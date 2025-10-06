त्योहारी सीजन के लिए Triumph Speed 400 और Speed T4 हुई सस्ती, जानें क्या है कीमत
Triumph Motorcycle ने अपनी Triumph Speed 400 और Speed T4 मॉडल की कीमतों में कटौती की घोषणा की है.
Published : October 6, 2025 at 1:47 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने अपनी Triumph Speed 400 और Speed T4 मॉडल की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. हैरानी की बात यह है कि जहां 350cc से ज़्यादा की मोटरसाइकिलों पर GST 2.0 लागू होने के चलते इस पर लगने वाला टैक्स बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है. Triumph और Bajaj Auto की ओर से यह एक शानदार कदम है, जिन्होंने बढ़े हुए बोझ को कम करने और भारत में ग्राहकों को त्योहारी छूट देने का फैसला किया है.
Triumph Speed 400 और Speed T4 पर डिस्काउंट
Speed 400 की कीमत की बात करें तो कंपनी ने इसकी कीमत घटाकर 2,33,754 रुपये (एक्स-शोरूम) कर दी है, जो पहले 2,50,551 रुपये थी. वहीं दूसरी ओर, Speed T4 की कीमत अब घटकर 1,92,539 रुपये हो गई है, जो पहले 2,06,738 रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.
|मॉडल
|नई कीमत
|पुरानी कीमत
|कीमत में अंतर
|Triumph Speed 400
|2,33,754 रुपये
|2,50,551 रुपये
|16,797 रुपये
|Triumph Speed T4
|1,92,539 रुपये
|2,06,738 रुपये
|14,199 रुपये
बता दें कि साल 2023 में लॉन्च के समय, Triumph Speed 400 की एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 2.23 लाख रुपये थी, जिससे इसकी मौजूदा कीमत लगभग 10,000 रुपये ज़्यादा हो गई है. Triumph Motorcycle का कहना है कि Speed रेंज उनके पोर्टफोलियो में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली लाइन रही है, और वित्त वर्ष 2024 से मासिक बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है. इसलिए कीमतों में गिरावट से इसे और बढ़ावा मिल सकता है.
डिस्काउंट पर क्या बोली कंपनी
बाइक्स पर मिलने वाले डिस्काउंट की घोषणा करते हुए, Bajaj Auto के प्रोबाइकिंग अध्यक्ष, माणिक नांगिया ने कहा कि, "Triumph Speed 400 और Speed T4 ने परफॉर्मेंस, डिज़ाइन और सुगमता के मामले में स्टैंडर्ड स्थापित किए हैं. प्रभाव को समझते हुए और कीमतों में कटौती करके, Triumph और Bajaj Auto भारतीय बाजार और उसके ग्राहकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं."
उन्होंने कहा कि, "इससे यह सुनिश्चित होता है कि Speed रेंज बेजोड़ मूल्य प्रदान करती रहे. वित्त वर्ष 2024 से हमारी मासिक बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है, और GST संशोधन से पहले मांग में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो Triumph के प्रति ग्राहकों के विश्वास और आकांक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. हमें विश्वास है कि हम आगे भी इस रफ्तार को बनाए रखेंगे."