भारत में लॉन्च हुई नई Toyota Camry Sprint एडिशन, जानें क्या हैं फीचर्स और कीमत - TOYOTA CAMRY SPRINT EDITION

Toyota ने भारतीय बाजार में अपनी लग्जरी सेडान Toyota Camry के एक स्पेशल एडिशन को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 48.50 लाख रुपये है.

Toyota Camry Sprint Edition
Toyota Camry Sprint एडिशन हुआ लॉन्च (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2025 at 4:54 PM IST

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने भारतीय बाजार में अपनी लग्जरी सेडान Toyota Camry के एक स्पेशल एडिशन को लॉन्च कर दिया है. इस स्पेशल एडिशन को कंपनी ने Toyota Camry Sprint Edition के नाम से उतारा है, जिसकी कीमत 48.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

यह कीमत इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट के समान ही है. इस स्पेशल एडिशन में किए गए बदलावों में कई ड्यूल-टोन कलर, कॉस्मेटिक बदलाव और कुछ अतिरिक्त फीचर्स शामिल किए गए हैं. हालांकि, मैकेनिकल तौर पर यह मॉडल पहले जैसा ही है.

Toyota Camry Sprint एडिशन का एक्सटीरियर
Camry के स्पेशल Sprint एडिशन के एक्सटीरियर की बात करें तो इस कार को कुल पांच डुअल-टोन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें से सभी बॉडी कलर को मैट ब्लैक हुड, रूफ और ट्रंक के साथ जोड़ते हैं. इन कलर ऑप्शन्स में इमोशनल रेड, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, सीमेंट ग्रे, प्रेशियस मेटल और डार्क ब्लू मेटैलिक कलर शामिल हैं.

कार में किए गए अन्य कॉस्मेटिक सुधारों की बात करें तो इसमें रियर स्पॉइलर और मैट ब्लैक अलॉय व्हील शामिल हैं. इस वेरिएंट में डोर वार्निंग लैंप और एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जो डीलर-फिटमेंट लेवल के विकल्प हैं और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध हैं.

Toyota Camry Sprint एडिशन के फीचर्स
Camry Sprint एडिशन में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड वर्जन की तरह ही, 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 9-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सेटअप, थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

इसके अलावा, इस कार में ड्राइवर व पैसेंजर दोनों के लिए 10-वे पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स का फीचर भी मिलता है. इसकी सेफ्टी किट में Toyota का सेफ्टी सेंस 3.0 सूट (लेवल 2 ADAS फ़ीचर्स), नौ एयरबैग और 360-डिग्री कैमरे समेत कई अन्य फ़ीचर्स शामिल हैं.

Toyota Camry Sprint एडिशन का पावरट्रेन
Camry Sprint एडिशन में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इस सेडान में 2.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है और इसका संयुक्त पावर आउटपुट 227 bhp की पावर और 220 Nm का टॉर्क है. इस इंजन को e-CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसके अलावा इस सेडान में तीन ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, जिनमें Eco, Sport और Normal शामिल हैं.

