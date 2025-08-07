हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने जुलाई 2025 के लिए उद्योग की बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं. डीलर निकाय ने जानकारी दी कि ऑटोमोबाइल उद्योग की बिक्री 19,64,213 यूनिट्स रही, जो पिछले साल हुई 20,52,759 यूनिट्स की बिक्री से कम है.

यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बिक्री में गिरावट दर्शाता है, और कुल खुदरा बिक्री में 4.31 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. अधिकांश व्यक्तिगत सेगमेंट में बिक्री में गिरावट आई, केवल ट्रैक्टरों और तिपहिया वाहनों की बिक्री में ही साल-दर-साल बढ़ोतरी देखी गई है.

जुलाई 2025 के ऑटो रिटेल परिणामों पर विचार करते हुए, FADA के अध्यक्ष सी. एस. विग्नेश्वर ने कहा कि "लगातार तीन महीनों की बढ़ोतरी के बाद, भारत के ऑटो रिटेल क्षेत्र ने जुलाई में ब्रेक लगा दिया, और कुल खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 4.31 प्रतिशत की गिरावट आई. यह गिरावट मुख्यतः जुलाई 2024 में उच्च-आधार प्रभाव के कारण हुई है."

Ola Electric के स्कूटर्स (फोटो - OLA Electric)

विग्नेश्वर ने कहा कि "यह तब हुआ, जब भीषण गर्मी के तुरंत बाद अत्यधिक वर्षा हुई, जिससे उस महीने के अंत में फिर से उछाल आने से पहले बिक्री सीमित रही. सेगमेंट के अनुसार, 3W, Trac और CV ने सालाना आधार पर क्रमशः 0.83 प्रतिशत, 10.96 प्रतिशत और 0.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की है, जबकि 2W, PV और CE में सालाना आधार पर 6.48 प्रतिशत, 0.81 प्रतिशत और 33.28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है."

दोपहिया वाहनों की बिक्री की बात करें तो इस सेगमेंट में साल-दर-साल 6.48 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 14,49,487 यूनिट्स से घटकर 13,55,504 यूनिट्स रह गई. वहीं, जून 2025 की तुलना में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 6.28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - IANS Photo)

FADA ने बिक्री में गिरावट का कारण लंबे समय तक भारी बारिश और फसल बुवाई की गतिविधियों को बताया, जिसके कारण अंततः शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में माँग में कमी आई. हालांकि, डीलर निकाय ने कहा कि डीलरों को मानसून के बाद तेज़ी आने का भरोसा है.

वहीं दूसरी ओर, पैसंजर व्हीकल्स की बिक्री की बात करें तो FADA ने साल-दर-साल बिक्री में 0.81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, और बीते माह के दौरान बिक्री 3,31,280 यूनिट्स से घटकर 3,28,613 यूनिट्स रह गई. हालांकि, जून 2025 में हुई 2,97,722 यूनिट्स की बिक्री की तुलना में बीते माह की बिक्री में 10.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है.

FADA ने शहरी मांग में कमी के लिए कम पूछताछ और ग्राहकों की सीमित भावना को इस गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया है, हालांकि उसने कहा कि एग्रेसिव विपणन और नए मॉडलों की शुरूआत ने अंततः दूरदराज के इलाकों में बिक्री को बढ़ावा दिया, जो महीने के अंत तक निर्णायक रूप से बढ़ गई.

Citroen C3 (फोटो - Citroen India)

इसके अलावा, जुलाई 2025 में हुई तिपहिया वाहनों की बिक्री के बारे में बात करें तो इसकी बिक्री में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है. जुलाई 2024 की तुलना में 0.83 प्रतिशत की वृद्धि है. इस महीने बिक्री 1,11,426 यूनिट्स की रही, जो पिछले साल की समान अवधि की 1,10,511 इकाई से ज्यादा है. हालांकि, महीने-दर-महीने बिक्री में उल्लेखनीय 10.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है.

इसके अलावा, ट्रैक्टरों की बिक्री पर नजर डालें, तो जुलाई 2025 में इनकी बिक्री 10.96 प्रतिशत बढ़कर 88,722 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल इसी दौरान 79,961 यूनिट्स रही थी. महीने-दर-महीने इस सेगमेंट में 14.90 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. कमर्शियल वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 0.23 प्रतिशत और महीने-दर-महीने 4.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.