, अब हर कॉल के पीछे की वजह भी बताएगा (फोटो क्रेडिट: Truecaller)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 8:19 PM IST

हैदराबाद: आजकल अनजान कॉल से लोग सिर्फ परेशान ही नहीं होते बल्कि डर भी जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि किस अनजान कॉल के पीछे कौनसे फ्रॉड की साजिश छुपी होती है. ऐसे में लोग ट्रूकॉलर की मदद लेते हैं. ट्रूकॉलर एक कॉलर आईडी ऐप है, जो यूज़र्स को किसी अनजान नंबर से आए कॉल्स की जानकारी देता है. अभी तक लोगों को ट्रूकॉलर की मदद से कॉलर का नाम पता चल पाता था, लेकिन अब ट्रूकॉलर में एक नया एआई फीचर आया है, जिससे यूज़र्स को कॉलर के नाम के साथ-साथ उसके कॉलर करने के मकसद भी पता चल सकेगा. यह फीचर लोगों को अनजान कॉल्स से होने वाले संभावित फ्रॉड से सर्तक रहने और बचने में मदद करेगा. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

कॉलर नेम के साथ कारण भी बताएगा ऐप

इसका मतलब है कि अगर आप ट्रूकॉलर ऐप का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको किसी भी अनजान नंबर से कॉल आता है तो ऐप आपको उस कॉलर के नाम के साथ-साथ उसके कॉल करने का संभावित कारण भी बताएगा. उदाहरण के तौर पर ऐप आपको बताएगा कि कॉलर शायद कोई डिलीवरी वाला है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है या फिर कोई स्कैम करने वाला इंसान है. आपको ये सभी जानकारी रियल टाइम में मिलेगी. इसका मतलह है कि जैसे ही आपके फोन की घंटी बजेगी, आपको कॉलर के नाम के साथ उसके कॉल करने का संभावित कारण भी पता चल जाएगा.

Just like the notifications shown in this picture, you will now also see the caller's name along with the reason for their call.
इस पिक्चर में दिख रहे नोटिफिकेशन्स की तरह से ही आपको भी कॉलर नेम के साथ कॉल करने का कारण भी पता चलेगा. (फोटो क्रेडिट: Truecaller)

ट्रूकॉलर का नया AI इंजन हर दिन करोड़ों कॉल्स, मैसेज और यूज़र फीडबैक से सीखता है. ये सिस्टम अब सिर्फ पुराने डेटाबेस पर नहीं चलता, बल्कि हर सेकंड अपडेट होता रहता है. अब कॉलर ID में सिर्फ नाम नहीं दिखेगा, बल्कि एक लाइन की AI समरी भी मिलेगी जिसमें सैकड़ों यूज़र कमेंट्स का सार होगा. जैसे—“शायद बिजनेस कॉल है” या “इस नंबर से स्कैम की रिपोर्ट आई है."

ट्रूकॉलर के CEO रिशित झुनझुनवाला ने कहा, “आजकल लोग अनजान कॉल्स उठाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता. हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि कौन कॉल कर रहा है, बल्कि ये भी समझाना है कि क्यों कर रहा है."

आपको बता दें कि 2024 में ट्रूकॉलर ने 56 बिलियन से ज़्यादा स्पैम और फ्रॉड कॉल्स को ब्लॉक किया था. इस ऐप को 190 से भी ज्यादा देशों में करोड़ों यूज़र्स यूज़ करते हैं. अब ट्रूकॉलक एआई टेक्नोलॉजी की मदद से अपने फीचर्स को बेहतर करता जा रहा है.

