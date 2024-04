Toyota Rumion G ऑटोमेटिक वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स - Toyota Kirloskar Motor

हैदराबाद: Toyota Kirloskar ने अपनी एमपीवी Toyota Rumion के लाइनअप को अपडेट करते हुए एक नया मिड-स्पेक ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च किया है. Toyota Runion G नाम के इस वेरिएंट को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ अब 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ भी खरीदा जा सकेगा. कंपनी इस वेरिएंट को 13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

Toyota Rumion

ध्यान देने वाली बात यह है कि Toyota Rumion G के मैनुअल वेरिएंट के मुकाबले यह ऑटोमेटिक वेरिएंट 1.40 लाख रुपये महंगा है. इस कार को 11,000 रुपये की टोकन राशि के साथ बुक किया जा सकता है. Toyota Rumion को कुल तीन ट्रिम्स - S, G और V में बेचा जा रहा है. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अब तक, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्प केवल बेस-स्पेक एस और टॉप-स्पेक जी ट्रिम्स पर उपलब्ध था.

Toyota Rumion

इस लेटेस्ट अपडेट के साथ, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्प अब पूरी रेंज के साथ उपलब्ध है. इसके G AT की कीमत S AT से 1.06 लाख रुपये अधिक है, और टॉप-स्पेक V AT से 73,000 रुपये कम है. Rumion G AT के फीचर्स की बात करें तो इसमें मैनुअल वेरिएंट के सारे फीचर्स मिलेंगे.

Toyota Rumion

इसके बेस S ट्रिम की तुलना में, G ट्रिम में डुअल-टोन अलॉय व्हील, डुअल-टोन सीट फैब्रिक, कीलेस एंट्री एंड गो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 7.0-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, फ्रंट फॉग लाइट्स और टोयोटा का इन-कार कनेक्टिविटी सूट जैसे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, G वेरिएंट में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज़ कंट्रोल, साइड एयरबैग और रियर कैमरा जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं.

Toyota Rumion

इंजन की बात करें तो Toyota Rumion में मारुति का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103 बीएचपी की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ बेचा जाता है. वहीं इसका CNG वेरिएंट 88 बीएचपी की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है. इसके साथ सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स विकल्प मिलता है.