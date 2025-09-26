पश्चिम बंगाल में TRAI का परीक्षण: 5G डेटा स्पीड में Jio अव्वल, कॉल विश्वसनीयता में Airtel आगे, BSNL फिसड्डी
TRAI के पश्चिम बंगाल परीक्षणों से पता चलता है, 5G स्पीड में जियो सबसे आगे, कॉल विश्वसनीयता में Airtel, आवाज स्पष्टता में Vi आगे है.
Published : September 26, 2025 at 5:17 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पश्चिम बंगाल के लाइसेंस प्राप्त सर्विस क्षेत्र को कवर करते हुए अपने लेटेस्ट स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (IDT) के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, तामलुक, हल्दिया, कोंटाई और दीघा के प्रमुख शहरी, अर्ध-शहर, ग्रामीण और पर्यटन क्षेत्र शामिल हैं.
जुलाई 2025 में आयोजित यह परीक्षण इस बात की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है कि भारत के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर किस प्रकार वॉयस और डेटा सर्विस प्रदान कर रहे हैं, तथा इसके परिणामों से उनकी शक्तियों और कमजोरियों का एक विस्तृत विवरण सामने आता है.
1 जुलाई से 19 जुलाई के बीच, कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत TRAI की टीमों ने 691 किलोमीटर ड्राइव रूट, 7 किलोमीटर पैदल रूट और 23 हॉटस्पॉट पर परीक्षण गतिविधियां कीं. टीमों ने 2G, 3G, 4G और 5G तकनीकों में नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया और उन्हें पुराने हैंडसेट से लेकर लेटेस्ट 5G स्मार्टफ़ोन तक, विविध प्रकार के उपकरणों पर यूजर एक्सपीरिएंस का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया.
मूल्यांकन में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और आवासीय जिले, परिवहन केंद्र, स्कूल, अस्पताल और पर्यटन स्थल शामिल थे. परिणामों को टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) के साथ साझा किया गया है, ताकि सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के महत्वपूर्ण मापदंडों, जैसे कॉल सफलता दर, कॉल ड्रॉप, विलंबता, आवाज की गुणवत्ता, डाउनलोड/अपलोड गति और वीडियो स्ट्रीमिंग एक्सपीरिएंस, के संबंध में ऑपरेटर-वार प्रदर्शन दिखाया जा सके.
वॉयस सर्विसेज: Airtel सबसे आगे, Jio थोड़ा पीछे, BSNL सबसे पीछे
पश्चिम बंगाल के अर्ध-शहरी इलाकों में कई यूजर्स के लिए, विश्वसनीय वॉयस सर्विस अभी भी एक आवश्यक सर्विस है. TRAI की जांच में कॉल स्पष्टता के लिए कॉल सेटअप सफलता दर (CSSR), ड्रॉप कॉल दर (DCR), कॉल सेटअप समय, कॉल साइलेंस दर और मीन ओपिनियन स्कोर (MOS) स्कोर की जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया.
कॉल सेटअप सफलता दर (CSSR): Airtel ने 100 प्रतिशत का उत्कृष्ट CSSR प्रदान किया, और Jio 99.92 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा. Vodafone Idea/Vodafone (Vi) और BSNL ने क्रमशः 96.74 प्रतिशत और 93.73 प्रतिशत का औसत प्रदर्शन किया.
ड्रॉप कॉल रेट (DCR): Airtel ने बेहतरीन पेजिंग प्रदान की, जिससे कोई कॉल ड्रॉप नहीं हुआ. Jio ने केवल 0.08 प्रतिशत और Vi ने 0.16 प्रतिशत कॉल ड्रॉप दर्ज किए. फिर से, BSNL 2.34 प्रतिशत के साथ काफी पीछे रहा, जो कई क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्याओं को दर्शाता है.
कॉल सेटअप समय: Jio ने सबसे तेज़ कॉल कनेक्शन समय दर्ज किया, औसतन 0.64 सेकंड, उसके बाद Vi (1.0 सेकंड), Airtel (1.9 सेकंड) और BSNL के लिए 5.7 सेकंड का लंबा समय रहा.
वॉयस क्वालिटी (MOS): Vi ने स्पष्टता में भी आश्चर्यजनक रूप से सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की, MOS के लिए 4.5 प्राप्त किया, उसके बाद Airtel (4.02), Jio (3.91) और BSNL (2.67) का स्थान रहा.
नतीजे बताते हैं कि जहां Airtel कॉल शुरू करने और उसे बनाए रखने के लिए सबसे विश्वसनीय बना हुआ है, वहीं Vi यूजर्स की कॉल गुणवत्ता सबसे बेहतर रही. BSNL को अभी भी गुणवत्ता संबंधी कई कमियों को दूर करना है.
डेटा सर्विसेज: Jio की 5G स्पीड ज़बरदस्त, Airtel मज़बूत, BSNL कर रहा संघर्ष
वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और रिमोट वर्क जैसी यूजर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, TRAI का ओवरऑल मूल्यांकन डेटा सर्विस की सबसे प्रभावशाली रेटिंग थी. इस मूल्यांकन में डाउनलोड और अपलोड स्पीड, विलंबता, पैकेट हानि, जिटर और अंतिम मील स्ट्रीमिंग में देरी को मापा गया.
|ऑपरेटर
|डाउनलोड स्पीड (Mbps)
|अपलोड स्पीड (Mbps)
|लेटेंसी (ms)
|रिमार्क
|Jio
|245.34 (5G/4G)
|23.48
|17.85
|हाइएस्ट डाउनलोड स्पीड, बेस्ट लेटेंसी
|Airtel
|120.23
|25.45 (best)
|25.9
|स्ट्रॉन्ग ओवरऑल परफोर्मेंस
|Vi
|24.23
|15.01
|42.65
|हल्के उपयोग के लिए पर्याप्त
|BSNL
|1.12
|2.74
|44.1
|स्वीकार्य सीमा से नीचे
मॉल, स्टेशन और समुद्र तटों जैसे उच्च-आगमन वाले हॉटस्पॉट पर, Jio के 5G ने औसतन 226.65 Mbps डाउनलोड और 22.59 Mbps अपलोड दर्ज किया, जबकि Airtel के 5G ने 140.69 Mbps डाउनलोड और प्रभावशाली 40.68 Mbps अपलोड दर्ज किया. Vi का 4G 21 Mbps डाउनलोड के आसपास रहा, जबकि BSNL हॉटस्पॉट में भी संघर्ष करता रहा.
कंज्यूमर इम्पिकेशन
TRAI के स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट, ऑपरेटरों को सेवा गुणवत्ता मानकों के प्रति जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से वास्तविक दुनिया के वातावरण में किए गए मूल्यांकन के माध्यम से - जैसे कि बाजार, शहरी क्षेत्रों में रेलवे स्टेशन, ग्रामीण क्षेत्र और लोकप्रिय पर्यटन स्थल - जहां नेटवर्क संबंधी समस्याओं को छिपाया नहीं जा सकता.
पश्चिम बंगाल के शहरी स्मार्टफोन यूजर्स, जिनके पास 5G-सक्षम स्मार्टफोन है, उनके लिए Jio तेज़ ब्राउज़िंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग एक्सपीरिएंस प्रदान करता है, जबकि Airtel हाइब्रिड कर्मचारियों/छात्रों के लिए कॉलिंग और अपलोड स्पीड में सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करता है. Vodafone/Idea, वॉयस को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में पीछे है, क्योंकि यह स्पष्ट ध्वनि प्रदान करता है.
BSNL का प्रदर्शन चिंता का विषय है, खासकर इसलिए क्योंकि यह एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का ऑपरेटर है, जिससे बिना कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में सेवा देने की उम्मीद की जाती है.
जुलाई 2025 की IDT सेवा प्रदाताओं के बीच बढ़ते डिजिटल विभाजन को दर्शाती है. Jio और Airtel जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियां 5G सर्विसेज की मज़बूत शुरुआत के साथ आगे बढ़ रही हैं, जबकि सरकारी समर्थन वाले आधुनिकीकरण प्रयासों के बावजूद BSNL का नेटवर्क दबाव में चल रहा है.
कुछ दूरसंचार विश्लेषकों का सुझाव है कि इस प्रकार के निष्कर्षों का उपभोक्ताओं पर विकल्पों के साथ-साथ नियामक प्रतिक्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है. एक दूरसंचार विश्लेषक का कहना है कि, "प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन की पारदर्शिता आवश्यक है. यदि BSNL अपनी सेवा संबंधी समस्या का समाधान नहीं करता है, तो उसे उन अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी अपनी प्रासंगिकता खोने का खतरा है, जहां कभी इसकी परिचालन प्रासंगिकता बनी रही थी."
ऑपरेटरों के लिए अगले कदम
- TRAI द्वारा दूरसंचार कंपनियों के साथ परिणाम साझा करने के साथ, ऑपरेटरों द्वारा सुधारात्मक उपायों के साथ प्रतिक्रिया देने की उम्मीद है. उद्योग पर नज़र रखने वालों का अनुमान है:
- Airtel अर्ध-शहरी कस्बों में 5G कवरेज का और विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा.
- Jio उच्च-डेटा यूजर्स के बीच बाज़ार हिस्सेदारी को मज़बूत करने के लिए अपनी गति के लाभ का लाभ उठा सकता है.
- Vi बेहतर आवाज़ स्पष्टता और किफायती बंडलों के साथ अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास कर सकता है.
- BSNL पर 4G और आगामी 5G अपग्रेड को तेज़ करने का दबाव बढ़ रहा है.