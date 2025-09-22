ETV Bharat / technology

Toyota Rumion MPV के हर वेरिएंट को दिए गए 6 एयरबैग्स, जानें कितनी है कीमत

Toyota Rumion MPV ( फोटो - Toyota Kirloskar )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 22, 2025 at 5:13 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की MPV Maruti Ertiga के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. अब इसे अपडेट करने के कुछ महीनों बाद Maruti Suzuki की पार्टनर कंपनी Toyota Kirloskar की रीबैज्ड वर्जन Toyota Rumion को भी इसी तरह का अपडेट दिया है. इसके अलावा, कंपनी ने अपनी Toyota Rumion MPV के टॉप V ट्रिम में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी जोड़ा गया है. कीमत की बात करें तो, Toyota Rumion रेंज की कीमत 10.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 13.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. Toyota Rumion MPV के सेफ्टी फीचर्स

Toyota Rumion में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ईबीडी के साथ एबीएस, ब्रेक असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी इस MPV को तीन अलग-अलग वेरिएंट - S, G और V में बेचा जा रहा है.