भारत में लॉन्च हुई नई Triumph Thruxton 400 कैफे रेसर बाइक, जानें क्या है कीमत - TRIUMPH THRUXTON 400 LAUNCHED

Triumph ने भारतीय बाजार में अपनी Triumph Thruxton 400 को लॉन्च कर दिया है. मोटरसाइकिल को 2.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Triumph India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: दोपहिया मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle India ने भारतीय बाजार में अपनी Triumph Thruxton 400 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 2.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. हालांकि इस कैफ़े रेसर के लिए Triumph Speed 400 वाला ही प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें अलग स्टाइलिंग, बेहतर एर्गोनॉमिक्स और थोड़ा पावर बंप मिलता है.

Triumph Thruxton 400 कंपनी की Speed 400 पर आधारित
Triumph Thruxton नाम लंबे समय से ट्रायम्फ की मोटरसाइकिलों में कैफ़े रेसर के साथ जुड़ा रहा है, और नई थ्रक्सटन 400 भी इसका अपवाद नहीं है. हालांकि इसकी बुनियादी संरचना Speed 400 जैसी ही रखी गई है. Triumph Thruxton 400 में कई दृश्यात्मक और एर्गोनॉमिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे कंपनी की Speed 400 से अलग करते हैं.

रियर प्रोफाइल की बात करें तो Triumph Thruxton में Speed 400 में मिलने वाली गोलाकार टेल-लाइट की जगह पर एक आयताकार यूनिट का इस्तेमाल किया है. वहीं फ्यूल टैंक में डिज़ाइन में कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं, जिसमें Triumph लोगो के लिए एक नया इनसेट भी दिए गए हैं, हालांकि इसकी क्षमता 13 लीटर की रखी गई है. Triumph ने बाइक के प्रतिबद्ध, आगे की ओर झुके हुए राइडिंग पोस्चर के अनुकूल राइडर फुटपेग की भी जगह बदली है.

Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 (फोटो - Triumph India)

Triumph Thruxton 400 का पावरट्रेन
Thruxton 400 में Speed 400 में मिलने वाला 398cc, सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे स्पोर्टी लुक देने के लिए रीट्यून किया गया है. अब यह इंजन 41 bhp की पावर उत्पन्न करता है, जो 2 bhp की बढ़ोतरी है और इसकी अधिकतम पावर 9,000 आरपीएम पर पहुँचती है, जो पहले से 1,000 आरपीएम ज़्यादा है. इंजन का टॉर्क आउटपुट 37.5 Nm का है, जिसमें बदलाव नहीं किया गया है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

Triumph Thruxton 400 का हार्डवेयर
बाइक की चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग कंपोनेंट्स को Speed 400 से लिया गया है, हालांकि इसके ज्यामिति और वज़न में मामूली बदलाव किए गए हैं. सस्पेंशन ट्रेवल 10 मिमी बढ़कर 140 मिमी किया गया है, व्हीलबेस को 10 मिमी थोड़ा छोटा कर दिया गया है, जिसे 1,376 मिमी कर दिया गया है. वहीं, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 7 मिमी घटाकर 158 मिमी किया गया है, और सीट हाइट को बढ़ाकर 795 मिमी कर दिया गया है.

Triumph Thruxton 400
Triumph Thruxton 400 के कलर ऑप्शन (फोटो - Triumph India)

बाइक के वज़न को 183 किलोग्राम रखा गया है, जो Speed 400 से 4 किलोग्राम ज़्यादा है. कंपनी का कहना है कि Thruxton 400 में MRF या Apollo टायर मिलते हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला की उपलब्धता पर निर्भर करेगा. कंपनी का दावा है कि बाइक को दोनों टायर विकल्पों के साथ बेंचमार्क किया गया है, और दोनों ही मामलों में यह तुलनीय प्रदर्शन प्रदान करती है.

Triumph Thruxton 400 के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो Thruxton 400 में मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट Speed 400 के जैसी ही है. इसमें वही डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें वर्टिकल रेव काउंटर और गियर पोज़िशन इंडिकेटर मिलता है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं, कलर ऑप्शन की बात करें तो इसे कुल चार कलर ऑप्शन दिए हैं, जिसमें रेड, येलो, ब्लैक और व्हाइट शामिल हैं, जिनमें विपरीत रंग की कॉन्ट्रास्ट पट्टी मिलती है.

TAGGED:

