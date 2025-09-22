Toyota Rumion MPV के हर वेरिएंट को दिए गए 6 एयरबैग्स, जानें कितनी है कीमत
Toyota Kirloskar ने अपनी Toyota Rumion MPV के हर वेरिएंट को 6 एयरबैग के साथ अपडेट कर दिया है.
Published : September 22, 2025 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की MPV Maruti Ertiga के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. अब इसे अपडेट करने के कुछ महीनों बाद Maruti Suzuki की पार्टनर कंपनी Toyota Kirloskar की रीबैज्ड वर्जन Toyota Rumion को भी इसी तरह का अपडेट दिया है.
इसके अलावा, कंपनी ने अपनी Toyota Rumion MPV के टॉप V ट्रिम में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी जोड़ा गया है. कीमत की बात करें तो, Toyota Rumion रेंज की कीमत 10.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 13.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
Toyota Rumion MPV के सेफ्टी फीचर्स
Toyota Rumion में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ईबीडी के साथ एबीएस, ब्रेक असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी इस MPV को तीन अलग-अलग वेरिएंट - S, G और V में बेचा जा रहा है.
Toyota Rumion MPV का पावरट्रेन
इस कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 101 bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को CNG विकल्प में भी पेश किया जाता है और CNG ईंधन पर यह इंजन 87 bhp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
इसके सभी वेरिएंट को मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है. हालांकि CNG विकल्प केवल बेस S वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. जहां इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 किमी/लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करता है, वहीं CNG मॉडल 26.11 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देता है.
Toyota Rumion MPV के फीचर्स
इस 7-सीटर MPV में प्रोजेक्टर हेडलैंप, एलईडी टेल लैंप और ड्यूल-टोन मशीन्ड अलॉय व्हील जैसे एक्सटीरियर फीचर्स दिए गए हैं. केबिन में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल और आर्कमिस साउंड सिस्टम दिया गया है. इस गाड़ी पर 3 साल/1 लाख किलोमीटर की वारंटी दी जा रही है.