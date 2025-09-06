Chandra Grahan 2025: 7 सितंबर की रात भारत में दिखेगा 'ब्लड मून', जानिए चंद्रमा के लाल रंग का वैज्ञानिक रहस्य

ETV Bharat / technology

पूरा चंद्रग्रहण 7 सितंबर 2025 की रात भारतीय समयानुसार 11:01 PM पर शुरू होगा. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

इस पिक्चर से आप चांद की पेनोंब्रा और अम्ब्रा में आने और जाने की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat)

चंद्रमा पहले पेनोंब्रा में प्रवेश करता है और फिर अम्ब्रा में और फिर अंत में पहले अम्ब्रा और फिर पेनोंब्रा में प्रवेश करते हुए छाया से बाहर निकलता है. जब चंद्रमा पेनोंब्रा में होता है, तब उसकी चमक में आई कमी काफी हल्की होती है, जिसे नंगी आंखों से नोटिस कर पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जब चंद्रमा अम्ब्रा में होता है, तब पृथ्वी की गहरी छाया चांद को पूरी तरह से ढक लेती है और फिर पृथ्वी से पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिलता है.

जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरता है, तो वह दो अलग-अलग क्षेत्रों से होकर गुजरता है:

ईटीवी भारत को दिए गए एक खास इंटरव्यू में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के वैज्ञानिक-ई और IIA-SCOPE के सेक्शन प्रमुख निरुज मोहन रामानुजम ने आने वाले चंद्रग्रहण के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चंद्रग्रहण कैसे होता है, इसका समय क्या है, और यह ग्रहण खास क्यों हैं. उन्होंने चंद्रमा के लाल रंग के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी समझाया और बताया कि यह रंग पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति के बारे में कैसे जानकारी देता है.

इस बार भारतीय समयानुसार चंद्रग्रहण 7 सितंबर 2025 की रात से शुरू होकर 8 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि तक दिखाई देगा. यह पूरी घटना भारत में भी दिखाई देगी, जो कि काफी दुर्लभ दृश्य होगा, क्योंकि भारत में पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना दिखना काफी दुर्लभ होता है. इससे पहले भारत में व्यापक रूप से दिखाई देने वाला पूर्ण चंद्रग्रहण 2018 में हुआ था, और अगला ऐसा अवसर 31 दिसंबर 2028 को मिलेगा.

बेंगलुरु: 7 सितंबर 2025 यानी आने वाले रविवार की रात में भारत में प्रकृति की एक अद्भूत घटना देखने को मिलेगी. इस दिन पूर्ण चंद्रग्रहण लगने वाला है, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा. हालांकि अब बेहतर अनुभव पाने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से चंद्रग्रहण को देख सकते हैं. जब चंद्रमा और सूर्य के बिल्कुल बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्रग्रहण लगता है. उस वक्त पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे वो कुछ समय के लिए ढक जाता है और पृथ्वी से इंसानों को दिखाई नहीं देखा. जैसे-जैसे पृथ्वी की छाया चांद पर पड़नी शुरू होती है, वैसे-वैसे पृथ्वी से चांद इंसानों को कटता हुआ नज़र आने लगता है, जिसे आंशिक चंद्रग्रहण भी कहते हैं. कुछ देर बाद पृथ्वी की छाया पूरे चांद पर पड़ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी से चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और उसे ही चंद्रग्रहण कहते हैं.

पूर्ण चंद्रग्रहण की टाइमिंग

पूर्ण चंद्रग्रहण की शुरुआत रात 11:01 बजे शुरू होगी और लगभग 82 मिनट तक चलेगी. इस दौरान चंद्रमा अम्ब्रा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएगा.

उसके बाद रात 12:22 बजे पूर्ण चंद्रग्रहण समाप्त हो जाएगा, तब चंद्रमा अम्ब्रा से बाहर निकलना शुरू करेगा.

रात 1:26 बजे चांद फिर से पेनोंब्रा में प्रवेश करेगा, जो 2:25 बजे समाप्त होगा.

पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चांद लाल क्यों दिखता है?

इसके बारे में रामानुजम ने कहा, “पूर्णता के दौरान (जब चंद्रमा पूरी तरह अम्ब्रा में होता है), हम उम्मीद कर सकते हैं कि चंद्रमा पूरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय, यह आमतौर पर गहरे लाल या तांबे के रंग में चमकता है. यह रंग हर पूर्ण चंद्रग्रहण में अलग-अलग होता है.”

उन्होंने बताया, "यह लाल रंग उसी कारण से होता है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है और सूर्योदय व सूर्यास्त लाल होते हैं, जिसे रेले स्कैटरिंग (Rayleigh scattering) कहा जाता है. पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल छोटी तरंग लंबाई वाली नीली रोशनी को ज्यादा और लाल रोशनी को कम बिखेरती है. जब सनलाइट पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो अधिकांश नीली रोशनी बिखर जाती है और बची हुई लाल रोशनी मुड़कर चंद्रमा पर गिरती है. इस प्रकार, जो लाल चमक हम चंद्रमा पर देखते हैं, वह उस समय पृथ्वी पर हो रहे सभी सूर्योदय और सूर्यास्त की संयुक्त रोशनी होती है."

पृथ्वी की छाया चंद्रमा के साइज़ से लगभग 2.5 गुना बड़ी होती है. चंद्रमा छाया के बीच से गुजरे या किनारे से, इस पर डिपेंड करता है कि ग्रहण कितनी देर तक चलेगा और कितना गहरा होगा. ये आने वाला ग्रहण मिडियम ड्यूरेशन का है, जिसमें पूरा चंद्रमा करीब 82 मिनट तक ढका रहेगा.

ग्रहण क्यों एक खास मौका होता है?

रामानुजम ने बताया कि चंद्रग्रहण रिसर्चर्स के लिए खास तौर पर अहम होता है, खासकर उन साइंटिस्ट्स के लिए जो पृथ्वी के वायुमंडल पर काम करते हैं. जब पूरा चंद्रग्रहण होता है, उस वक्त चंद्रमा के कलर और ब्राइटनेस को देखकर साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय हवा में कितनी धूल और पार्टिकल्स मौजूद हैं. एक बार कई साल पहले ऐसा चंद्रग्रहण हुआ था जिसमें चंद्रमा लगभग पूरी तरह ब्लैक दिखा था. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बड़े वॉल्केनो ने बहुत सारी धूल और गैस हवा में फैला दी थी. चंद्रमा की सतह पर टेम्परेचर में अचानक बदलाव भी साइंटिस्ट्स को उसकी थर्मल प्रोपर्टीज़ समझने में मदद करता है.

सप्ताह 7 सितंबर को रात 8:58 बजे (IST) से उपछाया ग्रहण शुरू होगा. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)

रामानुजम ने कहा, “ग्रहण ऐसे मौके होते हैं जब एस्ट्रोनॉमर्स आम लोगों के साथ ब्रह्मांड की खूबसूरती शेयर कर सकते हैं. खासकर चंद्रग्रहण को बिना किसी इक्विपमेंट के नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए ये पब्लिक से कनेक्ट करने का अच्छा मौका होता है.”

जब उनसे पूछा गया कि क्या IIA इस ग्रहण को किसी मौजूदा रिसर्च जैसे Spectroscopy, Atmosphere या Dust studies के लिए यूज़ करेगा? तो उन्होंने बताया, “Indian Institute of Astrophysics पूरे इंडिया में ग्रहण को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक्टिवली काम कर रहा है. हमारे पास कर्नाटक, लद्दाख और तमिलनाडु में ऑब्ज़र्वेटरीज़ हैं, और हम इन जगहों पर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, पोस्टर प्रिंटिंग और स्कूलों में टॉक्स के ज़रिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं.”

कर्नाटक में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म फॉर एस्ट्रोनॉमी कम्युनिकेटर्स बनाने में मदद की है, जो इन सबको एक साथ लाता है: Indian Institute of Astrophysics, Jawaharlal Nehru Planetarium, Visvesvaraya Museum, Raman Research Institute, और International Centre for Theoretical Sciences जैसे साइंस इंस्टिट्यूट्स; Bangalore Astronomical Society और Association of Bangalore Amateur Astronomers जैसे शौकिया ग्रुप्स; BGVS, Kutuhali Mysuru, Breakthrough Science Society और KJVS जैसे साइंस अवेयरनेस ग्रुप्स; SVYM, St Joseph's और RIE Mysuru जैसे एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स; और Telescope Factory और Young Innovators जैसे एस्ट्रोनॉमी स्टार्टअप्स. इनका मकसद पोस्टर, ईमेल और आउटरीच प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों को ग्रहण के बारे में बताना है.

उन्होंने आगे बताया, “इसी तरह तमिलनाडु में, जहां हमारे दो ऑब्ज़र्वेटरीज़ हैं, हमने तमिल में साइंस कम्युनिकेटर्स को ट्रेन करने के लिए दो वर्कशॉप्स की हैं और बाद में पूरे स्टेट के स्कूल टीचर्स को भी तैयार किया है,” उन्होंने बताया. “IIA ने तमिल में 50,000 अवेयरनेस पोस्टर भी छपवाए हैं और उन्हें स्कूलों और पब्लिक प्लेसेज़ में बांटा है.”

पूर्ण चंद्रग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग

पब्लिक को फायदा पहुंचाने और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ये ऑब्ज़र्वेटरीज़ चंद्रग्रहण का लाइव स्ट्रीम भी IIA के YouTube चैनल्स पर कर रही हैं. लाइव लिंक है: bit.ly/astropack. हनले, लद्दाख में लोकल लोगों के लिए लद्दाखी भाषा में एक वीडियो भी बनाया गया है ताकि वो इस खगोलीय घटना को अच्छे से समझ सकें.

रामानुजम ने अपने आखिरी कमेंट में कहा, “ग्रहण ऐसे इवेंट्स हैं जहां लोग पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज के बीच होने वाले शैडो डांस को अपनी आंखों से देख सकते हैं. ये बहुत ही खास होते हैं और हमें बिना किसी डर के इन्हें एंजॉय करना चाहिए. ये नेचर के सबसे शानदार शो में से एक हैं. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है.”

उन्होंने बताया कि इंडिया में पुराने टाइम से ही एस्ट्रोनॉमर्स ग्रहण को समझते और प्रेडिक्ट करते आए हैं. पिछले 1,500 सालों में इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने इन कैलकुलेशन्स को लगातार बेहतर किया है, जिससे इनकी सटीकता में काफी बढ़ोतरी हुई है.