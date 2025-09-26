ETV Bharat / technology

पश्चिम बंगाल में TRAI का परीक्षण: 5G डेटा स्पीड में Jio अव्वल, कॉल विश्वसनीयता में Airtel आगे, BSNL फिसड्डी

TRAI के IDT से पता चलता है कि भारत के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर वॉयस और डेटा सेवाओं पर कैसी सेवाएं दे रहे हैं ( फोटो - ETV Bharat )

September 26, 2025

नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पश्चिम बंगाल के लाइसेंस प्राप्त सर्विस क्षेत्र को कवर करते हुए अपने लेटेस्ट स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (IDT) के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, तामलुक, हल्दिया, कोंटाई और दीघा के प्रमुख शहरी, अर्ध-शहर, ग्रामीण और पर्यटन क्षेत्र शामिल हैं. जुलाई 2025 में आयोजित यह परीक्षण इस बात की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है कि भारत के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर किस प्रकार वॉयस और डेटा सर्विस प्रदान कर रहे हैं, तथा इसके परिणामों से उनकी शक्तियों और कमजोरियों का एक विस्तृत विवरण सामने आता है. 1 जुलाई से 19 जुलाई के बीच, कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत TRAI की टीमों ने 691 किलोमीटर ड्राइव रूट, 7 किलोमीटर पैदल रूट और 23 हॉटस्पॉट पर परीक्षण गतिविधियां कीं. टीमों ने 2G, 3G, 4G और 5G तकनीकों में नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया और उन्हें पुराने हैंडसेट से लेकर लेटेस्ट 5G स्मार्टफ़ोन तक, विविध प्रकार के उपकरणों पर यूजर एक्सपीरिएंस का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया. मूल्यांकन में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और आवासीय जिले, परिवहन केंद्र, स्कूल, अस्पताल और पर्यटन स्थल शामिल थे. परिणामों को टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) के साथ साझा किया गया है, ताकि सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के महत्वपूर्ण मापदंडों, जैसे कॉल सफलता दर, कॉल ड्रॉप, विलंबता, आवाज की गुणवत्ता, डाउनलोड/अपलोड गति और वीडियो स्ट्रीमिंग एक्सपीरिएंस, के संबंध में ऑपरेटर-वार प्रदर्शन दिखाया जा सके. वॉयस सर्विसेज: Airtel सबसे आगे, Jio थोड़ा पीछे, BSNL सबसे पीछे

पश्चिम बंगाल के अर्ध-शहरी इलाकों में कई यूजर्स के लिए, विश्वसनीय वॉयस सर्विस अभी भी एक आवश्यक सर्विस है. TRAI की जांच में कॉल स्पष्टता के लिए कॉल सेटअप सफलता दर (CSSR), ड्रॉप कॉल दर (DCR), कॉल सेटअप समय, कॉल साइलेंस दर और मीन ओपिनियन स्कोर (MOS) स्कोर की जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया. कॉल सेटअप सफलता दर (CSSR): Airtel ने 100 प्रतिशत का उत्कृष्ट CSSR प्रदान किया, और Jio 99.92 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा. Vodafone Idea/Vodafone (Vi) और BSNL ने क्रमशः 96.74 प्रतिशत और 93.73 प्रतिशत का औसत प्रदर्शन किया. ड्रॉप कॉल रेट (DCR): Airtel ने बेहतरीन पेजिंग प्रदान की, जिससे कोई कॉल ड्रॉप नहीं हुआ. Jio ने केवल 0.08 प्रतिशत और Vi ने 0.16 प्रतिशत कॉल ड्रॉप दर्ज किए. फिर से, BSNL 2.34 प्रतिशत के साथ काफी पीछे रहा, जो कई क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्याओं को दर्शाता है. कॉल सेटअप समय: Jio ने सबसे तेज़ कॉल कनेक्शन समय दर्ज किया, औसतन 0.64 सेकंड, उसके बाद Vi (1.0 सेकंड), Airtel (1.9 सेकंड) और BSNL के लिए 5.7 सेकंड का लंबा समय रहा. वॉयस क्वालिटी (MOS): Vi ने स्पष्टता में भी आश्चर्यजनक रूप से सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की, MOS के लिए 4.5 प्राप्त किया, उसके बाद Airtel (4.02), Jio (3.91) और BSNL (2.67) का स्थान रहा.