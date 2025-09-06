Truecaller AI Feature: अब कॉलर का नाम ही नहीं, कॉल का मकसद भी बताएगा ट्रूकॉलर

ETV Bharat / technology

हैदराबाद: आजकल अनजान कॉल से लोग सिर्फ परेशान ही नहीं होते बल्कि डर भी जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि किस अनजान कॉल के पीछे कौनसे फ्रॉड की साजिश छुपी होती है. ऐसे में लोग ट्रूकॉलर की मदद लेते हैं. ट्रूकॉलर एक कॉलर आईडी ऐप है, जो यूज़र्स को किसी अनजान नंबर से आए कॉल्स की जानकारी देता है. अभी तक लोगों को ट्रूकॉलर की मदद से कॉलर का नाम पता चल पाता था, लेकिन अब ट्रूकॉलर में एक नया एआई फीचर आया है, जिससे यूज़र्स को कॉलर के नाम के साथ-साथ उसके कॉलर करने के मकसद भी पता चल सकेगा. यह फीचर लोगों को अनजान कॉल्स से होने वाले संभावित फ्रॉड से सर्तक रहने और बचने में मदद करेगा. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

कॉलर नेम के साथ कारण भी बताएगा ऐप

इसका मतलब है कि अगर आप ट्रूकॉलर ऐप का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको किसी भी अनजान नंबर से कॉल आता है तो ऐप आपको उस कॉलर के नाम के साथ-साथ उसके कॉल करने का संभावित कारण भी बताएगा. उदाहरण के तौर पर ऐप आपको बताएगा कि कॉलर शायद कोई डिलीवरी वाला है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है या फिर कोई स्कैम करने वाला इंसान है. आपको ये सभी जानकारी रियल टाइम में मिलेगी. इसका मतलह है कि जैसे ही आपके फोन की घंटी बजेगी, आपको कॉलर के नाम के साथ उसके कॉल करने का संभावित कारण भी पता चल जाएगा.